Diễn biến mới tại công ty nông nghiệp của 'vua thép' Hòa Phát

Sau khi hoàn tất IPO, CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) đã chính thức nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu lên HoSE, với vốn điều lệ đạt 2.850 tỷ đồng.

Tỷ phú Trần Đình Long sắp có thêm một doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. Ảnh: Nam Khánh.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) - công ty thành viên của Tập đoàn Hòa Phát (HPG). Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 285 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 2.850 tỷ đồng . Đơn vị tư vấn là CTCP Chứng khoán Vietcap.

Trước đó, vào ngày 7/1, Nông nghiệp Hòa Phát đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), phát hành thành công 30 triệu cổ phiếu và thu về 1.257 tỷ đồng . Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty tăng từ 2.550 tỷ đồng lên 2.850 tỷ đồng .

Mức giá chào bán 41.900 đồng/cổ phiếu đã đưa giá trị doanh nghiệp trước IPO (pre-money) lên khoảng 10.700 tỷ đồng .

Tại mức giá IPO, Nông nghiệp Hòa Phát dự kiến mang lại tỷ suất cổ tức khoảng 9,2% trong 12 tháng tới, bao gồm cổ tức còn lại của năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026. Trong giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp đặt kế hoạch duy trì cổ tức tối thiểu 3.000 đồng/cổ phiếu/năm, tương ứng tỷ suất cổ tức khoảng 7,2%/năm.

CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát là doanh nghiệp phụ trách mảng kinh doanh nông nghiệp thuộc hệ sinh thái của "vua thép" Hòa Phát, do tỷ phú Trần Đình Long làm Chủ tịch. Đáng chú ý, trước thềm niêm yết, Tập đoàn Hòa Phát đã bán ra hơn 1,3 triệu cổ phiếu HPA, giảm tỷ lệ sở hữu từ 85% xuống 84,54% nhưng vẫn giữ vai trò công ty mẹ. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận vào ngày 16/1.

Ngày 17/1, Nông nghiệp Hòa Phát đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD), tiến tới niêm yết chính thức cổ phiếu trên HoSE.

Hòa Phát bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp từ năm 2015. Một năm sau, Công ty Nông nghiệp Hòa Phát được thành lập, giữ vai trò kiểm soát toàn bộ lĩnh vực này của "vua thép" với chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất thức ăn chăn nuôi đến chăn nuôi trang trại.

Hiện Nông nghiệp Hòa Phát vận hành 7 cụm trang trại chăn nuôi heo trên tổng diện tích gần 388 ha, 3 trang trại chăn nuôi bò Australia rộng 625 ha, 2 trang trại gia cầm rộng 50 ha và 2 nhà máy thức ăn chăn nuôi với tổng công suất 600.000 tấn. Công suất hàng năm đạt 750.000 con heo thương phẩm, 150.000 con bò Australia và 336 triệu quả trứng gà.

Đến năm 2030, Nông nghiệp Hòa Phát đặt mục tiêu mở rộng công suất thức ăn chăn nuôi với 1 triệu tấn/năm, heo thương phẩm đạt 900.000 con/năm, quy mô chăn nuôi bò đạt 73.000 con/năm và gia cầm duy trì 336 triệu quả trứng/năm. Khi đó, doanh thu dự kiến vượt 12.000 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế khoảng 1.750 tỷ đồng .