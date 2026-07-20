Cục Thuế đã đưa ra 5 điều doanh nghiệp cần lưu ý khi kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) để đảm bảo dữ liệu chuẩn xác, minh bạch và giảm rủi ro truy thu và xử phạt.

Cục Thuế cho biết dữ liệu kê khai chính xác sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế phải điều chỉnh hồ sơ, rút ngắn thời gian giải trình và đối chiếu với cơ quan quản lý. Ảnh: Cục Thuế.

Cục Thuế vừa phát đi thông báo hướng dẫn 5 lưu ý quan trọng dành cho doanh nghiệp khi thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) để đảm bảo dữ liệu chuẩn xác, minh bạch và giảm rủi ro truy thu và xử phạt.

Theo đó, thông tin doanh nghiệp kê khai phải phản ánh đúng các khoản thu nhập thực tế đã chi trả cho người lao động theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp không được kê khai các khoản thu nhập không phát sinh trên thực tế hoặc ghi nhận những khoản chi không có căn cứ, bởi điều này có thể dẫn đến sai lệch nghĩa vụ thuế và phát sinh vi phạm.

Một lưu ý quan trọng khác là không sử dụng thông tin của cá nhân để kê khai khống thu nhập. Thông tin định danh cá nhân, mã số thuế và thông tin đăng ký thuế chỉ được sử dụng đối với người thực tế phát sinh thu nhập tại đơn vị. Cơ quan thuế nhấn mạnh doanh nghiệp không được sử dụng thông tin của cá nhân khác để hợp thức hóa hồ sơ, chi phí hoặc kê khai các khoản thu nhập không thuộc về cá nhân đó.

Theo Cục Thuế, việc kê khai thu nhập không chính xác có thể kéo theo nhiều hệ lụy cho người lao động. Cụ thể, người lao động có thể phát sinh nghĩa vụ thuế không đúng thực tế, gặp khó khăn trong quá trình quyết toán và hoàn thuế, ảnh hưởng đến việc xác nhận thu nhập khi vay vốn hoặc thực hiện các thủ tục hành chính, tài chính khác.

5 điều doanh nghiệp cần lưu ý khi kê khai thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: Cục Thuế.

Cục Thuế khuyến nghị người lao động chủ động kiểm tra thông tin thu nhập trên ứng dụng eTax Mobile. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể tra cứu thu nhập do các tổ chức chi trả đã kê khai, kiểm tra thông tin đăng ký thuế và người phụ thuộc, theo dõi tình trạng quyết toán thuế cũng như gửi phản ánh trực tuyến nếu phát hiện sai lệch. Theo cơ quan thuế, các phản ánh này sẽ được chuyển đến cơ quan thuế để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Cục Thuế cho biết dữ liệu kê khai chính xác sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế phải điều chỉnh hồ sơ, rút ngắn thời gian giải trình và đối chiếu với cơ quan quản lý. Bên cạnh đó, việc kê khai đúng còn góp phần giảm nguy cơ bị truy thu, xử phạt, bảo vệ uy tín doanh nghiệp cũng như đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Cơ quan thuế cũng lưu ý, các hành vi kê khai sai, kê khai không đúng thực tế hoặc sử dụng thông tin định danh, mã số thuế của cá nhân để kê khai thu nhập không phát sinh có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 310/2025/NĐ-CP).