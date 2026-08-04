Sasco thay CEO

CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) vừa bổ nhiệm ông Dư Kim Thăng làm Tổng giám đốc, thay ông Nguyễn Văn Hùng Cường sau khi vị này từ nhiệm để nhận nhiệm vụ mới.

ACV hiện là cổ đông lớn nhất của Sasco, trong khi nhóm cổ đông liên quan gia đình Chủ tịch Johnathan Hạnh Nguyễn nắm khoảng 45,3% vốn. Ảnh: SAS.

HĐQT CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất - Sasco (UPCoM: SAS) vừa bổ nhiệm ông Dư Kim Thăng (sinh năm 1972) giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trong thời hạn 5 năm, từ ngày 1/8/2026 đến 31/7/2031. Ông Thăng từng là Giám đốc Cảng hàng không Côn Đảo.

Cùng với vị trí điều hành, ông Dư Kim Thăng cũng được giao đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tại Sasco, tương ứng hơn 18,6 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 14% vốn điều lệ.

Ông Dư Kim Thăng thay thế ông Nguyễn Văn Hùng Cường, người trước đó đã có đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc để nhận nhiệm vụ công tác mới theo sự phân công của ACV.

Sasco là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ phi hàng không tại sân bay với các mảng kinh doanh chính gồm bán hàng miễn thuế, phòng chờ thương gia, dịch vụ ăn uống và nhiều tiện ích phục vụ hành khách. Doanh nghiệp hiện do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT.

Về cơ cấu cổ đông, ACV hiện là cổ đông lớn nhất của Sasco với tỷ lệ sở hữu 49,07% vốn điều lệ. Trong khi đó, nhóm cổ đông liên quan đến gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn nắm khoảng 45,3% vốn.

Việc thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh Sasco vẫn duy trì kết quả kinh doanh tích cực. Trong quý, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 775 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 216 tỷ đồng , tăng 99% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 1.554 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế 371 tỷ đồng , tăng 68% so với cùng kỳ.

Năm 2026, Sasco đặt mục tiêu doanh thu thuần 3.451 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 802 tỷ đồng . Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 45% kế hoạch doanh thu và 54% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Đồng thời, Sasco cũng đang chuẩn bị nguồn lực để tham gia các gói thầu dịch vụ tại sân bay Long Thành khi dự án được triển khai.