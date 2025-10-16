Ông Trump nói Mỹ đang trong 'cuộc chiến thương mại' với Trung Quốc

Quyết định hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc đã châm ngòi cho cuộc chiến "ăn miếng trả miếng" giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Trung Quốc đang ở trong "cuộc chiến thương mại". Ảnh: Reuters.

Hai tuần trước cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump ​​với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump cho biết cuộc "tranh chấp" thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã bùng phát thành một "cuộc chiến thương mại" toàn diện, theo USA Today.

Cùng ngày, vị Tổng thống nhận được câu hỏi liệu Mỹ có rơi vào "một cuộc chiến thương mại kéo dài" với Trung Quốc nếu không đạt được thỏa thuận với Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Hàn Quốc vào cuối tháng này hay không. Ông Trump tuyên bố: "Chúng ta đang ở trong cuộc chiến đó".

"Mỹ đang áp mức thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc. Nếu không có thuế quan, chúng ta sẽ không là gì cả", ông Trump nói.

Ngày 14/10, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ ngừng mua dầu ăn từ Trung Quốc nhằm đáp trả việc Bắc Kinh ngừng nhập khẩu đậu nành Mỹ, đồng thời ông gọi đây là một hành động mang tính thù địch về mặt kinh tế trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Theo Hiệp hội Đậu nành Mỹ, Trung Quốc hiện là khách hàng lớn nhất của loại nông sản này.

Việc Bắc Kinh ngừng mua đậu nành từ Mỹ được xem là biện pháp trả đũa đối với các mức thuế mà ông Trump đã áp dụng từ tháng 4. Thay vào đó, quốc gia tỷ dân chuyển sang nhập khẩu đậu nành từ Argentina và Brazil.

Vào tháng 8, Mỹ và Trung Quốc từng đạt thỏa thuận hoãn thuế quan, khi các mức thuế được tạm dừng trong 90 ngày. Tuy nhiên, việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm vào ngày 10/10 đã khiến cuộc chiến leo thang trở lại.

Đáp lại động thái này, ông Trump cho biết Mỹ sẽ áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/11, bổ sung vào mức 30% hiện hành đối với hàng hóa Trung Quốc.

Đất hiếm là nguyên liệu thiết yếu cho ngành công nghiệp Mỹ và được sử dụng trong sản xuất nam châm, thiết bị điện tử cũng như hệ thống quốc phòng. Từ năm 2020 đến 2023, Trung Quốc chiếm 70% lượng đất hiếm nhập khẩu của Mỹ.

Ngày 12/10, Bắc Kinh cáo buộc Washington áp đặt "tiêu chuẩn kép" sau khi Tổng thống Trump đe dọa áp thêm mức thuế 100% lên nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Theo kế hoạch, ông Trump và Chủ tịch Tập dự kiến gặp nhau bên lề Hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 31/10.

Đáng chú ý, sau kỳ nghỉ cuối tuần qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng Bộ Thương mại Trung Quốc đã "cố gắng trấn an giới đầu tư" và thị trường, đồng thời nhấn mạnh rằng các nhóm đàm phán của hai nước vẫn đang phối hợp chặt chẽ và có cơ hội để tiến lên từ thỏa thuận hoãn thuế quan hiện tại.

Ông nói thêm hai bên đã trao đổi nhiều trong suốt cuối tuần và các cuộc họp giữa Mỹ - Trung Quốc sẽ diễn ra trong tuần này tại Washington, bên lề hội nghị thường niên của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

"Mức thuế 100% không nhất thiết phải xảy ra. Bất chấp các thông báo trước đó, mối quan hệ của hai bên vẫn tốt khi các kênh liên lạc đã được nối lại. Vì vậy, chúng ta sẽ chờ xem diễn biến tiếp theo", ông Bessent nói.