Điện Máy Xanh, Hoa Sen Home, LPBS cùng loạt 'bom tấn' IPO sắp nổ

Hàng loạt doanh nghiệp trong hệ sinh thái Thế Giới Di Động, Hòa Phát, Hoa Sen, Hoàng Anh Gia Lai... đẩy mạnh kế hoạch IPO, chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn tăng trưởng 2026-2030.

Trung tuần tháng 1 vừa qua, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) - thành viên của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) - đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, thiết lập nền tảng pháp lý và quản trị cho giai đoạn 2026-2030.

Tại đại hội, doanh nghiệp cho biết đã hoàn tất việc kiện toàn bộ máy quản trị, bao gồm Hội đồng quản trị và Ban điều hành, nhằm thể hiện cam kết minh bạch và nâng cao chuẩn mực quản trị doanh nghiệp cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Loạt mảnh ghép của Thế Giới Di Động, Hoa Sen, Gelex

DMX là đơn vị vận hành toàn bộ mảng bán lẻ điện thoại, điện máy của MWG, bao gồm các chuỗi Thegioididong.com, TopZone, Điện Máy Xanh, Thợ Điện Máy Xanh và liên doanh Erablue tại Indonesia.

Theo kế hoạch, MWG sẽ triển khai kế hoạch chào bán cổ phần DMX lần đầu ra công chúng (IPO) và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán trong năm nay. Hiện, DMX đã lựa chọn Công ty Chứng khoán Vietcap làm đơn vị tư vấn.

Không dừng lại ở đó, tập đoàn bán lẻ của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài còn đặt mục tiêu IPO chuỗi Bách Hóa Xanh vào năm 2028. Theo MWG, việc các mảng kinh doanh trở thành công ty niêm yết độc lập sẽ gia tăng tính minh bạch, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho nhà đầu tư tìm kiếm doanh nghiệp thương hiệu mạnh, hoạt động trong lĩnh vực thiết yếu và có tiềm năng sinh lời bền vững.

Cũng trong tháng 1, CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) đã công bố thành lập CTCP Hoa Sen Home, công ty con do HSG sở hữu 99%, vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng . Hoa Sen Home là thương hiệu chuỗi bán lẻ nội thất và vật liệu xây dựng được HSG vận hành nhằm tối ưu hiệu quả phân phối cho ngành sản xuất thép chủ lực.

Tập đoàn Hoa Sen công bố thành lập CTCP Hoa Sen Home ở phường An Khánh. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ra mắt từ năm 2021, chuỗi bán lẻ này hiện có 143 cửa hàng và đặt mục tiêu mở thêm 25-35 cửa hàng mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới 300 cửa hàng vào năm 2030. Việc thành lập pháp nhân riêng được xem là bước chuẩn bị cho kế hoạch IPO mảng bán lẻ vật liệu xây dựng của doanh nghiệp được mệnh danh là "vua tôn" Việt Nam.

Bên cạnh đó, tập đoàn của đại gia Lê Phước Vũ cũng đang lên kế hoạch IPO Công ty Nhựa Hoa Sen - đơn vị phụ trách mảng nhựa và ống thép.

Cuối tháng 1, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã thông qua niêm yết cổ phiếu của CTCP Hạ tầng Gelex với mã chứng khoán GEL. Tổng cộng, 890 triệu cổ phiếu GEL đủ điều kiện niêm yết, tương ứng vốn điều lệ 8.900 tỷ đồng . Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 28.800 đồng/cổ phiếu.

Đến cuối phiên 13/2, cổ phiếu GEL đạt 35.950 đồng/cổ phiếu, tăng gần 25% sau chưa đầy một tháng giao dịch, cho thấy sự quan tâm đáng kể của thị trường đối với doanh nghiệp hạ tầng này.

Tháng 2 năm nay, cổ đông CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) cũng đã thông qua phương án IPO với giá dự kiến 30.000 đồng/cổ phiếu. Doanh nghiệp dự kiến phát hành tối đa gần 142 triệu cổ phiếu trước quý III năm nay, tương đương khoảng 11,2% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ LPBS sẽ tăng lên khoảng 14.100 tỷ đồng . Số tiền dự kiến thu về hơn 4.256 tỷ đồng sẽ được phân bổ 50% đầu tư vào các giấy tờ có giá như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi; 45% bổ sung nguồn vốn cho vay ký quỹ (margin); 5% còn lại phục vụ hoạt động tự doanh và các hoạt động khác, với kế hoạch giải ngân trong năm nay.

Các đại gia nông nghiệp 'rủ' nhau lên sàn

Ở mảng nông nghiệp, Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long vừa hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu của CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA). Hiện, cổ phiếu HPA đang tạm dừng ở mức 43.500 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa doanh nghiệp đạt trên 11.000 tỷ đồng .

Bên cạnh mã HPG của Tập đoàn Hòa Phát, đây là doanh nghiệp thứ 2 trong hệ sinh thái doanh nghiệp liên qua "vua thép" Trần Đình Long niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Trước đó, vào ngày 7/1, Nông nghiệp Hòa Phát đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), phát hành thành công 30 triệu cổ phiếu và thu về 1.257 tỷ đồng . Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty tăng từ 2.550 tỷ đồng lên 2.850 tỷ đồng . Mức giá chào bán 41.900 đồng/cổ phiếu đã đưa giá trị doanh nghiệp trước IPO (pre-money) lên khoảng 10.700 tỷ đồng .

Tại mức giá IPO, Nông nghiệp Hòa Phát dự kiến mang lại tỷ suất cổ tức khoảng 9,2% trong 12 tháng tới, bao gồm cổ tức còn lại của năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026. Trong giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp đặt kế hoạch duy trì cổ tức tối thiểu 3.000 đồng/cổ phiếu/năm, tương ứng tỷ suất cổ tức khoảng 7,2%/năm.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết việc niêm yết nhằm mở rộng chuỗi giá trị, nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận vốn thứ cấp, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho nhà đầu tư quan tâm tới mảng nông nghiệp. Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để củng cố năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Tương tự, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) cũng đã thông qua kế hoạch đưa các công ty con lên sàn. Trong đó, Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai dự kiến niêm yết trong năm nay, còn CTCP Gia Súc Lơ Pang dự kiến lên sàn năm 2027.

Công ty Hưng Thắng Lợi Gia Lai được thành lập năm 2016, hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, quản lý các vùng cây thức ăn, đàn heo và gia cầm của tập đoàn. Trong khi đó, Gia Súc Lơ Pang được thành lập năm 2020, chuyên chăn nuôi heo và phát triển cây trồng, sở hữu quỹ đất nông nghiệp lớn, cung ứng sản phẩm nông nghiệp cho toàn hệ sinh thái Hoàng Anh Gia Lai.

Hiện hai doanh nghiệp này đang hoàn thiện các bước chuẩn bị như thẩm định giá, xây dựng phương án phát hành và lựa chọn sàn giao dịch phù hợp.

Ngoài các doanh nghiệp này, VNDirect dự báo làn sóng IPO mới có thể lan tỏa sang nhiều lĩnh vực như tiêu dùng (Highlands Coffee, Golden Gate), giải trí (DatVietVAC, Galaxy), công nghệ (Misa, VNLife, MoMo), bất động sản (Viettel IDC)...