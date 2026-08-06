Liệu chứng khoán đã đủ 'rẻ' để xuống tiền?

P/E của VN-Index đã lùi xuống dưới mức bình quân 10 năm sau nhịp điều chỉnh sâu. Dù vậy, chuyên gia cho rằng nhà đầu tư chưa nên giải ngân dàn trải.

Sau nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 7 khiến VN-Index có thời điểm lùi về vùng 1.651 điểm, thị trường chứng khoán đang dần hồi phục và lấy lại một phần số điểm đã đánh mất. Dù vậy, theo ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược Thị trường VPBankS, những diễn biến gần đây mới cho thấy tín hiệu tạo đáy ban đầu, còn quá sớm để khẳng định thị trường đã bước vào một chu kỳ tăng mới.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, vị chuyên gia đánh giá mặt bằng định giá của thị trường hiện đã trở nên hấp dẫn hơn đáng kể sau đợt điều chỉnh. Tuy nhiên, định giá thấp chỉ là điều kiện cần, trong khi khả năng hình thành xu hướng tăng bền vững vẫn phụ thuộc vào sự trở lại của dòng tiền cũng như nhiều yếu tố vĩ mô và kỹ thuật khác.

Thị trường đã phát tín hiệu tạo đáy

Ông Trần Hoàng Sơn cho biết VN-Index đã phát tín hiệu tạo đáy ban đầu quanh vùng 1.650-1.690 điểm. Trong tuần cuối tháng 7, chỉ số tăng gần 50 điểm, tương đương 2,95%, qua đó chấm dứt chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp. Sang phiên giao dịch đầu tháng 8, VN-Index tiếp tục tăng thêm 27,06 điểm lên 1.762,84 điểm với 17/18 nhóm ngành tăng giá.

"Đây là những tín hiệu tích cực về mặt tâm lý và độ rộng", ông Sơn đánh giá.

Dù vậy, ông cho rằng nhịp tăng hiện nay vẫn nên được nhìn nhận là quá trình hồi phục để tìm điểm cân bằng hơn là một xu hướng tăng đã được xác lập, khi thanh khoản vẫn chưa có sự đồng thuận.

Theo thống kê, giá trị giao dịch trên HoSE trong phiên 3/8 chỉ đạt khoảng 19.300 tỷ đồng , thấp hơn mặt bằng của giai đoạn thị trường vận động tích cực.

"Một nhịp hồi mạnh về điểm số nhưng thiếu dòng tiền thường phản ánh áp lực bán đã tạm cạn hơn là lực cầu mới đã thực sự nhập cuộc", ông nói.

VN-Index hồi phục hơn 120 điểm từ vùng đáy thiết lập vào cuối tháng 7. Ảnh: TradingView.

Trong ngắn hạn, vị chuyên gia cho rằng vùng 1.770-1.800 điểm sẽ là phép thử quan trọng đối với VN-Index. Đây là khu vực chỉ số đã đánh mất trong nhịp giảm tháng 7, đồng thời cũng tập trung lượng cung của các nhà đầu tư đang "kẹt hàng".

Để đánh giá khả năng hình thành một nhịp tăng mới, ông Sơn cho biết cần theo dõi 4 yếu tố. Đầu tiên là thanh khoản. Theo đó, giá trị khớp lệnh trên HoSE cần cải thiện và duy trì ổn định trên vùng 22.000- 25.000 tỷ đồng mỗi phiên khi chỉ số tiếp cận vùng kháng cự.

Thứ hai là dòng vốn ngoại. Khối ngoại đã quay trở lại mua ròng trên HoSE trong những phiên gần đây, trong đó phiên 3/8 ghi nhận giá trị mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng - lần đầu tiên kể từ đầu tháng 4. Việc xu hướng này có được duy trì hay không sẽ là chỉ báo quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh tiến trình nâng hạng thị trường đang đến gần.

Một nhịp hồi mạnh về điểm số nhưng thiếu dòng tiền thường phản ánh áp lực bán đã tạm cạn hơn là lực cầu mới đã thực sự nhập cuộc Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược Thị trường VPBankS

Ngoài ra, dòng tiền cần lan tỏa sang nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ thay vì chỉ tập trung ở một số mã vốn hóa lớn. Đồng thời, trong bối cảnh dư nợ margin toàn thị trường đang ở mức kỷ lục, một nhịp hồi phục được dẫn dắt bởi dòng tiền thực sẽ bền vững hơn so với nhịp tăng chủ yếu dựa vào đòn bẩy.

