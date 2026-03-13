Carlsberg lỗ hơn 800 tỷ ở Việt Nam

Dù ghi nhận doanh thu gần 16.000 tỷ đồng tại Việt Nam, hoạt động của Carlsberg vẫn lỗ hơn 800 tỷ đồng trong năm 2025.

Carlsberg, Tuborg, 1664 Blanc... đều là sản phẩm của tập đoàn bia Đan Mạch tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Carlsberg.

Theo báo cáo của tập đoàn bia Đan Mạch Carlsberg Group, doanh thu tại thị trường Việt Nam năm 2025 đạt 3,87 tỷ krone, tương đương khoảng 15.700 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh tại đây lại ghi nhận khoản lỗ 199 triệu krone (khoảng 808 tỷ đồng ). Đây cũng là mức thua lỗ lớn nhất trong tất cả thị trường kinh doanh của tập đoàn này.

Việt Nam hiện là thị trường có doanh thu lớn thứ 6 của Carlsberg, sau các thị trường như Đan Mạch, Na Uy, Ba Lan, Thụy Điển và Pháp. Các thương hiệu chủ lực của hãng tại Việt Nam gồm Carlsberg, Tuborg, 1664 Blanc, Halida, Huda và nước táo lên men Somersby.

Đáng chú ý, quy mô nhân sự của Carlsberg tại Việt Nam lên tới 1.681 người, đứng thứ 3 trong toàn hệ thống, chỉ sau Đan Mạch và Ba Lan.

Việt Nam được xem là một trong những thị trường bia lớn nhất khu vực Đông Nam Á, với mức tiêu thụ cao và sự hiện diện của nhiều “ông lớn” trong và ngoài nước.

Trong đó, Sabeco, doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Bia Sài Gòn, hiện là hãng bia nội địa có quy mô lớn nhất thị trường. Năm 2025, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần khoảng 25.888 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 4.573 tỷ, tăng nhẹ so với năm trước dù doanh thu suy giảm do sức mua yếu.

Sabeco hiện do tập đoàn đồ uống Thái Lan ThaiBev nắm quyền chi phối sau thương vụ mua cổ phần Nhà nước trị giá gần 5 tỷ USD năm 2017. Nhờ hệ thống phân phối phủ rộng khắp cả nước và các thương hiệu quen thuộc như Bia Sài Gòn, 333 hay Saigon Special, doanh nghiệp này vẫn giữ vị trí dẫn đầu về thị phần nội địa.

Ở phía Bắc, Habeco, doanh nghiệp đứng sau thương hiệu Bia Hà Nội, có quy mô nhỏ hơn nhưng vẫn duy trì lợi nhuận ổn định. Năm 2025, công ty đạt doanh thu khoảng 8.525 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 493 tỷ đồng , tăng khoảng 26% so với năm trước và là mức cao nhất 3 năm.

Habeco từng là doanh nghiệp bia lớn nhất miền Bắc với các thương hiệu như Bia Hà Nội, Trúc Bạch và bia hơi Hà Nội. Tuy nhiên, thị phần của hãng đã thu hẹp trong nhiều năm qua khi cạnh tranh với các hãng bia quốc tế và sự mở rộng mạnh mẽ của Sabeco.

Trong khi đó, Heineken Việt Nam, liên doanh giữa tập đoàn Hà Lan và Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra), được xem là doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh cao nhất ngành.

Dù không công bố đầy đủ số liệu tại Việt Nam, nhiều báo cáo thị trường cho thấy hãng bia này nhiều năm liền đạt lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng tại Việt Nam. Hiện hãng sở hữu nhiều thương hiệu bia cao cấp như Heineken, Tiger hay Strongbow.