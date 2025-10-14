Mỹ hoãn áp thuế 100% với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn trên lộ trình gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10, trong bối cảnh hai bên tìm cách hạ nhiệt căng thẳng thương mại.

Các mức thuế mới mà Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc sẽ chưa có hiệu lực cho đến ngày 1/11. Ảnh: Reuters.

Nguy cơ về một cuộc chiến thương mại toàn diện giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trở nên cận kề vào cuối tuần trước, sau khi Trung Quốc tuyên bố áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, theo Reuters.

Ngày 10/10, Tổng thống Donald Trump ngay lập tức đáp trả bằng việc đe dọa áp thuế 100% với hàng hóa Trung Quốc, khiến thị trường và quan hệ Mỹ - Trung chao đảo.

Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ cuối tuần qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng Bộ Thương mại Trung Quốc đã "cố gắng trấn an giới đầu tư" và thị trường, đồng thời nhấn mạnh rằng các nhóm đàm phán của hai nước vẫn đang phối hợp chặt chẽ và có cơ hội để tiến lên từ thỏa thuận hoãn thuế quan hiện tại.

Ông nói thêm hai bên đã trao đổi nhiều trong suốt cuối tuần và các cuộc họp giữa Mỹ - Trung Quốc sẽ diễn ra trong tuần này tại Washington, bên lề hội nghị thường niên của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

"Mức thuế 100% không nhất thiết phải xảy ra. Bất chấp các thông báo trước đó, mối quan hệ của hai bên vẫn tốt khi các kênh liên lạc đã được nối lại. Vì vậy, chúng ta sẽ chờ xem diễn biến tiếp theo", ông Bessent nói.

Cũng theo ông Bessent, Tổng thống Donald Trump đã nói rằng các mức thuế chưa có hiệu lực cho đến ngày 1/11. Đồng thời, ông Trump sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hàn Quốc và cuộc gặp này vẫn sẽ diễn ra đúng với kế hoạch.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) do Hàn Quốc đăng cai tổ chức vào cuối tháng 10.

Trong một tuyên bố mới đây, Bộ Thương mại Trung Quốc xác nhận một cuộc họp cấp chuyên viên đã được tổ chức vào ngày hôm trước, đồng thời nhắc lại các vòng đàm phán chính thức trước đó tại London, Stockholm và Madrid. Đáng chú ý, Bộ Thương mại nước này nói rằng cả hai bên kết thúc cuộc họp bằng việc gia hạn thỏa thuận hoãn thuế trong 90 ngày.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo: "Mỹ không thể vừa kêu gọi đối thoại, vừa đe dọa các biện pháp hạn chế mới".

Trong cuối tuần, quan chức hai bên đều tìm cách đổ lỗi cho nhau về nguy cơ tái bùng phát chiến tranh thương mại.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nói Trung Quốc đã trì hoãn yêu cầu điện đàm của Washington sau thông báo về đất hiếm, gọi đây là một "hành động giành quyền kiểm soát".

Cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc chỉ trích việc Mỹ bổ sung thêm các doanh nghiệp Trung Quốc vào "danh sách đen" thương mại cùng việc áp phí cảng đối với các tàu có liên quan đến Trung Quốc.

Trung Quốc cũng công bố trừng phạt 5 công ty con của tập đoàn đóng tàu Hàn Quốc Hanwha Ocean có liên hệ với Mỹ, khiến cổ phiếu lao dốc do lo ngại chiến tranh thương mại có thể mở rộng.