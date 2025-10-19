Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump chơi golf với Chủ tịch Samsung, SK giữa đàm phán thuế quan

  • Chủ nhật, 19/10/2025 15:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giữa lúc căng thẳng thương mại Mỹ - Hàn chưa hạ nhiệt, Tổng thống Trump đã có buổi chơi golf riêng với loạt tỷ phú Hàn Quốc tại Mar-a-Lago.

Tổng thống Trump thường xuyên chơi golf tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Ảnh: Bloomberg.

Theo Yonhap, một nhóm lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc đã có buổi chơi golf với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng tư nhân Mar-a-Lago, Mỹ vào ngày 18/10 giữa bối cảnh hai nước vẫn đang thảo luận về các mức thuế.

Sáng 18/10 theo giờ địa phương, cảnh sát địa phương đã tạm thời chặn con đường nối từ nơi ở của Tổng thống Trump tại Mar-a-Lago đến Trump International Golf Club để đoàn xe của ông di chuyển. Theo các phóng viên đi cùng Nhà Trắng, ông Trump đã đến câu lạc bộ lúc 9h15.

Phái đoàn Hàn Quốc gồm những gương mặt quyền lực nhất trong giới kinh doanh nước này: Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong, Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won, Chủ tịch Hyundai Motor Group Euisun Chung, Chủ tịch LG Group Koo Kwang-mo và Phó chủ tịch Hanwha Group Kim Dong-kwan.

Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ cuộc gặp được cho là do nhà sáng lập SoftBank Masayoshi Son sắp xếp, diễn ra trong thời điểm nhạy cảm khi các cuộc đàm phán về thuế giữa hai bên vẫn chưa ngã ngũ. Đây được xem là cơ hội quan trọng để các lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc trực tiếp trao đổi với Tổng thống Trump về nhiều vấn đề kinh tế then chốt.

Một quan chức thuộc một trong các tập đoàn tham gia cho biết qua điện thoại với hãng Yonhap rằng "các lãnh đạo đã có buổi chơi golf vui vẻ với Tổng thống Trump và thảo luận nhiều chủ đề khác nhau".

Phía Nhà Trắng từ chối xác nhận thông tin này.

Cuộc gặp trên sân golf diễn ra đúng lúc các quan chức cấp cao Hàn Quốc đang có mặt tại Washington để tìm cách tháo gỡ bế tắc trong các cuộc đàm phán thương mại chính thức giữa hai nước.

Ngọc Phương Linh

