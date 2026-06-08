Đại gia bất động sản đổ tiền làm công nghệ

Không còn chỉ xây nhà và phát triển dự án, nhiều doanh nghiệp bất động sản đang đặt cược vào công nghệ như một động lực tăng trưởng mới.

UAV, bán dẫn, AI... đang xuất hiện trong chiến lược của nhiều doanh nghiệp bất động sản, bên cạnh các dự án nhà ở và khu đô thị. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tháng 8 năm ngoái, CT Group ký bản ghi nhớ với một doanh nghiệp Hàn Quốc về việc cung ứng 5.000 máy bay không người lái (UAV). Doanh nghiệp cho biết đây là lần đầu tiên một công ty Việt Nam nhận đơn hàng UAV quy mô lớn từ thị trường này. Ngay tại sự kiện nói trên, CT Group cũng đã có đơn hàng xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn sang Hàn Quốc.

Lấn sân sang lĩnh vực công nghệ

Từ một doanh nghiệp được biết đến nhiều với các dự án bất động sản, CT Group những năm gần đây liên tục công bố chiến lược đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao như UAV, AI và bán dẫn. Hiện doanh nghiệp tự định vị là một tập đoàn công nghệ và đổi mới sáng tạo, với danh mục hoạt động trải rộng trên nhiều lĩnh vực công nghệ mới.

Không chỉ CT Group, Sunshine Group cũng gây chú ý khi công bố dự án trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ (R&D) tại Đồng Nai.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, dự án có quy mô đầu tư dự kiến khoảng 4 tỷ USD , hướng đến các lĩnh vực như AI, blockchain, robot, bán dẫn, fintech và tài sản số, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, công nghệ hàng không vũ trụ, vật liệu tiên tiến và nghiên cứu mối quan hệ giữa con người với AI.

Đây là bước đi khá bất ngờ với một doanh nghiệp vốn được biết đến qua loạt dự án bất động sản cao cấp tại các thị trường trọng điểm như Hà Nội và TP.HCM.

Phối cảnh Trung tâm R&D của Sunshine Group tại Đồng Nai. Ảnh: Sunshine Group.

Trong khi đó, Vingroup được xem là doanh nghiệp đi xa nhất trong hành trình mở rộng khỏi lĩnh vực địa ốc. Từ nhiều năm trước, tập đoàn này đã đầu tư mạnh vào VinFast, đồng thời thành lập hàng loạt đơn vị công nghệ như VinAI, VinBigData, VinBrain, VinRobotics, VinSpace... Đến nay, công nghệ - công nghiệp đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất trong chiến lược phát triển của tập đoàn.

Tham vọng lớn, thách thức cũng không nhỏ

Việc các doanh nghiệp địa ốc đồng loạt tìm đến công nghệ diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản đã thay đổi đáng kể so với giai đoạn tăng trưởng nóng trước đây.

Sau thời kỳ bùng nổ 2018-2021, thị trường liên tiếp trải qua các đợt điều chỉnh mạnh. Chi phí vốn, chi phí đất đai và yêu cầu về quản trị doanh nghiệp ngày càng cao, đặt ra không ít áp lực cho các doanh nghiệp địa ốc. Điều này cũng khiến nhiều doanh nghiệp bắt đầu tìm kiếm các lĩnh vực tăng trưởng mới thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào bất động sản.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, một chuyên gia tài chính, chứng khoán nhận định nếu trước đây, cuộc đua chủ yếu xoay quanh quỹ đất và dự án, thì nay nhiều doanh nghiệp bất động sản đang muốn tham gia vào những ngành có hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng cao hơn.

Ông cho rằng các tập đoàn lớn thường có xu hướng đa dạng hóa hoạt động khi đã tích lũy được nguồn lực tài chính đáng kể. Việc mở rộng sang những lĩnh vực mới có thể giúp doanh nghiệp tạo thêm nguồn thu và giảm rủi ro phụ thuộc vào một ngành nghề duy nhất.

Ở góc độ khác, công nghệ cũng là một trong những lĩnh vực đang được Chính phủ ưu tiên phát triển. Việt Nam đặt mục tiêu tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong các ngành như bán dẫn, AI, trung tâm dữ liệu hay công nghệ số. Đây cũng là những lĩnh vực được đánh giá có dư địa tăng trưởng lớn trong dài hạn.

Tuy nhiên, từ công bố chiến lược đến việc tạo ra sản phẩm cạnh tranh trên thị trường là khoảng cách không nhỏ. Khác với bất động sản, nơi doanh nghiệp có thể tận dụng lợi thế về quỹ đất, nguồn vốn và kinh nghiệm phát triển dự án, công nghệ lại là lĩnh vực phụ thuộc nhiều vào năng lực nghiên cứu, đội ngũ kỹ sư và khả năng đổi mới liên tục.

Ngay cả Vingroup - doanh nghiệp được xem là thành công nhất trong quá trình mở rộng khỏi bất động sản - cũng phải đối mặt với không ít áp lực trước khi đưa VinFast trở thành hãng xe chiếm thị phần lớn nhất trong nước. Doanh nghiệp phải từ bỏ mảng xe xăng, liên tục tái cấu trúc, thậm chí nhà sáng lập phải "rót" hàng tỷ USD tiền túi để bổ sung dòng tiền.

Trong các lĩnh vực như bán dẫn hay AI, rào cản gia nhập thậm chí còn lớn hơn. Không chỉ cần vốn đầu tư lớn, doanh nghiệp còn phải cạnh tranh với các tập đoàn công nghệ quốc tế đã tích lũy hàng chục năm kinh nghiệm.

Dù vậy, vị chuyên gia cho rằng sự xuất hiện ngày càng nhiều của các dự án công nghệ trong danh mục đầu tư của doanh nghiệp địa ốc cho thấy một thay đổi đáng chú ý trong tư duy phát triển của khu vực tư nhân.