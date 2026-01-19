Chuyện gì đang xảy ra với cổ phiếu Petrolimex

Cổ phiếu PLX trở thành tâm điểm phiên 19/1 khi tiếp tục tăng trần, kéo hiệu suất tăng từ đầu năm lên hơn 50%.

Cổ phiếu PLX đã tăng hơn 50% từ đầu năm. Ảnh: Việt Linh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch 19/1 với trạng thái lên - xuống thất thường, phản ánh khá rõ sự giằng co của dòng tiền khi chỉ số tiến sát vùng đỉnh cũ.

Trong phần lớn thời gian của phiên sáng, VN-Index vận động tương đối thuận lợi nhờ sự nâng đỡ đồng đều của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Các mã trụ quen mặt tiếp tục giữ nhịp cho thị trường, giúp chỉ số duy trì sắc xanh.

Tuy nhiên, khi tiến gần giờ nghỉ trưa, áp lực chốt lời bắt đầu gia tăng, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh trong các phiên trước, khiến dòng tiền chủ động tỏ ra thận trọng hơn. Hệ quả là VN-Index bất ngờ “trượt chân”, lùi nhanh về dưới mốc tham chiếu.

Bước sang phiên chiều, lực cầu quay trở lại tương đối rõ nét, nhất là tại nhóm bluechip và một số cổ phiếu dẫn dắt ngành. Dòng tiền cải thiện giúp VN-Index nhanh chóng lấy lại động lực, không chỉ phục hồi phần điểm đã mất trong phiên sáng mà còn mở rộng đà tăng về cuối phiên.

Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn tăng hơn 5% so với phiên liền trước, đạt khoảng 41.000 tỷ đồng . Dòng tiền cải thiện trong bối cảnh chỉ số tăng trở lại phần nào củng cố quan điểm rằng lực cầu vẫn sẵn sàng nhập cuộc khi thị trường điều chỉnh.

Kết phiên, VN-Index tăng 17,46 điểm (+0,9%) lên 1.896,59 điểm; HNX-Index tăng 2,67 điểm (+1,1%) lên 254,95 điểm; riêng UPCoM-Index ngược dòng giảm 0,7 điểm (-0,6%) xuống 126,36 điểm.

Bảng điện tử phân hóa rõ rệt với 377 mã tăng (gồm 33 mã tăng), 838 mã giữ tham chiếu và 372 mã giảm (gồm 17 mã giảm sàn).

Riêng rổ cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ chính. Trong rổ này, có 18 mã tăng giá, 3 mã đứng tham chiếu và 9 mã giảm. Nhờ đó, chỉ số đại diện nhóm cổ phiếu này tăng gần 14 điểm, lên 2.094 điểm.

VN-Index tiếp tục tiến lên vùng đỉnh cũ. Ảnh: TradingView.

Động lực kéo VN-Index đi lên trong phiên hôm nay tiếp tục hội tụ ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đóng vai trò trụ đỡ rõ nét cho thị trường. Nổi bật là VIC (+1,3%), GAS (+6%), GVR (+5,9%), BID (+1,8%), VPB (+2,6%), PLX (tăng trần), VHM (+0,7%), MBB (+1,7%), TCB (+1,4%) và BSR (+3,2%).

Trong nhóm dẫn dắt, cổ phiếu PLX tiếp tục gây chú ý khi ghi nhận chuỗi tăng ấn tượng 5 phiên liên tiếp, trong đó có tới 4 phiên tăng trần. Kết phiên, thị giá PLX neo tại 55.600 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây. Chỉ trong hơn nửa tháng giao dịch, cổ phiếu này đã tăng hơn 50%, cho thấy dòng tiền đang tập trung mạnh vào nhóm năng lượng - xăng dầu.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh tập trung tại một số cổ phiếu lớn và trung bình, qua đó phần nào kìm hãm đà tăng của chỉ số. Các mã giảm đáng chú ý gồm HVN (-4,1%), VCB (-0,4%), MSN (-1,5%), SAB (-1,5%), BVH (-3,3%), PGV (-3,7%), HCM (-2,3%), LPB (-0,5%), KLB (-5,5%) và KDH (-1,5%).

Đáng chú ý, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng với giá trị gần 500 tỷ đồng sau chuỗi 4 phiên bán ròng liên tiếp. Dòng vốn ngoại tập trung giải ngân mạnh vào các mã vốn hóa lớn và có thanh khoản cao như GAS (+ 123 tỷ đồng ), PLX (+ 117 tỷ đồng ), CTG (+ 117 tỷ đồng ), HPG (+ 91 tỷ đồng ).

Ngược lại, khối này cũng bán ra đáng kể tại một số cổ phiếu, đáng chú ý là HCM (- 133 tỷ đồng ), VRE (- 79 tỷ đồng ), MSN (- 66 tỷ đồng ).