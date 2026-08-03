10 cuốn sách 'gối đầu giường' cho sinh viên Quản trị Kinh doanh

Đây là danh sách 10 cuốn sách tiêu biểu, giúp sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh trang bị nền tảng kiến thức cũng như những kỹ năng cần thiết để thành công.

Đối với những người mong muốn trở thành nhà lãnh đạo doanh nghiệp hay chuyên gia quản lý trong tương lai, việc đọc đúng sách có thể mang lại những hiểu biết quan trọng về chiến lược, lãnh đạo, ra quyết định và đổi mới sáng tạo.

SSBM Geneva giới thiệu 10 cuốn sách cung cấp nền tảng toàn diện về lãnh đạo, chiến lược, đổi mới sáng tạo, quản trị và nghệ thuật ra quyết định. Không chỉ hữu ích cho sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, đây còn là những tác phẩm đáng đọc đối với bất kỳ ai muốn phát triển tư duy quản lý, xây dựng doanh nghiệp hoặc theo đuổi con đường lãnh đạo trong tương lai.

Khởi nghiệp tinh gọn - Eric Ries

The Lean Startup (tựa Việt: Khởi nghiệp tinh gọn) được xem là một trong những cuốn sách có ảnh hưởng lớn nhất về khởi nghiệp.

Cuốn sách hướng dẫn cách xây dựng doanh nghiệp theo mô hình tinh gọn, kế thừa các nguyên lý của sản xuất tinh gọn. Eric Ries nhấn mạnh tầm quan trọng của đổi mới liên tục, thử nghiệm nhanh và thu thập phản hồi từ khách hàng nhằm phát triển doanh nghiệp hiệu quả với mức lãng phí nguồn lực thấp nhất.

Những bài học chính:

- Chu trình Xây dựng - Đo lường - Học hỏi.

- Tầm quan trọng của việc kiểm chứng giả thuyết bằng thực tế.

- Khi nào nên chuyển hướng và khi nào nên kiên trì với chiến lược hiện tại.

Từ tốt đến vĩ đại - Jim Collins

Jim Collins lý giải việc một số doanh nghiệp có thể bứt phá từ mức "tốt" lên "vĩ đại", trong khi nhiều doanh nghiệp khác lại giậm chân tại chỗ. Dựa trên nhiều năm nghiên cứu, Good to Great (tựa Việt: Từ tốt đến vĩ đại) chỉ ra những yếu tố giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững thông qua năng lực lãnh đạo, tư duy kỷ luật và các quyết định chiến lược.

Những bài học chính:

- Lãnh đạo Cấp độ 5.

- Khái niệm Con Nhím - tập trung vào điều doanh nghiệp làm tốt nhất.

- Xây dựng văn hóa kỷ luật.

7 thói quen hiệu quả - Stephen R. Covey

The 7 Habits of Highly Effective People (tựa Việt: 7 thói quen hiệu quả) là một trong những tác phẩm kinh điển về phát triển bản thân và năng lực lãnh đạo. Stephen Covey giới thiệu 7 thói quen giúp mỗi người nâng cao tính kỷ luật, quản lý thời gian hiệu quả và xây dựng các mối quan hệ bền vững trong công việc.

Những bài học chính:

- Chủ động và chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.

- Bắt đầu với mục tiêu cuối cùng trong tâm trí.

- Lắng nghe để thấu hiểu trước khi mong muốn được người khác thấu hiểu.

Chiến lược đại dương xanh - W. Chan Kim và Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy (tựa Việt: Chiến lược đại dương xanh) giới thiệu khái niệm "Đại dương xanh", khuyến khích doanh nghiệp tạo ra những thị trường mới chưa có cạnh tranh thay vì lao vào cuộc chiến trong các thị trường bão hòa. Đây là một khuôn khổ quan trọng về đổi mới và hoạch định chiến lược.

Những bài học chính:

- Tạo lập không gian thị trường mới, ít hoặc không có cạnh tranh.

- Kết hợp khác biệt hóa với chi phí thấp.

