Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Mỹ hoãn áp thuế 100% với Trung Quốc

  • Thứ ba, 14/10/2025 20:55 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn trên lộ trình gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10, trong bối cảnh hai bên tìm cách hạ nhiệt căng thẳng thương mại.

Các mức thuế mới mà Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc sẽ chưa có hiệu lực cho đến ngày 1/11. Ảnh: Reuters.

Nguy cơ về một cuộc chiến thương mại toàn diện giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trở nên cận kề vào cuối tuần trước, sau khi Trung Quốc tuyên bố áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, theo Reuters.

Ngày 10/10, Tổng thống Donald Trump ngay lập tức đáp trả bằng việc đe dọa áp thuế 100% với hàng hóa Trung Quốc, khiến thị trường và quan hệ Mỹ - Trung chao đảo.

Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ cuối tuần qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng Bộ Thương mại Trung Quốc đã "cố gắng trấn an giới đầu tư" và thị trường, đồng thời nhấn mạnh rằng các nhóm đàm phán của hai nước vẫn đang phối hợp chặt chẽ và có cơ hội để tiến lên từ thỏa thuận hoãn thuế quan hiện tại.

Ông nói thêm hai bên đã trao đổi nhiều trong suốt cuối tuần và các cuộc họp giữa Mỹ - Trung Quốc sẽ diễn ra trong tuần này tại Washington, bên lề hội nghị thường niên của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

"Mức thuế 100% không nhất thiết phải xảy ra. Bất chấp các thông báo trước đó, mối quan hệ của hai bên vẫn tốt khi các kênh liên lạc đã được nối lại. Vì vậy, chúng ta sẽ chờ xem diễn biến tiếp theo", ông Bessent nói.

Cũng theo ông Bessent, Tổng thống Donald Trump đã nói rằng các mức thuế chưa có hiệu lực cho đến ngày 1/11. Đồng thời, ông Trump sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hàn Quốc và cuộc gặp này vẫn sẽ diễn ra đúng với kế hoạch.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) do Hàn Quốc đăng cai tổ chức vào cuối tháng 10.

Trong một tuyên bố mới đây, Bộ Thương mại Trung Quốc xác nhận một cuộc họp cấp chuyên viên đã được tổ chức vào ngày hôm trước, đồng thời nhắc lại các vòng đàm phán chính thức trước đó tại London, Stockholm và Madrid. Đáng chú ý, Bộ Thương mại nước này nói rằng cả hai bên kết thúc cuộc họp bằng việc gia hạn thỏa thuận hoãn thuế trong 90 ngày.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo: "Mỹ không thể vừa kêu gọi đối thoại, vừa đe dọa các biện pháp hạn chế mới".

Trong cuối tuần, quan chức hai bên đều tìm cách đổ lỗi cho nhau về nguy cơ tái bùng phát chiến tranh thương mại.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nói Trung Quốc đã trì hoãn yêu cầu điện đàm của Washington sau thông báo về đất hiếm, gọi đây là một "hành động giành quyền kiểm soát".

Cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc chỉ trích việc Mỹ bổ sung thêm các doanh nghiệp Trung Quốc vào "danh sách đen" thương mại cùng việc áp phí cảng đối với các tàu có liên quan đến Trung Quốc.

Trung Quốc cũng công bố trừng phạt 5 công ty con của tập đoàn đóng tàu Hàn Quốc Hanwha Ocean có liên hệ với Mỹ, khiến cổ phiếu lao dốc do lo ngại chiến tranh thương mại có thể mở rộng.

Cuộc đấu trí căng thẳng giữa Mỹ - Trung Quốc

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chỉ trích Trung Quốc sau khi Bắc Kinh kiểm soát gắt gao xuất khẩu đất hiếm và khoáng sản chiến lược.

8 giờ trước

Trung Quốc cảnh báo trả đũa thuế quan, nói Mỹ 'tiêu chuẩn kép'

Bắc Kinh cảnh báo sẽ thực hiện biện pháp đáp trả nếu ông Trump thực hiện lời đe dọa áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại tái bùng nổ chiến tranh thương mại.

20:46 12/10/2025

Ông Trump dọa áp thuế 'khổng lồ' lên hàng Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump cảnh báo áp thuế "khổng lồ" lên hàng Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh siết chặt xuất khẩu đất hiếm - nguyên liệu chiến lược cho công nghệ toàn cầu.

22:49 10/10/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Anh Nguyễn

Tổng thống Donald Trump hoãn áp thuế căng thẳng Mỹ Trung Donald Trump Tập Cận Bình Donald Trump thuế quan căng thẳng thương mại đất hiếm

    Đọc tiếp

    Ong Trump la nha dau tu Bitcoin lon nhat nuoc My? hinh anh

    Ông Trump là nhà đầu tư Bitcoin lớn nhất nước Mỹ?

    11 giờ trước 18:03 14/10/2025

    0

    Ông Trump nắm giữ vị thế lớn trong "cuộc chơi" Bitcoin, với giá trị ước tính khoảng 870 triệu USD và đủ để ông trở thành một trong những nhà đầu tư Bitcoin lớn nhất thế giới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý