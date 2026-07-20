Có nhà cho thuê ở nhiều tỉnh thành thì khai thuế như thế nào?

Thuế TP Hà Nội vừa giải đáp thắc mắc của người dân về cách tính thuế, kê khai hồ sơ và nộp thuế khi sở hữu nhiều bất động sản cho thuê tại các địa phương khác nhau.

Theo hướng dẫn của Thuế TP Hà Nội, cá nhân có nhiều nhà cho thuê tại các tỉnh, thành khác nhau chỉ cần nộp một bộ hồ sơ khai thuế, nhưng phải nộp thuế tại từng địa phương. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Thuế TP Hà Nội, thực tế không hiếm trường hợp cá nhân sở hữu nhiều bất động sản cho thuê tại các địa phương khác nhau. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa nắm rõ cách tính và kê khai thuế mới áp dụng đối với hoạt động cho thuê nhà, bất động sản từ đầu năm 2026.

Thuế TP Hà Nội cho biết trước hết cá nhân cần xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế. Trường hợp tổng doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản trong năm dưới 1 tỷ đồng thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Ngược lại, nếu tổng doanh thu cho thuê vượt 1 tỷ đồng /năm, cá nhân phải nộp cả thuế GTGT và thuế TNCN. Trong đó, thuế GTGT được tính bằng doanh thu tính thuế nhân với thuế suất 5%; thuế TNCN được tính theo công thức: (Doanh thu tính thuế TNCN - 1 tỷ đồng ) x 5%.

Ví dụ, một cá nhân có tổng doanh thu cho thuê bất động sản trong năm 2026 là 1,2 tỷ đồng . Do doanh thu vượt ngưỡng 1 tỷ đồng , cá nhân thuộc diện phải nộp cả thuế GTGT và thuế TNCN.

Cụ thể, thuế TNCN phải nộp là ( 1,2 tỷ đồng - 1 tỷ đồng ) x 5% = 10 triệu đồng. Thuế GTGT phải nộp là 1,2 tỷ đồng x 5% = 60 triệu đồng. Như vậy, tổng số thuế phải nộp là 70 triệu đồng.

Về thủ tục kê khai, cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ gồm tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản theo mẫu quy định tại Thông tư 50/2026, kèm theo phụ lục bảng kê chi tiết bất động sản theo Thông tư 18/2026.

Đối với thời hạn kê khai, cá nhân có thể lựa chọn khai thuế hai lần trong năm tính thuế. Hạn nộp hồ sơ lần thứ nhất chậm nhất là ngày 31/7 của năm tính thuế; lần thứ hai chậm nhất là ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.

Trường hợp lựa chọn khai thuế một lần cho cả năm tính thuế, thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 31/1 của năm dương lịch kế tiếp.

Về nơi nộp hồ sơ, cá nhân được lựa chọn một cơ quan thuế tại địa phương nơi có bất động sản cho thuê để nộp hồ sơ khai thuế chung. Chẳng hạn, với trường hợp có 3 bất động sản tại Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh, cá nhân có thể lựa chọn Thuế TP Hà Nội, Thuế TP Hải Phòng hoặc Thuế tỉnh Bắc Ninh để thực hiện kê khai cho cả 3 bất động sản.

Tuy nhiên, trên cùng một hồ sơ khai thuế, cá nhân vẫn phải kê khai riêng thông tin của từng bất động sản, bao gồm địa chỉ, hợp đồng cho thuê, doanh thu phát sinh, số thuế GTGT và thuế TNCN phải nộp của từng căn theo bảng kê chi tiết đính kèm.

Sau đó, trên cơ sở kê khai riêng số thuế, cá nhân sẽ thực hiện nộp thuế tại từng địa phương nơi có bất động sản cho thuê.