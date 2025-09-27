Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump tiếp tục áp thuế nhiều mặt hàng

  Thứ bảy, 27/9/2025 15:47 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Chính quyền ông Trump áp loạt thuế mới lên một số sản phẩm trong ngành nội thất, dược phẩm, ôtô và chip bán dẫn.

Sau thời gian tạm ổn định, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo mở rộng áp thuế lên nhiều ngành hàng. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố một loạt mức thuế mới áp lên hàng nhập khẩu, trong đó có thuế suất 100% với biệt dược gốc (branded drugs), 25% với xe tải hạng nặng, 50% đối với tủ bếp và đồ dùng phòng tắm nhập khẩu, cũng như mức thuế 30% đối với đồ nội thất bọc nệm.

Thông báo trên mạng xã hội Truth Social, ông cho biết các mức thuế này sẽ có hiệu lực từ thứ Tư tới, nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước và an ninh quốc gia. Vị tổng thống cũng nhấn mạnh mức thuế 100% đối với biệt dược gốc sẽ chỉ áp dụng cho các nhà sản xuất chưa khởi công xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ.

Chính sách mới được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump vẫn đang áp thuế đối ứng lên nhiều đối tác thương mại, cùng các sắc thuế nhắm vào mặt hàng thép và ôtô.

Những quyết định này phá vỡ quãng thời gian tương đối ổn định của chiến dịch áp thuế trong nhiệm kỳ 2.0 và gia tăng áp lực cho các doanh nghiệp vốn đang gặp nhiều xáo trộn trong chuỗi cung ứng với chi phí đầu vào tăng cao.

Nhà Trắng khẳng định một số hiệp định thương mại song phương có thể giới hạn mức thuế với một số mặt hàng. Một quan chức cho biết chính phủ sẽ tôn trọng cam kết mức thuế suất trần 15% với biệt dược gốc từ các đối tác có điều khoản này trong thỏa thuận thương mại.

Tuy nhiên, một số quốc gia vẫn sẽ đối mặt với mức thuế lên tới 50% cho hàng xuất khẩu sang Mỹ. Hiện, chưa rõ cách thức áp dụng cụ thể với từng mặt hàng và từng đối tác.

Cũng theo một nguồn tin nội bộ của Reuters, Bộ Thương mại đang cân nhắc áp mức thuế tính theo hàm lượng chip trong thiết bị điện tử nhập khẩu. Kịch bản sơ bộ cho thấy mức thuế mới sẽ dao động 15-25% tùy từng đối tác. Cơ quan này cũng đang xem xét các cơ chế miễn trừ cho những hãng cam kết mở rộng đầu tư sản xuất ở Mỹ.

Nhà Trắng nhấn mạnh mục tiêu là thu hút nền công nghiệp sản xuất bán dẫn trở lại nước Mỹ. "Nước Mỹ không thể phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu nước ngoài cho các sản phẩm bán dẫn vốn thiết yếu cho an ninh quốc gia và an ninh kinh tế", phát ngôn viên Nhà Trắng Kush Desai tuyên bố.

Các chuyên gia cảnh báo những mức thuế quá cao đối với các mặt hàng trung gian hay sản phẩm tiêu dùng có thể buộc doanh nghiệp tăng giá bán, qua đó gia tăng áp lực lạm phát.

Thông báo thuế của ông Trump cũng khiến giới đầu tư thận trọng. Một số cổ phiếu thuộc các ngành chịu tác động đã giảm ngay lập tức do lo ngại về chi phí và gián đoạn chuỗi cung ứng.

Tiến Lợi

  Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

