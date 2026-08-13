11 cuốn sách có thể thay đổi cách bạn làm giàu

Từ quản lý tiền bạc, nghệ thuật bán hàng, quảng cáo đến xây dựng doanh nghiệp, 11 cuốn sách này đưa ra những bài học kinh điển về cách tư duy và làm kinh doanh.

Những cuốn sách kinh doanh hữu ích không chỉ giúp cung cấp thông tin mà còn là kim chỉ nam trên hành trình xây dựng doanh nghiệp. Việc đọc sách có thể giúp bạn đọc khai thác được những tư duy, phương pháp và bài học mới nhằm tạo sự khác biệt cho doanh nghiệp cũng như đời sống.

Dưới đây là 11 cuốn sách mang lại giá trị lớn nhất trong suốt hành trình kinh doanh của nhà khởi nghiệp, diễn giả và tác giả người Anh - Nigel Botterill. Với ông, đây là những tác phẩm mà bất kỳ doanh nhân nào có khát vọng xây dựng sự nghiệp cũng nên đọc nghiên cứu thật kỹ.

Cha giàu, cha nghèo - Robert Kiyosaki

Rich Dad Poor Dad (tựa Việt: Cha giàu, cha nghèo) giúp người đọc thay đổi cách nhìn về tiền bạc, tài sản và thu nhập, đặc biệt nhấn mạnh sự khác biệt giữa việc làm việc để kiếm tiền và xây dựng tài sản để tiền tạo ra thu nhập.

Robert Kiyosaki khuyến khích người đọc nâng cao hiểu biết tài chính, chủ động xây dựng nguồn thu nhập và từng bước hướng tới sự độc lập về tài chính.

Nghĩ giàu và làm giàu - Napoleon Hill

Think & Grow Rich (tựa Việt: Nghĩ giàu và làm giàu) tập trung vào 13 nguyên tắc thành công, từ xác định mục tiêu, niềm tin, sự kiên trì đến khả năng lập kế hoạch và hành động.

Theo Nigel Botterill, đây là cuốn sách có tính hệ thống cao, giúp người đọc hình dung những yếu tố cần thiết để biến mục tiêu cá nhân và kinh doanh thành kết quả thực tế.

Những đòn tâm lý trong thuyết phục - Robert Cialdini

Influence: The Psychology of Persuasion (tựa Việt: Những đòn tâm lý trong thuyết phục) của Robert Cialdini phân tích 6 nguyên tắc tâm lý phổ quát trong thuyết phục, qua đó lý giải vì sao con người đưa ra quyết định và cách những nguyên tắc này tác động đến hành vi.

Đây là cuốn sách đặc biệt hữu ích với người làm kinh doanh, bởi bán hàng, marketing hay xây dựng quan hệ đối tác đều đòi hỏi khả năng thuyết phục.

Kinh thánh về nghệ thuật bán hàng - Jeffrey Gitomer

Jeffrey Gitomer’s Sales Bible (tựa Việt: Kinh thánh về nghệ thuật bán hàng) tập trung vào một trong những kỹ năng cốt lõi của kinh doanh: bán hàng. Jeffrey Gitomer đưa ra nhiều nguyên tắc thực tế về thái độ, xây dựng quan hệ với khách hàng và cải thiện khả năng bán sản phẩm, dịch vụ.

Điểm mạnh của sách là cách trình bày trực diện, dễ tiếp cận và có thể áp dụng ngay vào công việc.

The No B.S. Ruthless Management of People & Profits - Dan Kennedy

The No B.S. Ruthless Management of People & Profits (tạm dịch: Quản lý con người và lợi nhuận một cách tàn nhẫn, không khoan nhượng) tiếp cận quản trị doanh nghiệp theo hướng thẳng thắn và thực dụng, tập trung vào con người, lợi nhuận và hiệu quả vận hành.

Cuốn sách đặt ra nhiều vấn đề mà doanh nghiệp thường né tránh, từ quản lý nhân sự, kiểm soát chi phí đến cách xây dựng một doanh nghiệp thực sự tạo ra lợi nhuận.

Becoming a Category of One - Joe Calloway

Becoming a Category of One (tạm dịch: Trở thành một thực thể độc nhất vô nhị) tập trung vào bài toán tạo sự khác biệt trong một thị trường đầy đối thủ tương đồng.

Thay vì chỉ cố gắng làm tốt hơn đối thủ, doanh nghiệp cần xây dựng giá trị và trải nghiệm đủ khác biệt để tạo ra một vị thế riêng trong tâm trí khách hàng.

Quảng cáo theo phong cách Ogilvy - David Ogilvy

Ogilvy on Advertising (tựa Việt: Quảng cáo theo phong cách Ogilvy) chia sẻ những nguyên tắc nền tảng của quảng cáo, từ xây dựng thông điệp, viết nội dung đến bán hàng thông qua truyền thông.

Cuốn sách cho thấy quảng cáo hiệu quả không chỉ nằm ở ý tưởng sáng tạo mà còn ở khả năng hiểu khách hàng, truyền tải đúng thông điệp và biến quảng cáo thành công cụ bán hàng.

Giải pháp đột phá - Jay Abraham

The Sticking Point Solution (tựa Việt: Giải pháp đột phá) tập trung vào cách nhận diện những điểm nghẽn đang cản trở tăng trưởng và tìm ra hướng giải quyết để đưa doanh nghiệp từ trì trệ sang tăng trưởng.

Cuốn sách đặc biệt nhấn mạnh việc đặt đúng câu hỏi về doanh nghiệp, từ đó tìm ra những cơ hội mà người điều hành có thể bỏ qua trong quá trình vận hành hàng ngày.

Nghĩ lớn để thành công - Donald Trump

Think Big (tựa Việt: Nghĩ lớn để thành công) xoay quanh tư duy đặt mục tiêu lớn, dám theo đuổi những tham vọng cao hơn và chủ động tìm kiếm cơ hội để mở rộng kinh doanh.

Cuốn sách đưa ra nhiều bài học thực tế về tham vọng, đàm phán, xây dựng thương hiệu và phát triển doanh nghiệp, phù hợp với những người muốn mở rộng quy mô kinh doanh.

Delivering Happiness: A Path to Profits, Passion & Purpose - Tony Hsieh

Delivering Happiness: A Path to Profits, Passion & Purpose (tạm dịch: Truyền lửa hạnh phúc: Con đường đến lợi nhuận, đam mê và mục đích) kể về hành trình xây dựng Zappos và triết lý kinh doanh lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm.

Tony Hsieh cho thấy doanh nghiệp có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh không chỉ bằng sản phẩm hay chi phí marketing, mà còn bằng văn hóa doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ. Đây là bài học về cách biến sự hài lòng và trung thành của khách hàng thành động lực tăng trưởng.

7 thói quen để thành đạt - Stephen Covey

Trong The 7 Habits of Highly Effective People (tựa Việt: 7 thói quen để thành đạt), Stephen Covey đưa ra 7 thói quen nhằm giúp người đọc chuyển từ trạng thái phụ thuộc sang chủ động, biết xác định mục tiêu, ưu tiên công việc và xây dựng các mối quan hệ hiệu quả.

Cuốn sách tập trung vào việc thay đổi tư duy và hành vi từ bên trong, qua đó tạo nền tảng cho hiệu quả cá nhân và công việc lâu dài.