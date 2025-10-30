Chủ hãng bia Sài Gòn lãi cao nhất 3 năm

Dù doanh thu tiếp tục đi lùi, Sabeco vẫn ghi nhận lợi nhuận quý III/2025 cao nhất trong 13 quý, nhờ giá nguyên liệu giảm mạnh và nguồn thu tài chính dồi dào.

Lợi nhuận Sabeco tăng vọt nhờ cải thiện giá vốn. Ảnh: SAB.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (HoSE: SAB) ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.437 tỷ đồng , giảm 16% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, việc giá vốn hàng bán giảm tới 25% đã giúp biên lãi gộp vượt 37%, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Trong kỳ, chi phí bán hàng của Sabeco tăng 13% lên 981 tỷ đồng , chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 4% lên 233 tỷ đồng . Mặt khác, chi phí tài chính âm hơn 78 tỷ đồng .

Đáng chú ý, công ty ghi nhận 133 tỷ đồng lợi nhuận khác nhưng không thuyết minh chi tiết về khoản mục này.

Sau khi khấu trừ thuế và chi phí, Sabeco báo lãi ròng 1.404 tỷ đồng , tăng 21% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong 13 quý gần đây.

Theo giải trình của doanh nghiệp, doanh thu thuần giảm do sản lượng tiêu thụ sụt giảm và ảnh hưởng từ việc hợp nhất kết quả kinh doanh của Bia Bình Tây - Sabibeco (từ công ty liên kết trở thành công ty con trong năm nay).

Dù vậy, lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế vẫn tăng nhờ giá malt, gạo giảm; hiệu quả sử dụng nguyên liệu được cải thiện; thu nhập khác tăng và chi phí tài chính giảm sau khi hoàn tất phân bổ giá mua của thương vụ trên.

SABECO BÁO LÃI CAO NHẤT 13 QUÝ KQKD hàng quý của Sabeco; Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/.2024 II III IV I/2025 II III Doanh thu thuần tỷ đồng 7184 8086 7670 8933 5811 6804 6437 Lợi nhuận sau thuế

1024 1319 1161 991 800 1251 1404

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần 19.052 tỷ đồng , giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 3.453 tỷ đồng , chỉ giảm nhẹ 1%. So với kế hoạch đề ra đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 43% chỉ tiêu doanh thu và 71% mục tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Sabeco đạt 31.335 tỷ đồng , giảm hơn 2.100 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho ở mức 1.744 tỷ đồng , giảm 12% nhờ cắt giảm nguyên vật liệu và thành phẩm tồn.

Đáng chú ý, Sabeco vẫn duy trì quy mô tiền gửi ngân hàng hơn 20.000 tỷ đồng , chiếm 64% tổng tài sản, dù giảm 11% so với đầu năm. Khoản lãi tiền gửi 9 tháng đạt gần 741 tỷ đồng , tương đương bình quân mỗi ngày mang về hơn 2,7 tỷ đồng .

Tổng nợ phải trả ở mức 6.832 tỷ đồng , giảm 24% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay chỉ hơn 341 tỷ đồng (giảm 18%), còn khoản phải trả ngắn hạn khác giảm tới 71% còn 1.008 tỷ đồng , chủ yếu do gần như tất toán xong cổ tức phải trả.

Cuối tháng 7, Sabeco đã chi 3.848 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2 năm 2024 với tỷ lệ 30%, nâng tổng cổ tức cả năm lên 50% bằng tiền mặt, tương ứng 6.413 tỷ đồng .