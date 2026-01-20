Quầy bia 'ế' khách trước thềm bán kết U23 châu Á

Đang diễn ra VCK U23 châu Á 2026 và chỉ còn một tháng nữa đến Tết, nhưng nhiều quầy bia tại các siêu thị và tạp hóa lại vắng khách hơn mọi năm.

Lượng khách mua bia tại siêu thị và các điểm bán lẻ vẫn chưa tăng mạnh. Ảnh: Anh Nguyễn.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Minh Hiền (30 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) cho biết dù U23 Việt Nam đang tiến sâu tại Vòng Chung kết U23 châu Á 2026, vợ chồng chị cũng không mặn mà mua bia để mở tiệc xem đá bóng cùng bạn bè như trước đây.

"Ông xã tôi đã dần chuyển sang xem bóng đá ở các quán cà phê, chứ không xem ở nhà cùng bạn bè vì tốn kém", chị Hiền nói.

Thực tế, chị Ánh Hồng, chủ một cửa hàng bách hóa tại phường Tân Định cho hay tối nay (20/1), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu bán kết với U23 Trung Quốc, nhưng cả khách sỉ và lẻ tìm đến mua bia đều chỉ lai rai. Cửa hàng chị đã áp dụng chương trình giảm giá nhưng cũng không thể thu hút khách hàng.

Chị dự kiến với tình hình này thì sẽ phải mở cửa đến ngày 28 Tết để cải thiện doanh thu, đồng thời cắt giảm lượng bia nhập về cửa hàng.

Tương tự, một nhân viên tại điểm bán bia - nước ngọt ở phường Vườn Lài cho biết nếu như các năm trước, mùa giải bóng đá và Tết là thời điểm "kéo" khách hiệu quả nhưng năm nay, khách hàng tìm mua các sản phẩm bia lại giảm mạnh.

"Gần đây, nhu cầu của khách hàng đã khác. Họ chuyển dần sang sử dụng các thức uống không có cồn hoặc tốt cho sức khỏe", người này nói thêm. Hiện tại, địa điểm này đang bán bia Tiger giá 380.000 đồng/thùng, bia Heineken lon thấp 385.000 đồng, thùng, bia Sài Gòn 260.000 đồng/thùng...

Chị Nhung Trần (51 tuổi, chủ một hộ kinh doanh nhỏ tại phường Gia Định, TP.HCM) cũng cho biết đã tranh thủ mua 12 thùng bia Tiger để biếu khách hàng và người nhà dịp Tết, nhưng không có ý định mua thêm. "Mọi năm, tôi thường mua đến 20 thùng bia để dành sử dụng trong Tết, còn năm nay gia đình quyết định chuyển sang các món đồ uống khác không có cồn", chị chia sẻ.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, tại siêu thị Emart (phường An Khánh), các quầy bán bia thưa thớt khách hàng dù siêu thị đã bố trí nhiều nhân viên tư vấn cũng như áp dụng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Một nhân viên tiếp thị giới thiệu các sản phẩm bia đang được áp dụng mức giá ưu đãi hấp dẫn đến cuối tháng 1. Một số hãng bia như Budweiser, Heineken, 1664 Blanc còn triển khai chương trình tặng thêm quà cho khách hàng khi mua từ 3-4 thùng trở lên.

Hay như Heineken mới bổ sung thêm một dòng bia mới được nhập khẩu trực tiếp 100% từ nước ngoài, với ưu đãi mua 6 chai tặng voucher lên đến gần 1 triệu đồng. Tuy nhiên, nhân viên tại siêu thị cho biết chỉ một số ít khách hàng chịu "chốt đơn" vài thùng bia khi nghe tư vấn xong.

Siêu thị áp dụng nhiều chương trình ưu đãi đối với sản phẩm bia. Ảnh: Anh Nguyễn.

Ở thời điểm hiện tại, siêu thị Emart đang giảm giá bia Heineken lon 250 ml từ 365.000 xuống còn 359.000 đồng/thùng, bia 1664 Blanc giảm 21.000 đồng còn 395.000 đồng/thùng.

Các hệ thống bán lẻ khác cũng áp dụng các chương trình ưu đãi cạnh tranh. Cụ thể, chuỗi siêu thị MM Mega Market triển khai chương trình mua từ 3 thùng bia Budweiser sẽ được giảm 4.000 đồng/thùng, tức còn 335.000 đồng/thùng.

Ngoài ra, bia Sài Gòn Special cũng chỉ còn 83.000 đồng/lốc khi mua lẻ và áp dụng giá 329.000 đồng/thùng khi mua từ 3 thùng trở lên, trong khi dòng bia Sài Gòn Lager cũng khuyến mãi chỉ còn 259.000 đồng/thùng (giảm 9.000 đồng/thùng).

Còn hệ thống Tops Market hiện bán bia Sài Gòn Special giá 339.400 đồng/thùng, Heineken Silver 250 ml 363.500 đồng/thùng, Tiger Crystal 393.000 đồng/thùng, Tiger lon cao 352.500/thùng. Nhân viên cũng nói thêm chương trình chỉ áp dụng đến ngày 28/1 để phục vụ nhu cầu trong mùa bóng đá và khách sắm Tết, sau đó có thể tăng giá trở lại.