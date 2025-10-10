Ông Trump dọa áp thuế 'khổng lồ' lên hàng Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump cảnh báo áp thuế "khổng lồ" lên hàng Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh siết chặt xuất khẩu đất hiếm - nguyên liệu chiến lược cho công nghệ toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 9/10. Ảnh: Reuters.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 10/10, ông Trump cho biết Mỹ đang tính toán một đợt tăng thuế "khổng lồ" đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nếu nước này kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Đồng thời, Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố "không có lý do gì" để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc trong hai tuần tới như kế hoạch ban đầu.

"Chưa từng có điều gì tương tự xảy ra. Những biện pháp đó sẽ khiến thị trường toàn cầu bị 'tắc nghẽn', gây khó khăn cho hầu hết quốc gia, đặc biệt là chính Trung Quốc", ông Trump viết trên Truth Social.

Ngay sau tuyên bố này của ông Trump, thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt lao dốc, phản ánh tâm lý lo ngại về khả năng bùng phát một vòng căng thẳng thương mại mới giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo CNBC.

Trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 9/10 thông báo rằng các doanh nghiệp nước ngoài sẽ phải xin giấy phép xuất khẩu nếu sản phẩm chứa hơn 0,1% đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc, hoặc được chế tạo bằng công nghệ khai thác, tinh luyện, sản xuất nam châm hay tái chế của nước này.

Các quy định mới về xuất khẩu đất hiếm dự kiến chính thức có hiệu lực từ ngày 1/12, làm dấy lên lo ngại về gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ cao.