Hòa Phát bán vốn công ty nông nghiệp ngay trước thềm niêm yết

Hòa Phát đã bán thỏa thuận hơn 1,3 triệu cổ phiếu của Nông nghiệp Hòa Phát trong ngày 16/1, một ngày trước khi công ty nông nghiệp này chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán.

Tỷ lệ sở hữu của Hòa Phát tại HPA sau giai đoạn vẫn còn hơn 84%. Ảnh: Nam Khánh.

Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) mới đây thông báo đã bán ra hơn 1,3 triệu cổ phiếu HPA của CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 85% xuống còn 84,54% và vẫn là công ty mẹ.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thoả thuận vào ngày 16/1. Đáng chú ý, động thái này diễn ra ngay trước thềm niêm yết công ty nông nghiệp này.

Ngày 17/1 vừa qua, Nông nghiệp Hòa Phát đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), tiến tới niêm yết chính thức cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Tổng số cổ phiếu đăng ký là 285 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/đươn vị.

Trước đó, ngày 7/1, Nông nghiệp Hòa Phát đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), phát hành thành công 30 triệu cổ phiếu và thu về 1.257 tỷ đồng . Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty tăng từ 2.550 tỷ đồng lên 2.850 tỷ đồng .

Tại mức giá IPO 41.900 đồng, Nông nghiệp Hòa Phát dự kiến mang lại tỷ suất cổ tức khoảng 9,2% trong 12 tháng tới, bao gồm cổ tức còn lại của năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026. Giai đoạn 2026-2030, công ty dự kiến duy trì mức cổ tức tối thiểu 3.000 đồng/cổ phiếu/năm, tương ứng suất cổ tức khoảng 7,2%/năm.

Hòa Phát bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp từ năm 2015. Một năm sau, Nông nghiệp Hòa Phát được thành lập, giữ vai trò kiểm soát toàn bộ lĩnh vực này của "vua thép" với chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất thức ăn chăn nuôi đến chăn nuôi trang trại.

Hiện Nông nghiệp Hòa Phát vận hành hệ thống gồm 7 cụm trang trại chăn nuôi heo trên tổng diện tích gần 388 ha, 3 trang trại chăn nuôi bò Australia với 625 ha, 2 trang trại gia cầm rộng 50 ha và 2 nhà máy thức ăn chăn nuôi với tổng công suất 600.000 tấn. Công suất hàng năm đạt 750.000 heo thương phẩm, 150.000 bò Australia và 336 triệu quả trứng gà.

Đến năm 2030, Nông nghiệp Hòa Phát đặt mục tiêu mở rộng công suất thức ăn chăn nuôi với 1 triệu tấn/năm, heo thương phẩm 900.000 con/năm, quy mô chăn nuôi bò đạt 73.000 con/năm và gia cầm duy trì 336 triệu quả trứng/năm. Khi đó, doanh thu dự kiến vượt 12.000 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế khoảng 1.750 tỷ đồng .