- Áp dụng Khung 4 hành động để tái định hình giá trị.

Tư duy nhanh và chậm - Daniel Kahneman

Trong tác phẩm Thinking, Fast and Slow (tựa Việt: Tư duy nhanh và chậm), nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Daniel Kahneman phân tích cách con người đưa ra quyết định thông qua hai hệ thống tư duy: tư duy nhanh, trực giác và tư duy chậm, lý trí. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho việc hiểu hành vi người tiêu dùng cũng như quá trình ra quyết định trong quản trị.

Những bài học chính:

- Sự khác biệt giữa Hệ thống 1 và Hệ thống 2.

- Vai trò của các thiên kiến nhận thức.

- Cách cải thiện chất lượng ra quyết định.

Binh pháp - Tôn Tử

Dù được viết cách đây hơn 2.500 năm, The Art of War (tựa Việt: Binh pháp) vẫn giữ nguyên giá trị trong thế giới kinh doanh hiện đại. Những nguyên tắc về chiến lược, lãnh đạo và cạnh tranh có thể được vận dụng hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp.

Những bài học chính:

- Chiến lược và lập kế hoạch là nền tảng của thành công.

- Hiểu rõ đối thủ và chính mình để giành lợi thế.

- Luôn linh hoạt và thích ứng trước sự thay đổi.

Không đến Một - Peter Thiel

Thông qua Zero to One (tựa Việt: Không đến Một), Peter Thiel, đồng sáng lập PayPal, chia sẻ quan điểm về điều tạo nên một startup thực sự khác biệt. Ông nhấn mạnh rằng doanh nghiệp thành công không chỉ cạnh tranh tốt hơn mà phải tạo ra những giá trị hoàn toàn mới.

Những bài học chính:

- Hướng tới lợi thế độc quyền thay vì cạnh tranh trực diện.

- Đổi mới và công nghệ đột phá là động lực tăng trưởng.

- Dám suy nghĩ khác biệt để tạo ra giá trị mới.

Thách thức sáng tạo - Clayton Christensen

Với The Innovator's Dilemma (tựa Việt: Thách thức sáng tạo), Clayton Christensen giải thích việc ngay cả những doanh nghiệp thành công nhất cũng có thể thất bại nếu bỏ qua các đổi mới mang tính đột phá. Đây là cuốn sách quan trọng để hiểu cách doanh nghiệp duy trì lợi thế trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh chóng.

Những bài học chính:

- Đổi mới đột phá làm thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp như thế nào.

- Vì sao các doanh nghiệp dẫn đầu thường chậm đổi mới.

- Cân bằng giữa đổi mới cải tiến và đổi mới mang tính phá vỡ.

Principles: Life and Work - Ray Dalio

Trong cuốn Principles: Life and Work (tạm dịch: Nguyên tắc: Cuộc sống và Công việc), tỷ phú Ray Dalio chia sẻ những nguyên tắc giúp ông thành công trong cả cuộc sống lẫn công việc. Triết lý về minh bạch triệt để và ra quyết định dựa trên dữ liệu là những bài học có giá trị đối với sinh viên kinh doanh.

Những bài học chính:

- Xây dựng văn hóa minh bạch tối đa.

- Ra quyết định dựa trên dữ liệu và hệ thống.

- Xem thất bại là cơ hội để học hỏi và cải thiện.

Làm điều quan trọng - John Doerr

Cuốn sách Measure What Matters (tựa Việt: Làm điều quan trọng) giới thiệu phương pháp OKRs (Objectives and Key Results - Mục tiêu và Kết quả then chốt), hệ thống quản trị mục tiêu được Google, Intel và nhiều doanh nghiệp lớn áp dụng. Tác phẩm hướng dẫn cách thiết lập các mục tiêu rõ ràng, tham vọng nhưng có thể đo lường được để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Những bài học chính:

- Đặt mục tiêu rõ ràng và có định hướng.

- Theo dõi các kết quả then chốt để đánh giá tiến độ.

- Áp dụng phương pháp quản trị mục tiêu linh hoạt.