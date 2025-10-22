Chuỗi Mixue tham vọng gì khi 'nhảy' sang bán bia?

Sau khi trở thành chuỗi F&B lớn nhất thế giới về số lượng cửa hàng, Mixue đang tìm hướng tăng trưởng mới bằng cách mở rộng ra quốc tế và bước chân vào lĩnh vực bia.

Mixue vừa thâu tóm chuỗi bia thủ công Fulujia với giá gần 42 triệu USD. Ảnh: The Standard.

Theo Momentum Work, thông qua mạng lưới chuỗi cung ứng tích hợp sâu và mô hình nhượng quyền đồng lợi ích, Mixue - "đế chế" kem và trà sữa của Trung Quốc - đã trở thành chuỗi F&B lớn nhất thế giới về số lượng cửa hàng.

Nhưng sau khi cán mốc hơn 48.281 điểm bán tại Trung Quốc, câu hỏi đặt ra là Mixue còn có thể tăng trưởng đến đâu ở thị trường nội địa.

Dù báo cáo lợi nhuận nửa đầu năm khá vững vàng, giá cổ phiếu Mixue vẫn giảm hơn 20%, cho thấy giới đầu tư không mấy tin tưởng vào dư địa mở rộng trong nước.

Vì vậy, công ty đang hướng ra bên ngoài. Mixue đã bắt đầu mở rộng ra thị trường quốc tế khi thương hiệu cà phê "chị em" Lucky Cup vừa tiến vào Malaysia, trong khi Mixue cũng đang khai trương cửa hàng tại Brazil.

Tuần trước, Mixue công bố mua lại 53% cổ phần của Fulujia - chuỗi bia thủ công đang phát triển nhanh - với giá 297 triệu nhân dân tệ (tương đương 41,7 triệu USD ).

Fulujia hiện vận hành 1.200 cửa hàng tại 28 tỉnh Trung Quốc, chuyên bán bia tươi mang đi, giá chỉ 5,9-9,9 nhân dân tệ (0,8- 1,4 USD ) mỗi nửa lít, tức chỉ bằng 1/5 giá tại quán bar thông thường.

Mô hình Fulujia gợi nhớ rõ nét "công thức Mixue": Mở rộng bằng nhượng quyền và tập trung doanh thu từ cung cấp nguyên liệu, vật tư cho hệ thống.

Vượt qua McDonald's và Starbucks, Mixue trở thành chuỗi F&B lớn nhất thế giới. Ảnh: MW.

Ở nhiều nơi hiện nay, người ta dễ bắt gặp tấm băng-rôn đỏ ghi rõ "Thương hiệu bia thủ công thuộc Mixue". Điểm đặc biệt của những cửa hàng này là đều có quy mô nhỏ, diện tích dưới 10 m2 và không phục vụ tại chỗ.

Fulujia do Tian Haixia, vợ của đồng sáng lập Mixue Zhang Hongfu, ươm tạo. Trước thương vụ, bà Tian nắm khoảng 76% cổ phần.

Giống Mixue, Fulujia hướng tới thị trường đại chúng với đồ uống giá rẻ, ai cũng có thể tiếp cận. Dĩ nhiên, các sản phẩm có cồn không bán cho người dưới 18 tuổi.

Mixue không phải doanh nghiệp duy nhất "nghiêng ngả" theo trào lưu đồ uống có cồn nhẹ. Luckin Coffee từng gây bão với ly cà phê pha rượu Moutai, bán được 5,4 triệu ly ngay trong ngày ra mắt. Các thương hiệu "trà mới" như Chayanyuese hay Chapanda cũng đã tung ra sản phẩm trà pha cồn.

Điều thú vị là thị trường bia Trung Quốc lại đang co hẹp khi chứng kiến sản lượng năm 2024 giảm 0,6%, doanh thu toàn ngành giảm 5,7%.

Theo các chuyên gia Momentum Work, Mixue vẫn chọn bia có lẽ bởi đây là loại đồ uống có thể nhân rộng dễ dàng, chi phí thấp và phù hợp với hệ thống chuỗi cung ứng cực lớn của họ, đúng kiểu sản phẩm "đại chúng, dễ mở rộng".

"Khi Mixue tìm thấy công thức hiệu quả, họ có thể nhân bản nó nhanh và rất xa", Momentum Work nhận định.