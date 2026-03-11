Điện Máy Xanh chốt phương án IPO, chia cổ tức đến 3.200 tỷ đồng

Điện Máy Xanh dự kiến chào bán tối đa 179,5 triệu cổ phiếu trong đợt IPO năm nay để tăng vốn điều lệ lên 12.808 tỷ đồng, đồng thời lên kế hoạch chi 3.200 tỷ đồng cổ tức tiền mặt.

Điện Máy Xanh chuẩn bị IPO gần 180 triệu cổ phiếu. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) vừa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 27/2, thông qua một số định hướng hoạt động và phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.

Theo đó, cổ đông đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với khối lượng tối đa 179,5 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ chào bán tương ứng là gần 16,3% trên tổng số cổ phần đang lưu hành.

DMX hiện có vốn điều lệ 11.013 tỷ đồng và dự kiến tăng thành 12.808 tỷ đồng sau đợt IPO này.

Giá chào bán được ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách được xác định là 16.163 đồng và giá trị định giá cổ phiếu do CTCP Thẩm định giá và Giám định chất lượng Việt Nam phát hành.

Thời gian chào bán dự kiến trong năm nay, sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo DMX, mục đích IPO nhằm tăng tính minh bạch và uy tín thương hiệu; tăng khả năng tiếp cận đa dạng các nguồn vốn để phục vụ chiến lược tăng trưởng; nâng cao năng lực tài chính, trả nợ vay, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn với các tổ chức tín dụng. Thời gian giải ngân dự kiến trong năm nay.

Điện Máy Xanh sau khi IPO sẽ tiếp tục đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Đáng chú ý, tại đại hội vừa qua, cổ đông cũng đã thông qua phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán tại ngày 31/12/2025. Toàn bộ sẽ được trả bằng tiền mặt với tổng số tiền tối đa 3.200 tỷ đồng .

Về định hướng kinh doanh trong năm nay, DMX đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng gần 12% lên 122.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng gần 27% lên 7.350 tỷ đồng .

Trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp lên kế hoạch đến năm 2027 đạt doanh thu 135.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 8.472 tỷ đồng , lần lượt tăng khoảng 10% và 15% so với dự kiến năm 2026.

Đối với chính sách cổ tức, tỷ lệ chi trả cho năm 2025 dự kiến ở mức 349,5%, trong khi kế hoạch cho năm 2026 và 2027 lần lượt là 25% và 28,7%.

Chia sẻ về kỳ đại hội vừa qua, ông Đoàn Văn Hiểu Em - Thành viên HĐQT Đầu tư Thế Giới Di Động - công ty mẹ DMX cho biết DMX đặt mục tiêu tiếp tục gia tăng doanh thu và nâng cao hiệu quả hoạt động năm 2026-2027.

Theo ông, kế hoạch chào bán cổ phần ra công chúng và niêm yết trong năm 2026 được kỳ vọng sẽ mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho doanh nghiệp, đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển của DMX.