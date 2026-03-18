Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Saigon Co.op tính mở thêm gần 100 siêu thị năm nay

  • Thứ tư, 18/3/2026 11:22 (GMT+7)
Saigon Co.op đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu hai chữ số trong năm 2026, trên nền hơn 32.000 tỷ đồng của năm ngoái, đồng thời dự kiến mở thêm gần 100 điểm bán trên toàn quốc.

Saigon Co.op sẽ mở thêm 100 điểm bán mới trong năm 2026. Ảnh: Saigon Co.op.

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op).

Theo đó, năm 2025, Saigon Co.op ghi nhận doanh thu vượt 32.000 tỷ đồng và hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, hoạt động bán hàng trực tuyến tăng trưởng hai chữ số. Hệ thống hiện có hơn 800 điểm bán trên cả nước, gồm các mô hình siêu thị, đại siêu thị, cửa hàng tiện lợi và trung tâm thương mại.

Saigon Co.op hiện là một trong những nhà bán lẻ nội địa lớn tại Việt Nam, giữ thị phần đáng kể trong kênh bán lẻ hiện đại, đặc biệt ở phân khúc siêu thị. Hệ thống này lâu nay định vị tập trung vào hàng Việt, với tỷ trọng hàng trong nước tại nhiều điểm bán chiếm trên 80-90%. Doanh nghiệp cũng tham gia các chương trình bình ổn thị trường và kết nối tiêu thụ sản phẩm nội địa.

Bước sang năm 2026, Saigon Co.op đặt mục tiêu duy trì mức tăng trưởng doanh thu hai chữ số, tiếp tục mở rộng mạng lưới và tăng doanh thu thương mại điện tử khoảng 30%.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh cho biết kinh tế thành phố năm 2025 tăng trưởng 8,03%, trong khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15,5%. Lãnh đạo thành phố yêu cầu Saigon Co.op tiếp tục phấn đấu đạt tăng trưởng doanh thu bán lẻ trên hai chữ số trong năm nay.

Ông đánh giá Saigon Co.op giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống phân phối của thành phố, góp phần bình ổn thị trường, mở rộng mạng lưới bán lẻ và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Về chiến lược dài hạn, Saigon Co.op dự kiến thành lập 5 hợp tác xã tiêu dùng, mỗi đơn vị quy mô trên một triệu thành viên, hướng tới mục tiêu gia nhập nhóm 300 hợp tác xã lớn nhất thế giới. Mô hình này nhằm xây dựng cộng đồng tiêu dùng gắn kết và phát triển hệ sinh thái thành viên.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, thị trường bán lẻ Việt Nam những năm gần đây chứng kiến sự mở rộng mạnh của nhiều chuỗi trong và ngoài nước.

Tập đoàn bán lẻ Thái Lan Central Retail, chủ chuỗi siêu thị GO!, tiếp tục coi Việt Nam là thị trường trọng điểm. Việt Nam hiện là thị trường lớn thứ hai của Central Retail sau Thái Lan, đóng góp khoảng 20% doanh thu cho tập đoàn, tương đương hơn 40.000 tỷ đồng.

AEON của Nhật Bản cũng đang duy trì chiến lược mở rộng trung tâm thương mại và siêu thị tổng hợp tại các đô thị lớn ở Việt Nam. Doanh thu của AEON Việt Nam những năm gần đây đạt khoảng 1,2-1,4 tỷ USD mỗi năm, với mạng lưới trung tâm thương mại và siêu thị trải rộng tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Hải Phòng và Huế.

Trong nhóm doanh nghiệp nội địa, chuỗi Bách Hóa Xanh thuộc Thế Giới Di Động sau giai đoạn tái cấu trúc đã quay lại đà tăng trưởng trong năm 2025. Chuỗi này đạt doanh thu 46.900 tỷ trong năm 2025, hiện vận hành hơn 2.500 cửa hàng, tập trung vào thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu, đồng thời cải thiện hiệu quả kinh doanh và doanh thu trên mỗi điểm bán.

Trong khi đó, WinCommerce, đơn vị vận hành hệ thống WinMart và WinMart+ thuộc Masan Group, cũng đang tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ. Năm 2025, doanh thu của WinCommerce đạt khoảng 39.000 tỷ đồng, với hệ thống trên 3.600 siêu thị và cửa hàng tiện lợi trên cả nước, trở thành một trong những mạng lưới bán lẻ lớn nhất Việt Nam.

Diệu Thanh

Saigon Co.op Thế giới Di động Masan siêu thị bán lẻ mở rộng

  • Thế giới di động

    Thế giới di động

    Công ty Cổ phần Thế giới di động, tên tiếng Anh là Mobile World JSC, là một tập đoàn bán lẻ tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Thế giới di động ban đầu lựa chọn mô hình Thương mại điện tử sơ khai với một website giới thiệu thông tin sản phẩm và 3 cửa hàng nhỏ. Năm 2014 công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh đầu tư vào một cửa hàng bán lẻ lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu và liên tục mở rộng cho đến quy mô hiện nay.

    • Thành lập: 3/2004
    • Người sáng lập: Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng
    • Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
    • Mã cổ phiếu: MWG

  • Masan Group

    Masan Group

    Tiền thân của Masan Group là công ty Cổ phần Hàng hải Masan hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển. Sau đó, mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản phẩm đóng gói và tài chính, ngân hàng. Năm 2010, Masan tiến vào lĩnh vực khoáng sản khi tiến hành mua lại dự án Núi Pháo từ Dragon Capital.

    • Thành lập: 2004
    • Mã cổ phiếu: MSN

Đọc tiếp

Gia dau tho the gioi chua 'ha nhiet' hinh anh

Giá dầu thô thế giới chưa 'hạ nhiệt'

0

Giá dầu thô thế giới có giảm nhẹ sau khi các nguồn tin dẫn số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tăng lên, tuy nhiên, giá hàng hóa này vẫn dao động quanh 100 USD/thùng.

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý