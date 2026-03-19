VN-Index thủng 1.700 điểm

VN-Index đánh mất mốc 1.700 điểm trong phiên 19/3 khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, xóa sạch thành quả hồi phục ngắn ngủi trước đó.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch 19/3 với diễn biến tiêu cực khi áp lực điều chỉnh gia tăng trên diện rộng. Sau 2 phiên hồi phục mang tính kỹ thuật, VN-Index nhanh chóng “quay đầu” chịu sức ép bán mạnh ngay từ đầu phiên, cho thấy lực cầu vẫn chưa đủ bền để duy trì đà phục hồi.

Sắc đỏ lan tỏa trên hầu hết nhóm ngành, từ tài chính - ngân hàng, vận tải cho đến năng lượng, tiêu dùng và công nghệ. Diễn biến này khiến chỉ số chính gần như không có cơ hội tiếp cận lại mốc tham chiếu trong suốt thời gian giao dịch, phản ánh tâm lý thị trường vẫn đang nghiêng về phòng thủ nhiều hơn là tìm kiếm cơ hội.

Đáng chú ý, dòng tiền có dấu hiệu suy yếu rõ rệt khi nhà đầu tư duy trì trạng thái thận trọng. Thanh khoản toàn thị trường giảm gần 7% so với phiên trước, xuống còn khoảng 26.500 tỷ đồng .

Kết phiên, VN-Index giảm 14,7 điểm (-0,9%) xuống 1.699,13 điểm; HNX-Index giảm 2,05 điểm (-0,8%) xuống 245,73 điểm; UPCoM-Index giảm 0,91 điểm (-0,7%) xuống 123,96 điểm.

Thị trường hôm nay nghiêng mạnh về bên bán khi ghi nhận tới 485 mã giảm (trong đó có 11 mã giảm sàn), áp đảo so với 265 mã tăng (gồm 25 mã tăng trần), còn lại 818 mã đứng giá.

Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 tiếp tục là lực cản chính đối với thị trường khi có tới 22 mã giảm, chỉ 7 mã tăng và duy nhất VPB giữ tham chiếu. Chỉ số VN30 theo đó mất gần 15 điểm, lùi về 1.854 điểm.

Xét theo nhóm ngành, năng lượng và tài chính là 2 “điểm nóng” kéo giảm chỉ số trong phiên hôm nay. Ở nhóm năng lượng, các mã lớn đồng loạt suy yếu mạnh như GAS (-3,9%), BSR (-4,4%), PLX (-5,1%). Trong khi đó, nhóm tài chính cũng không khá hơn khi hàng loạt cổ phiếu trụ cột giảm điểm như VCB (-1,2%), BID (-1,6%), CTG (-1%) và SSI (-3,6%), qua đó tạo sức ép đáng kể lên VN-Index.

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn ghi nhận một số điểm sáng mang tính cục bộ. Nhóm bất động sản và một số cổ phiếu riêng lẻ nỗ lực nâng đỡ chỉ số với các mã như VPL (+4,1%), NVL (tăng trần), VHM (+0,3%), cùng với GEE (+1,6%), REE (+2,2%), MBB (+0,4%), LPB (+0,6%), VCG (+4,1%), VPX (+1%) và VPI (+2,4%). Tuy nhiên, lực đỡ này là không đủ để cân bằng lại áp lực bán lan rộng từ các nhóm vốn hóa lớn.

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục là một điểm trừ khi duy trì trạng thái bán ròng mạnh với giá trị hơn 1.000 tỷ đồng , dù quy mô giao dịch đã phần nào thu hẹp so với các phiên trước. Áp lực bán tập trung vào các mã như FPT (- 236 tỷ đồng ), VIC (- 226 tỷ đồng ), BSR (- 144 tỷ đồng ), cho thấy xu hướng rút vốn vẫn chưa dừng lại.

Ở chiều mua, khối ngoại giải ngân đáng kể vào một số cổ phiếu như MSN (+ 230 tỷ đồng ), VHM (+ 110 tỷ đồng ) và ACB (+ 88 tỷ đồng ).