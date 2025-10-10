Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump dọa áp thuế 'khổng lồ' lên hàng Trung Quốc

  • Thứ sáu, 10/10/2025 22:49 (GMT+7)
  • 22:49 10/10/2025

Tổng thống Donald Trump cảnh báo áp thuế "khổng lồ" lên hàng Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh siết chặt xuất khẩu đất hiếm - nguyên liệu chiến lược cho công nghệ toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 9/10. Ảnh: Reuters.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 10/10, ông Trump cho biết Mỹ đang tính toán một đợt tăng thuế "khổng lồ" đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nếu nước này kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Đồng thời, Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố "không có lý do gì" để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc trong hai tuần tới như kế hoạch ban đầu.

"Chưa từng có điều gì tương tự xảy ra. Những biện pháp đó sẽ khiến thị trường toàn cầu bị 'tắc nghẽn', gây khó khăn cho hầu hết quốc gia, đặc biệt là chính Trung Quốc", ông Trump viết trên Truth Social.

Ngay sau tuyên bố này của ông Trump, thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt lao dốc, phản ánh tâm lý lo ngại về khả năng bùng phát một vòng căng thẳng thương mại mới giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo CNBC.

Trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 9/10 thông báo rằng các doanh nghiệp nước ngoài sẽ phải xin giấy phép xuất khẩu nếu sản phẩm chứa hơn 0,1% đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc, hoặc được chế tạo bằng công nghệ khai thác, tinh luyện, sản xuất nam châm hay tái chế của nước này.

Các quy định mới về xuất khẩu đất hiếm dự kiến chính thức có hiệu lực từ ngày 1/12, làm dấy lên lo ngại về gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ cao.

Ông Trump áp thuế với xe tải

Tất cả xe tải hạng trung và hạng nặng nhập khẩu vào Mỹ sẽ chịu mức thuế 25% kể từ ngày 1/11, đánh dấu nỗ lực bảo vệ các doanh nghiệp Mỹ trước sự cạnh tranh từ nước ngoài.

15:57 7/10/2025

Bùng nổ hợp tác kinh tế toàn cầu vì thuế đối ứng của ông Trump

Thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump đã thổi bùng lại những cuộc đàm phán thương mại tự do từng trì trệ trên khắp thế giới.

05:24 3/10/2025

Ông Trump tiếp tục áp thuế nhiều mặt hàng

Chính quyền ông Trump áp loạt thuế mới lên một số sản phẩm trong ngành nội thất, dược phẩm, ôtô và chip bán dẫn.

15:47 27/9/2025

Nền kinh tế với độ mở lớn như Việt Nam không thể tránh khỏi những tác động từ xu hướng kinh tế thế giới. Trong thế giới kinh doanh phức tạp và thay đổi liên tục hiện nay, việc cập nhật kiến thức và hiểu biết về các xu hướng kinh doanh trên thế giới trở thành nhu cầu cấp thiết. Để độc giả có thể tiếp cận những tri thức kinh tế quốc tế mới nhất, Tri Thức - Znews giới thiệu Tủ sách kinh tế thế giới với những cuốn sách và câu chuyện kinh doanh trên thế giới.

Phương Linh

