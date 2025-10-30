Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Chủ hãng bia Sài Gòn lãi cao nhất 3 năm

  • Thứ năm, 30/10/2025 10:29 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dù doanh thu tiếp tục đi lùi, Sabeco vẫn ghi nhận lợi nhuận quý III/2025 cao nhất trong 13 quý, nhờ giá nguyên liệu giảm mạnh và nguồn thu tài chính dồi dào.

Lợi nhuận Sabeco tăng vọt nhờ cải thiện giá vốn. Ảnh: SAB.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (HoSE: SAB) ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.437 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, việc giá vốn hàng bán giảm tới 25% đã giúp biên lãi gộp vượt 37%, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Trong kỳ, chi phí bán hàng của Sabeco tăng 13% lên 981 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 4% lên 233 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí tài chính âm hơn 78 tỷ đồng.

Đáng chú ý, công ty ghi nhận 133 tỷ đồng lợi nhuận khác nhưng không thuyết minh chi tiết về khoản mục này.

Sau khi khấu trừ thuế và chi phí, Sabeco báo lãi ròng 1.404 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong 13 quý gần đây.

Theo giải trình của doanh nghiệp, doanh thu thuần giảm do sản lượng tiêu thụ sụt giảm và ảnh hưởng từ việc hợp nhất kết quả kinh doanh của Bia Bình Tây - Sabibeco (từ công ty liên kết trở thành công ty con trong năm nay).

Dù vậy, lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế vẫn tăng nhờ giá malt, gạo giảm; hiệu quả sử dụng nguyên liệu được cải thiện; thu nhập khác tăng và chi phí tài chính giảm sau khi hoàn tất phân bổ giá mua của thương vụ trên.

SABECO BÁO LÃI CAO NHẤT 13 QUÝ
KQKD hàng quý của Sabeco; Nguồn: BCTC DN.
NhãnI/.2024IIIIIIVI/2025IIIII
Doanh thu thuần tỷ đồng 7184808676708933581168046437
Lợi nhuận sau thuế
10241319116199180012511404

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần 19.052 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 3.453 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ 1%. So với kế hoạch đề ra đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 43% chỉ tiêu doanh thu và 71% mục tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Sabeco đạt 31.335 tỷ đồng, giảm hơn 2.100 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho ở mức 1.744 tỷ đồng, giảm 12% nhờ cắt giảm nguyên vật liệu và thành phẩm tồn.

Đáng chú ý, Sabeco vẫn duy trì quy mô tiền gửi ngân hàng hơn 20.000 tỷ đồng, chiếm 64% tổng tài sản, dù giảm 11% so với đầu năm. Khoản lãi tiền gửi 9 tháng đạt gần 741 tỷ đồng, tương đương bình quân mỗi ngày mang về hơn 2,7 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả ở mức 6.832 tỷ đồng, giảm 24% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay chỉ hơn 341 tỷ đồng (giảm 18%), còn khoản phải trả ngắn hạn khác giảm tới 71% còn 1.008 tỷ đồng, chủ yếu do gần như tất toán xong cổ tức phải trả.

Cuối tháng 7, Sabeco đã chi 3.848 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2 năm 2024 với tỷ lệ 30%, nâng tổng cổ tức cả năm lên 50% bằng tiền mặt, tương ứng 6.413 tỷ đồng.

Chuỗi Mixue tham vọng gì khi 'nhảy' sang bán bia?

Sau khi trở thành chuỗi F&B lớn nhất thế giới về số lượng cửa hàng, Mixue đang tìm hướng tăng trưởng mới bằng cách mở rộng ra quốc tế và bước chân vào lĩnh vực bia.

10:46 22/10/2025

Vì sao kết quả kinh doanh của Sabeco đi lùi?

Thương vụ mua lại Bia Bình Tây (Sabibeco) làm phát sinh chi phí tài chính và gia tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, trong khi Sabeco vẫn phải hơn 900 tỷ đồng cho quảng cáo, khuyến mại.

18:11 26/7/2025

Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai 'tím trần'

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 29/10 với sắc xanh. Tâm điểm chú ý thuộc về cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai khi tăng kịch trần lên mức cao nhất trong nửa tháng.

19 giờ trước

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

kết quả kinh doanh sabeco sabeco trả cổ tức Sabeco Tiền mã hóa sabeco nước giải khát bia rượu

  • Sabeco

    Sabeco

    Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) là công ty sở hữu thị phần tiêu thụ bia trong nước lớn nhất với trên 40%. Cuối 2017, Vietnam Beverage (doanh nghiệp của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi) đã chi ra hơn 5 tỷ USD để mua lại 53,59% vốn Sabeco, và trở thành ông chủ mới tại đây.

    • Thành lập: 1997
    • Trực thuộc: Nhà nước
    • Mã cổ phiếu: SAB

    Website

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Fed 'mu mit' ve tinh hinh lam phat hinh anh

Fed 'mù mịt' về tình hình lạm phát

26 phút trước 11:06 30/10/2025

0

Fed đã hạ lãi suất lần thứ hai trong năm nay. Tuy nhiên, một đợt cắt giảm lãi suất nữa trong cuộc họp tiếp theo vào tháng 12 "không phải là điều chắc chắn".

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý