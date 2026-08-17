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Kinh doanh

Lazada bị phạt 350 triệu đồng

  • Thứ hai, 17/8/2026 20:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt Công ty TNHH Recess - đơn vị vận hành Lazada tại Việt Nam - do cung cấp thông tin không chính xác về dịch vụ, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Trên cơ sở tổng hợp, rà soát các phản ánh của người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tiến hành xác minh hoạt động của Công ty TNHH Recess và phát hiện vi phạm quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Recess 350 triệu đồng về hành vi gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin không chính xác về dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp.

Cùng với việc xử phạt, cơ quan quản lý yêu cầu doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục vi phạm, đồng thời rà soát lại việc cung cấp thông tin tới người tiêu dùng, bảo đảm nội dung chính xác, đầy đủ và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, trong quá trình làm việc, Công ty TNHH Recess đã phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu và triển khai các khuyến nghị của cơ quan quản lý.

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Lazada được xác định cung cấp thông tin không chính xác về dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho rằng, việc xử lý các hành vi vi phạm nhằm tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, nâng cao trách nhiệm tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Cùng ngày, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng thông báo xử phạt Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam 140 triệu đồng do hai vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp, gồm không thực hiện đúng thủ tục sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và không thông báo đúng quy định khi thay đổi danh sách đào tạo viên.

Trước đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố quyết định xử phạt Công ty TNHH Grab hơn 1,3 tỷ đồng về 6 hành vi vi phạm. Trong đó có việc không cho người tiêu dùng lựa chọn cho phép hay không cho phép chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho bên thứ ba; đưa điều khoản không được phép vào điều kiện giao dịch chung; không công khai việc tài trợ cho người có ảnh hưởng để quảng bá sản phẩm, dịch vụ; cũng như không hiển thị đầy đủ, chính xác kết quả phản hồi, đánh giá.

Cơ quan quản lý cũng xác định Grab chưa công khai đầy đủ chính sách áp dụng với người tiêu dùng dễ bị tổn thương và điều kiện giao dịch chung chưa quy định cụ thể thời điểm áp dụng. Doanh nghiệp sau đó được yêu cầu chấm dứt vi phạm, rà soát lại chính sách và đã nộp phạt theo quy định.

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https://tienphong.vn/lazada-bi-phat-350-trieu-dong-post1868676.tpo

Xuân Phong/Tienphong.vn

Lazada Grab Kinh doanh đa cấp Lazada Công ty Recess người tiêu dùng

  • Grab

    Grab

    Grab (trước đây gọi là GrabTaxi) là công ty công nghệ cung cấp dịch vụ vận chuyển và đi lại tại Malaysia, Singapore và các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Grab hoạt động theo mô hình kinh tế chia sẻ tương tự Uber. Mặc dù ban đầu hoạt động với xe ôtô giống Uber tại Malaysia và Singapore, để phù hợp với tình trạng kẹt xe ở nhiều thành phố, Grab đã triển khai thêm dịch vụ GrabBike với phương tiện là xe gắn máy tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia.

    Bạn có biết: TP. Hồ Chí Minh là nơi đầu tiên Grab triển khai thử nghiệm dịch vụ GrabBike vào tháng 11/2014

    • Thành lập: 2012
    • Người sáng lập: Anthony Tan, Tan Hooi Ling
    • Trụ sở chính: Singapore

  • Lazada

    Lazada

    Lazada là một sàn giao dịch thương mại điện tử, cung cấp sản phẩm nhiều ngành hàng khác nhau như nội thất, điện thoại máy tính bảng, thời trang và phụ kiện, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, đồ chơi và đồ dùng thể thao. Lazada là một phần của công ty thương mại điện tử đa quốc gia Lazada Group thuộc sở hữu của tập đoàn Alibaba.

    • Thành lập: 2012
    • Trực thuộc: Tập đoàn Alibaba

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