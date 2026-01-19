VPBankS lãi lớn

VPBankS ghi nhận năm kinh doanh bứt phá với doanh thu 7.910 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.476 tỷ đồng, đều vượt kế hoạch đề ra.

VPBankS báo lãi năm 2025 hơn 4.440 tỷ đồng. Ảnh: VPX.

CTCP Chứng khoán VPBank - VPBankS (HoSE: VPX) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 với tổng doanh thu đạt 7.910 tỷ đồng , cao gấp 3 lần so với năm 2024 và vượt 10% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế của nhà môi giới chứng khoán này theo đó đạt 4.476 tỷ đồng , cao gấp gần 4 lần năm liền trước và cũng vượt kế hoạch đề ra. Theo công ty chứng khoán này, kết quả lợi nhuận tăng trưởng mạnh được đóng góp từ sự tăng trưởng đồng đều của cả 4 mảng kinh doanh cốt lõi gồm cho vay ký quỹ (margin), ngân hàng đầu tư, môi giới chứng khoán và tự doanh.

Cụ thể, với mảng tự doanh, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của VPBankS đạt gần 4.456 tỷ đồng , cao gấp gần 4 lần, với sự đóng góp cả từ cả danh mục cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp.

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu (chủ yếu đến từ hoạt động cho vay margin) đạt gần 1.909 tỷ đồng , gấp 2 lần so với năm 2024. Tại mảng ngân hàng đầu tư, VPBankS ghi nhận doanh thu hơn 943 tỷ đồng . Doanh thu từ mảng môi giới chứng khoán cũng đạt hơn 460 tỷ đồng , gấp đôi cùng kỳ năm 2024.

Doanh thu tăng, VPBankS khẳng định vẫn kiểm soát tốt chi phí và duy trì hiệu quả. Thông qua chiến lược chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ AI, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) năm 2025 của công ty được tối ưu ở mức 25%, giảm đáng kể so với mức 36,5% của năm ngoái. Nhờ đó, hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt mức 16,9%, thuộc nhóm dẫn đầu thị trường.

LỢI NHUẬN VPBANKS TĂNG GẤP NHIỀU LẦN KQKD hàng năm của VPBankS; Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2022 2023 2024 2025 Doanh thu hoạt động tỷ đồng 773 1936 2483 7910 Lợi nhuận trước thuế

542 1255 1220 4476

Ngay trong quý IV/2025, VPBankS đã lần đầu lọt top 10 thị phần môi giới trên sàn HoSE với tỷ lệ 3,21%, đồng thời vươn lên thứ 6 về thị phần môi giới trên HNX và nằm trong top 10 thị phần môi giới UPCoM và phái sinh. VPBankS kết thúc năm 2025 với hơn 1,1 triệu tài khoản chứng khoán của khách hàng, tương đương khoảng 10% tổng số tài khoản tại thị trường Việt Nam.

Tính đến hết quý IV/2025, tổng tài sản công ty đạt hơn 73.000 tỷ đồng , gấp gần 3 lần so với đầu năm nhờ năng lực mở rộng quy mô bảng cân đối kế toán ở cả vế nguồn vốn và tài sản.

Nhờ liên tục triển khai các gói vay với lãi suất và hạn mức cạnh tranh trên thị trường cùng thủ tục đơn giản, đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng, dư nợ cho vay margin và ứng trước của VPBankS tính đến cuối năm đã vượt 34.000 tỷ đồng , tăng 7.055 tỷ đồng so với cuối quý III/2025 và gấp gần 4 lần đầu năm.

Đồng thời, với nguồn vốn chủ sở hữu được củng cố sau thương vụ IPO (đạt gần 34.000 tỷ đồng tính đến cuối quý IV/2025), công ty vẫn còn hạn mức cho vay gần 34.000 tỷ đồng .

Với mạng lưới định chế tài chính đa dạng, quy mô lớn và sự hỗ trợ của VPBank cùng đối tác chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), VPBankS đã duy trì được chi phí vốn thấp chỉ khoảng 4,7% trong năm 2025, qua đó có thể cung cấp các sản phẩm với lãi suất hấp dẫn cho khách hàng. Đặc biệt trong năm 2025, VPBankS huy động thành công 400 triệu USD từ các khoản vay song phương và hợp vốn, được dẫn dắt bởi SMBC.