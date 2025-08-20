Mỹ âm thầm áp thuế 50% với 400 mặt hàng mới

Chính quyền ông Trump đã âm thầm mở rộng phạm vị áp thuế 50% lên thép và nhôm, thêm hơn 400 sản phẩm mới như máy móc, vật liệu xây dựng, hóa chất chuyên dụng vào diện áp dụng.

Theo CNBC, từ ngày 18/8, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp dụng loạt thuế mới, mở rộng danh mục từng công bố trước đó đối với thép và nhôm. Danh sách lần này bao gồm nhiều mặt hàng quen thuộc như bình chữa cháy, máy móc, vật liệu xây dựng và hóa chất chuyên dụng có chứa thép, nhôm.

"Phụ tùng ôtô, hóa chất, nhựa, linh kiện nội thất... Nói chung, nếu nó bóng loáng, kim loại, hay có liên quan đến thép hoặc nhôm, thì nhiều khả năng đã nằm trong danh sách bị áp thuế", ông Brian Baldwin, Phó chủ tịch phụ trách hải quan của Kuehne + Nagel International AG, viết trên LinkedIn. Ông cho rằng đây không chỉ là một loại thuế mới mà là "bước đi chiến lược" trong quản lý sản phẩm dẫn xuất từ thép và nhôm của chính quyền ông Trump.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết mức thuế lần này mở rộng sang 407 nhóm sản phẩm mới. "Việc mở rộng phạm vi áp thuế nhôm, thép nhằm chặn các hình thức lách luật, góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi ngành công nghiệp thép và nhôm Mỹ", ông Jeffrey Kessler, Thứ trưởng Bộ Thương Mỹ mại phụ trách Công nghiệp và An ninh, khẳng định.

Tuy nhiên, danh mục được công bố chỉ ghi mã hải quan 10 chữ số thay vì nêu tên sản phẩm cụ thể. Ví dụ, bình chữa cháy chỉ xuất hiện dưới mã "8424.10.0000" trong hàng trăm mã hàng khác. Đây là cách làm quen thuộc của ông Trump, khi nhiều lần dùng thuế theo ngành hàng để thúc đẩy chương trình thương mại của mình.

Song, việc chỉ công bố mã số thay vì tên sản phẩm cụ thể khiến công chúng khó nắm được toàn cảnh những mặt hàng bị ảnh hưởng.

Trước đó vào tháng 6, ông Trump đã công bố việc tăng gấp đôi thuế thép và nhôm nhập khẩu lên 50% đối với hầu hết quốc gia, gây ra sự bất ổn đáng kể cho các doanh nghiệp và đối tác thương mại Mỹ vốn phụ thuộc vào 2 mặt hàng này.

Nhà Trắng cho biết việc mở rộng thuế lần này "không phải điều bất ngờ". Người phát ngôn Kush Desai khẳng định: "Tổng thống đã kêu gọi quy trình bổ sung sản phẩm thép và nhôm mới từ tháng 2. Đến tháng 4, Cục Công nghiệp và An ninh đã thiết lập quy trình và doanh nghiệp bắt đầu nộp đề xuất từ giữa tháng 5. Do đó, khả năng có thêm các sản phẩm nằm trong diện điều chỉnh đã rõ ràng từ nhiều tháng trước".

Các chuyên gia cảnh báo tác động sẽ rất lớn. Ông Jason Miller, Giáo sư quản lý chuỗi cung ứng tại Đại học Bang Michigan, ước tính thuế thép và nhôm hiện ảnh hưởng tới ít nhất 320 tỷ USD hàng nhập khẩu, tăng mạnh so với mức khoảng 190 tỷ USD trước đây. Ông cho rằng động thái này sẽ tiếp tục đẩy chi phí sản xuất trong nước tăng cao, góp phần làm lạm phát leo thang.