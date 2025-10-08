Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mixue chi hơn 40 triệu USD thâu tóm chuỗi bia tươi giá rẻ

  • Thứ tư, 8/10/2025 00:00 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Sau khi thống trị thị trường trà sữa, Mixue đầu tư 41 triệu USD thâu tóm chuỗi bia tươi Fulu, thể hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và tham vọng vươn xa trong ngành đồ uống.

Mixue đầu tư hơn 40 triệu USD thâu tóm chuỗi bia tươi Fulu. Ảnh: VCG.

Tập đoàn đồ uống lớn nhất Trung Quốc Mixue Group vừa chi gần 297 triệu nhân dân tệ (tương đương 41,7 triệu USD) để mua lại đơn vị vận hành chuỗi quán bia tươi mang đi Fulu Fresh Beer, theo Nikkei Asia.

Thương vụ này được kỳ vọng sẽ giúp Mixue mở rộng danh mục sản phẩm và tiếp cận nhóm khách hàng ngoài giới trẻ.

Theo thông báo, cuối tháng 9 vừa qua, Mixue đã ký thỏa thuận góp thêm vốn vào công ty Fulujia (Trịnh Châu), đồng thời mua lại cổ phần Fulujia từ một cổ đông hiện hữu, qua đó trở thành cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 53%.

Từ trước đến nay, Mixue tập trung vào các sản phẩm trà sữa, đồ uống trái cây, cà phê và kem giá rẻ, thu hút lượng lớn khách hàng trẻ. Tuy nhiên, thương vụ này được Mixue xem là "bước đi chiến lược quan trọng" để mở rộng sang lĩnh vực bia tươi - phân khúc đang tăng trưởng mạnh tại thị trường Trung Quốc.

Hồ sơ công bố cho thấy cổ đông lớn nhất hiện tại của Fulujia là bà Tian Haixia, vợ của ông Zhang Hongfu - Giám đốc điều hành Mixue.

Thành lập năm 2021, Fulujia hiện có khoảng 1.200 cửa hàng nhượng quyền chỉ bán mang đi, cung cấp bia tươi với giá rẻ 6-10 nhân dân tệ (0,85-1,4 USD) cho mỗi ly 500 ml. Chuỗi này cũng nổi bật với các sản phẩm sáng tạo kết hợp bia cùng trái cây, trà hoặc sữa - mô hình được xem là "trà sữa phiên bản bia".

Khác với bia công nghiệp đóng chai, bia tươi của Fulujia được ủ, pha và rót trực tiếp tại quán, mang lại cảm giác "thủ công và tươi mới" đúng thị hiếu giới trẻ đô thị.

Năm 2024, doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận trước thuế chỉ khoảng 1 triệu nhân dân tệ, song doanh thu tăng trưởng bứt phá, đặc biệt tại các thành phố cấp hai và ba - nơi văn hóa uống bia đang chuyển dần sang phong cách nhẹ nhàng, tiện lợi và ít cồn hơn.

Trong khi đó, Mixue, ra đời từ năm 1997, đã phát triển hơn 53.000 cửa hàng tại Trung Quốc và 12 thị trường quốc tế tính đến cuối tháng 6, vượt xa con số 41.097 cửa hàng của đối thủ Mỹ Starbucks. Tập đoàn này niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) vào tháng 3 năm nay.

Phương Linh

