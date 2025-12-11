Chủ hãng Bia Sài Gòn hưởng lợi

Ngành bia ghi nhận đà phục hồi với sản lượng tăng liên tục 6 tháng, kéo theo triển vọng kinh doanh sáng hơn cho Sabeco trong bối cảnh cạnh tranh nội ngành vẫn gay gắt.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), sản lượng tiêu thụ bia tháng 10 đã tăng gần 9% so với cùng kỳ và tăng 4% lũy kế từ đầu năm, đánh dấu tháng thứ 6 liên tiếp ngành bia tăng trưởng dương. Diễn biến này cho thấy nhu cầu tiêu thụ đang cải thiện dần sau giai đoạn trầm lắng.

Trên thị trường, Sabeco tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu và chủ động điều tiết tồn kho trước các đợt điều chỉnh giá, đồng thời triển khai sớm chương trình bán hàng Tết từ quý III.

Trong các hoạt động doanh nghiệp gần đây, Sabeco và Vietnam Beverage thông qua MTTQ Việt Nam đã hỗ trợ tổng cộng 4,5 tỷ đồng cho các địa phương chịu ảnh hưởng thiên tai. Những hoạt động này diễn ra song song với việc công ty hoàn tất chiến dịch “150 Năm Di sản vươn cao” kỷ niệm 150 năm thành lập doanh nghiệp.

Trong bối cảnh ngành bia hồi phục, các công ty chứng khoán cũng duy trì đánh giá tích cực về kết quả kinh doanh của Sabeco trong quý IV và cả năm 2025, dù chủ thương hiệu Bia Sài Gòn vẫn chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các hãng bia trong nước và quốc tế.

Theo Công ty Chứng khoán DSC, chi phí nguyên liệu đầu vào giảm sâu trong năm 2024 và nửa đầu 2025 giúp Sabeco duy trì lượng hàng tồn kho giá thấp cho cả năm 2025. Việc công ty đã chốt giá nhôm từ đầu năm cũng góp phần giữ biên lợi nhuận gộp ổn định trong quý IV, giai đoạn cao điểm tiêu thụ của ngành.

Công ty Chứng khoán Shinhan dự báo Sabeco sẽ đạt 27.511 tỷ đồng doanh thu và 9.602 tỷ đồng lợi nhuận gộp trong năm 2025, tăng 3% so với năm liền trước. Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) thì kỳ vọng doanh thu của nhà sản xuất bia này sẽ tăng 7% trong năm 2026 lên 28.107 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 4% lên 4.535 tỷ đồng , nếu loại trừ yếu tố bất thường của 2025.

Các đơn vị phân tích đều cho rằng động lực tăng trưởng chính năm tới của Sabeco sẽ đến từ mức tiêu thụ bia cải thiện khoảng 5% và biên lợi nhuận duy trì tích cực, dù rủi ro biến động giá nguyên liệu vẫn hiện hữu.

SSI dự báo lợi nhuận của Sabeco năm 2026 có thể tăng khoảng 3% nhờ nền thấp của 2025 và chi phí đầu vào đi ngang. Bên cạnh triển vọng ngành, Sabeco hưởng lợi từ loạt chính sách kích cầu tiêu dùng trong nước.

Kết thúc quý III, doanh thu thuần của Sabeco giảm 16% xuống 6.437 tỷ đồng nhưng lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ lại tăng 22% lên 1.360 tỷ đồng , cao nhất trong 13 quý.

Tại ngày 30/9, công ty có hơn 20.000 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi, chiếm 64% tổng tài sản. Cuối tháng 7, Sabeco đã chi 3.848 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2 năm 2024 với tỷ lệ 30%, nâng tổng cổ tức cả năm lên 50% bằng tiền mặt, tương ứng 6.413 tỷ đồng .

Doanh nghiệp cũng đã thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 13/1/2026 để tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương đương dự chi khoảng 2.570 tỷ đồng . Vietnam Beverage - đơn vị sở hữu gần 54% vốn doanh nghiệp - dự kiến nhận về khoảng 1.375 tỷ đồng từ đợt chi trả này.