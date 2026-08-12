Chứng khoán tăng lên vùng cao nhất một tháng

Chỉ số VN-Index bật tăng gần 20 điểm, lên 1.793 điểm và áp sát ngưỡng tâm lý 1.800 điểm quan trọng khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt "họ Vingroup", đồng loạt hồi phục.

VN-Index tăng gần 20 điểm trong ngày 12/8. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 12/8 với diễn biến tích cực khi chỉ số chính VN-Index bật tăng mạnh trở lại sau phiên điều chỉnh trước đó. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư nhìn chung vẫn duy trì sự thận trọng, thể hiện qua thanh khoản tiếp tục suy giảm.

Ngay từ đầu phiên, chỉ số VN-Index chủ yếu giằng co quanh vùng tham chiếu khi dòng tiền chưa thực sự nhập cuộc. Sau nhịp tăng liên tiếp trước đó, việc chỉ số tiến sát vùng 1.800 điểm khiến nhà đầu tư có xu hướng quan sát nhiều hơn, trong khi lực cung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn hiện diện.

Dù vậy, diễn biến thị trường nhanh chóng trở nên tích cực hơn khi dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Đáng chú ý, nhóm “họ Vingroup” đồng loạt hồi phục, cùng với các cổ phiếu thuộc lĩnh vực năng lượng, vật liệu và ngân hàng, tạo lực đỡ đáng kể cho chỉ số.

Kết phiên, VN-Index tăng 19,77 điểm (+1,1%) lên 1.793,18 điểm; HNX-Index giảm 2,46 điểm (-0,9%) xuống 288,45 điểm; UPCoM-Index tăng 0,33 điểm (+0,3%) lên 127,51 điểm.

Đáng chú ý, đà tăng của VN-Index diễn ra trong bối cảnh thanh khoản thị trường tiếp tục suy yếu. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn hôm nay chỉ đạt khoảng 15.000 tỷ đồng , giảm 12% so với phiên trước.

Thị trường chung hôm nay cũng duy trì trạng thái phân hóa giữa bên mua và bên bán. Toàn thị trường ghi nhận 360 mã tăng (gồm 20 mã tăng trần), 863 mã giữ tham chiếu và 327 mã giảm (gồm 17 mã giảm sàn).

Trong phiên hôm nay, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục là tâm điểm nâng đỡ thị trường. Rổ VN30 ghi nhận 20 mã tăng, 3 mã đứng giá và 7 mã giảm. Chỉ số đại diện cho nhóm này tăng gần 14 điểm, lên 1.936 điểm, cho thấy dòng tiền có xu hướng ưu tiên các cổ phiếu có vốn hóa lớn trong bối cảnh thị trường vẫn thận trọng.

VN-Index tăng lên mức cao nhất một tháng. Ảnh: TradingView.

Động lực tăng điểm nổi bật nhất đến từ nhóm Vingroup với VIC tăng 3,3%, trong khi VHM tăng 2,4%, qua đó đóng góp đáng kể vào mức tăng của VN-Index. Sau những phiên biến động mạnh, việc bộ đôi cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đồng loạt phục hồi đã tạo hiệu ứng tích cực lên chỉ số chung.

Bên cạnh đó, nhóm năng lượng cũng giao dịch tích cực với GAS (+3,2%) và BSR (+1,7%). Một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể như GVR (+2,7%), TCB (+1,6%), VPB (+0,8%) và HDB (+1,1%), BCM (tăng trần), DMX (+2,2%)

Ở chiều ngược lại, một số mã vốn hóa lớn vẫn chịu áp lực điều chỉnh, phần nào hạn chế đà tăng của VN-Index, như VCB (-0,2%), TCX (-0,7%), CTG (-0,3%), FPT (-0,6%), MSB (-1,2%), GEL (-1,6%), VNM (-0,3%), TDM (-6,3%), STB (-0,3%) và HCM (-1,3%).

Một điểm đáng chú ý khác trong phiên 12/8 là hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài. Sau những phiên giao dịch giằng co, khối ngoại quay lại mua ròng hơn 330 tỷ đồng trên thị trường.

Dòng tiền ngoại hôm nay tập trung đáng kể vào VIC (+ 188 tỷ đồng ), VIX (+ 152 tỷ đồng ), SSI (+ 141 tỷ đồng ).

Ở chiều ngược lại, VHM bị khối ngoại bán ròng khoảng 67 tỷ đồng , ACB (- 59 tỷ đồng ), TCB (- 52 tỷ đồng ).