"Nếu các điều kiện trên chưa hội tụ, xác suất để chỉ số dao động tích lũy trong vùng 1.700-1.800 điểm nhằm hấp thụ lượng cung là tương đối lớn. Đây không phải diễn biến bất lợi khi một giai đoạn tích lũy đủ dài sẽ giúp cung - cầu cân bằng trở lại và tạo nền tảng vững hơn cho xu hướng tăng sau đó", ông Sơn nhận định.

Theo ông, ngoài các yếu tố kỹ thuật, diễn biến lãi suất, tỷ giá, tiến độ giải ngân đầu tư công cũng như chính sách của Mỹ tại khu vực Trung Đông vẫn sẽ là những biến số có ảnh hưởng đến thị trường.

Định giá chứng khoán có đủ hấp dẫn?

Đánh giá về mặt bằng định giá hiện nay, ông Trần Hoàng Sơn cho biết nhịp điều chỉnh trong tháng 7 đã khiến VN-Index mất khoảng 224 điểm, tương đương gần 12%. Theo đó, P/E của VN-Index đã lùi về vùng 12,9-13 lần, thấp hơn mức bình quân 10 năm. Nếu loại trừ nhóm Vingroup, P/E của thị trường chỉ còn khoảng 10 lần.

"Đây là vùng định giá đã trở nên hấp dẫn với nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn", ông Sơn nhận định.

Ông cũng cho rằng việc mùa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 cơ bản đã kết thúc là một yếu tố thuận lợi. Điều này đồng nghĩa mức định giá hiện nay được tính trên lợi nhuận đã thực hiện thay vì lợi nhuận kỳ vọng, qua đó giảm bớt rủi ro "bẫy định giá rẻ" mà nhà đầu tư thường gặp trước mùa báo cáo.

Ông Trần Hoàng Sơn lưu ý vùng định giá hiện tại hấp dẫn với nhà đầu tư trung và dài hạn. Ảnh: VPBankS.

Tuy nhiên, vị chuyên gia nhấn mạnh định giá hấp dẫn chỉ là điều kiện cần chứ chưa phải điều kiện đủ.

"Định giá chỉ chuyển hóa thành hiệu suất đầu tư khi đi cùng sự cải thiện của dòng tiền", ông nói.

Do đó, ông khuyến nghị nhà đầu tư không nên giải ngân dàn trải hoặc mua đuổi, mà ưu tiên chiến lược tích lũy từng phần trong quá trình thị trường xác nhận xu hướng thông qua sự cải thiện của thanh khoản, độ rộng thị trường và khả năng chinh phục các vùng kháng cự quan trọng.

Về cơ hội đầu tư, ông Sơn cho rằng mức chiết khấu đáng chú ý nhất hiện nằm ở 3 nhóm ngành gồm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản khu công nghiệp, xây dựng hạ tầng, vật liệu xây dựng.

Trong đó, nhóm ngân hàng đã giảm giá đồng loạt trong tháng 7, khiến vốn hóa toàn ngành giảm gần 200.000 tỷ đồng , trong khi lợi nhuận nửa đầu năm của phần lớn tổ chức tín dụng vẫn duy trì tăng trưởng.

Nhóm chứng khoán ghi nhận tổng lợi nhuận trước thuế quý II tăng khoảng 51% so với cùng kỳ nhưng phần lớn cổ phiếu vẫn thấp hơn đầu năm. Còn bất động sản khu công nghiệp, xây dựng hạ tầng và vật liệu xây dựng được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp từ đầu tư công và dòng vốn FDI.

Riêng với nhóm bán lẻ, ông Sơn cho rằng nhà đầu tư nên ưu tiên các doanh nghiệp dẫn đầu ngành thay vì coi toàn bộ nhóm là cơ hội. Theo ông, mức giảm giá của nhiều cổ phiếu bán lẻ phản ánh nhiều hơn những vấn đề nội tại của doanh nghiệp, trong bối cảnh biên lợi nhuận vẫn chịu áp lực, thay vì chỉ do định giá bị chiết khấu quá mức.