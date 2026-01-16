Tiền mua cổ phiếu FPT nhiều chưa từng thấy

Cổ phiếu FPT bùng nổ thanh khoản với hơn 23,8 triệu cổ phiếu được sang tay, tương đương giá trị gần 2.500 tỷ đồng. Lực cầu áp đảo giúp FPT tăng trần và dẫn dắt thị trường đi lên.

Cổ phiếu FPT lập kỷ lục thanh khoản. Ảnh: FPT.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch ngày 16/1 với diễn biến khởi sắc, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã phần nào ổn định trở lại sau cú điều chỉnh mạnh gần 30 điểm ở phiên liền trước. Bất chấp “dư chấn” từ nhịp giảm sâu hôm qua, dòng tiền vẫn nhập cuộc từ sớm, giúp VN-Index mở cửa trong sắc xanh và duy trì trạng thái tích cực trong phần lớn thời gian giao dịch.

Trong phiên, trạng thái trồi sụt xuất hiện liên tục, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, biên độ dao động nhìn chung không quá tiêu cực. Dẫu vậy, về cuối phiên, chỉ số có phần hụt hơi khi lực mua suy yếu, cho thấy nhà đầu tư vẫn giữ sự thận trọng nhất định sau biến động mạnh trước đó.

Không khí giao dịch nhìn chung vẫn khá nhộn nhịp, song phiên giảm sâu hôm qua rõ ràng đã để lại ảnh hưởng nhất định đến tâm lý thị trường. Thanh khoản trên cả 3 sàn thu hẹp hơn 12% so với phiên trước xuống còn hơn 39.000 tỷ đồng.

Kết phiên, VN-Index tăng 14,33 điểm (+0,8%) lên 1.879,13 điểm; HNX-Index ngược chiều giảm 0,88 điểm (-0,4%) xuống 252,28 điểm; UPCoM-Index tăng 0,98 điểm (+0,8%) lên 127,06 điểm.

Trên bảng điện tử, sắc xanh tiếp tục chiếm ưu thế. Toàn thị trường ghi nhận 455 mã tăng (gồm 53 mã tăng trần), 750 mã giữ tham chiếu và 382 mã giảm (gồm 25 mã giảm sàn).

Riêng rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 tiếp tục là điểm tựa quan trọng của thị trường. Kết phiên, rổ này ghi nhận 14 mã tăng, 3 mã đứng giá và 13 mã giảm. Dù mức độ phân hóa khá rõ, chỉ số VN30 vẫn tăng gần 33 điểm, lên vùng 2.080 điểm.

Động lực chính nâng đỡ đà hồi phục của VN-Index trong phiên 16/1 tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã có sức ảnh hưởng mạnh tới chỉ số.

VN-Index rung lắc trước vùng 1.900 điểm. Ảnh: TradingView.

Nổi bật nhất là bộ đôi VIC và VHM khi lần lượt tăng 4,5% và 3,4%, đóng vai trò trụ cột giúp thị trường giữ được sắc xanh trong bối cảnh dòng tiền vẫn còn thận trọng. Bên cạnh đó, hàng loạt bluechip khác cũng giao dịch tích cực như FPT (tăng trần), VCB (+1,5%), MWG (+3,6%), BID (+0,8%), PNJ (+6,1%), VJC (+1,9%), GEE (+2,4%) và TCX (+1,4%).

Trong số này, cổ phiếu FPT trở thành tâm điểm chú ý của thị trường khi thu hút dòng tiền mua vào áp đảo. Thanh khoản khớp lệnh của mã này vọt lên mức kỷ lục với hơn 23,8 triệu cổ phiếu được trao tay, tương đương giá trị giao dịch khoảng 2.470 tỷ đồng . Kết phiên, thị giá FPT neo ở mức 105.300 đồng/cổ phiếu, cao nhất trong vòng 5 tháng trở lại đây.

Đà tăng của FPT gắn liền với thông tin tích cực về hoạt động đầu tư dài hạn. Cụ thể, sáng 16/1, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn FPT đã công bố khởi công Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp nhằm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Dự án có tổng quy mô lên tới 196,8 ha, với tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng .

Theo kế hoạch, khi đi vào hoạt động, khu công viên công nghệ này có thể đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 60.000 chuyên gia, kỹ sư công nghệ số, đổi mới sáng tạo cùng lực lượng lao động phụ trợ.

Ở chiều ngược lại, đà tăng của thị trường vẫn chịu lực cản đáng kể từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác. Áp lực bán tập trung tại các mã như GAS (-3,1%), GVR (-3,9%), HDB (-3,7%), MCH (-3%), HVN (-3,8%), CTG (-1%), VNM (-2%), BSR (-2,7%), MBB (-0,7%) và GEX (-3,3%).