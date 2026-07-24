Doanh nghiệp của ông Johnathan Hạnh Nguyễn lãi 2 tỷ mỗi ngày

Dù doanh thu quý II/2026 đi ngang, Sasco vẫn báo lãi sau thuế gần 216 tỷ, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ cải thiện hiệu quả kinh doanh và nguồn thu tài chính tăng mạnh.

Sasco của ông Johnathan Hạnh Nguyễn tiếp tục ăn nên làm ra trong quý II/2026. Ảnh: SAS.

CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất - Sasco (UPCoM: SAS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với doanh thu thuần gần 775 tỷ đồng , chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, hiệu quả của doanh nghiệp do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT đã cải thiện đáng kể. Theo đó, giá vốn hàng bán trong quý gần nhất đã giảm gần 13%, giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính trong quý cũng đạt hơn 114 tỷ đồng , gấp gần 5 lần cùng kỳ. Phần tăng thêm chủ yếu đến từ cổ tức, lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư góp vốn.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm 10%, chi phí bán hàng tăng nhẹ, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 25%.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Sasco thu về gần 216 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý II, tăng 99% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu một trong những quý có kết quả kinh doanh tốt nhất những năm gần đây.

SASCO LÃI HƠN 2 TỶ ĐỒNG MỖI NGÀY Lợi nhuận sau thuế những quý gần đây của Sasco. Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2024 II III IV I/2025 II III IV I/2026 II LNST Tỷ đồng 45.9 67.5 180.5 135.7 112.7 108.4 106.9 367.3 155 216

Theo giải trình của Sasco, lợi nhuận quý II tăng mạnh nhờ hoạt động kinh doanh tiếp tục cải thiện, doanh nghiệp kiểm soát chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ và triển khai các chương trình bán hàng nhằm gia tăng chi tiêu của hành khách tại sân bay. Bên cạnh đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng đáng kể nhờ cổ tức từ các khoản đầu tư góp vốn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Sasco đạt hơn 1.553 tỷ đồng , chỉ tăng 1% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lợi nhuận trước thuế lại tăng gần 58%, đạt 438 tỷ đồng . Lợi nhuận sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 371 tỷ đồng , tăng 68%.

Như vậy, tính bình quân trong nửa đầu năm, doanh nghiệp dịch vụ hàng không này thu về hơn 2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế mỗi ngày.

Năm nay, Sasco đặt mục tiêu doanh thu thuần 3.451 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 802 tỷ đồng , lần lượt giảm 2% và 5% so với kết quả năm 2025. Sau nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành khoảng 45% kế hoạch doanh thu và gần 55% chỉ tiêu lợi nhuận.

Đáng chú ý, dù lượng khách quốc tế tiếp tục tăng, lãnh đạo Sasco cho biết mức chi tiêu bình quân trên mỗi hóa đơn lại giảm so với cùng kỳ. Mảng kinh doanh hàng miễn thuế cũng đang trong giai đoạn chuyển đổi mô hình khi doanh nghiệp tìm kiếm đối tác mới.

Tại thời điểm cuối tháng 6, tổng tài sản của Sasco đạt hơn 2.742 tỷ đồng . Riêng tiền và tiền gửi đạt khoảng 1.241 tỷ đồng , tương đương hơn 45% tổng tài sản. Doanh nghiệp hiện không có nợ vay, trong khi vốn chủ sở hữu đạt hơn 1.700 tỷ đồng .

Về kế hoạch dài hạn, Sasco xác định sân bay Long Thành là thị trường chiến lược và đã chuẩn bị nguồn nhân lực, tài chính cũng như phương án kinh doanh để tham gia đấu thầu các dịch vụ khi sân bay đi vào khai thác. Chủ tịch Johnathan Hạnh Nguyễn từng cho biết doanh nghiệp đang làm việc với một trong những tập đoàn kinh doanh hàng miễn thuế lớn nhất thế giới.