Ông Trump cảnh báo có thể hủy các thỏa thuận thương mại nếu thua kiện

Ông Trump nói Mỹ có thể phải hủy bỏ các thỏa thuận thương mại đã ký với Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc và một số đối tác khác nếu thua kiện về tính hợp pháp của thuế quan.

Ông Trump giục Tòa án Tối cao sớm ra phán quyết về thuế quan. Ảnh: Reuters.

Theo CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang yêu cầu Tòa án Tối cao nhanh chóng thụ lý và giải quyết đơn kháng cáo của ông đối với Tòa Phúc thẩm Liên bang.

Trước đó, hôm 29/8, Tòa Phúc thẩm Liên bang đã ra phán quyết với tỷ lệ 7-4 rằng các mức thuế nhập khẩu của Tổng thống Trump là bất hợp pháp. Điều này khiến "trụ cột chính" trong chính sách kinh tế của ông rơi vào thế bấp bênh.

Tòa cho rằng ông Trump đã vượt quá thẩm quyền tổng thống khi áp đặt mức thuế cao đối với các quốc gia.

Viện dẫn Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), ông Trump cho biết động thái áp đặt thuế quan mạnh tay với các đối tác thương mại do việc thâm hụt ngân sách của Mỹ với các quốc gia khác là một tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Tuy nhiên, tòa phúc thẩm lại cho rằng "thuế quan là một quyền lực cốt lõi của Quốc hội", và quyền hạn không nằm trong tay tổng thống. "Tại Hiến pháp, quyền lực trọng yếu trong việc áp thuế, bao gồm thuế quan, được trao độc quyền cho nhánh lập pháp", tòa nhấn mạnh.

Phán quyết của tòa phúc thẩm chưa có hiệu lực cho đến ngày 14/10, tạo điều kiện để ông Trump có thời gian kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

Trong đơn kháng cáo gửi lên Tòa án Tối cao hôm thứ Tư, chính quyền ông Trump đề nghị xử lý vụ việc theo lộ trình rút gọn.

"Dù đã được tạm hoãn thi hành về mặt tư pháp, điều này vẫn tạo ra sự bất định pháp lý liên quan đến các mức thuế quan, đồng thời gây tổn hại nghiêm trọng đến khả năng ngoại giao bảo vệ an ninh quốc gia và nền kinh tế Mỹ", Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố.

Chính quyền ông Trump cũng lập luận rằng nếu thuế quan bị bãi bỏ, họ có thể phải hoàn trả một phần thuế nhập khẩu đã thu. Thực tế, trong tháng 7, Mỹ thu tổng cộng 159 tỷ USD từ thuế quan, gấp đôi cùng kỳ 2024. Bộ Tư pháp cảnh báo rằng việc bãi bỏ thuế quan có thể đồng nghĩa với "sự sụp đổ tài chính".

Theo SCOTUSblog, Tòa án Tối cao nhiều khả năng sẽ tiếp nhận vụ việc liên quan đến thuế quan của ông Trump cũng như đưa ra phán quyết vào mùa hè năm 2026.

