Sacombank miễn nhiệm cùng lúc 2 Phó tổng giám đốc

Sacombank tiếp tục xáo trộn nhân sự cấp cao khi hai Phó tổng giám đốc đồng loạt rời vị trí theo nguyện vọng cá nhân.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc - Sacombank (HoSE: STB) vừa thông qua quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với 2 Phó tổng giám đốc là ông Nguyễn Minh Tâm và ông Hồ Doãn Cường theo nguyện vọng cá nhân. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 31/7.

Ông Nguyễn Minh Tâm và ông Hồ Doãn Cường đều sinh năm 1972, có nhiều năm gắn bó với Sacombank.

Trong quá trình công tác, hai lãnh đạo này từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng như Phó tổng giám đốc, Thành viên Ban điều hành, Giám đốc khu vực và phụ trách các đơn vị nghiệp vụ của ngân hàng.

Ông Nguyễn Minh Tâm (trái) và ông Hồ Doãn Cường (phải). Ảnh: Sacombank.

Sau khi hai Phó tổng giám đốc thôi nhiệm, Ban điều hành Sacombank còn 11 thành viên, gồm Tổng giám đốc Faussier Loic Michel Marc, 8 Phó tổng giám đốc và 2 thành viên Ban điều hành.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Sacombank đang có nhiều thay đổi về nhân sự cấp cao. Trước đó, đầu tháng 7, HĐQT ngân hàng đã bổ nhiệm ông Faussier Loic Michel Marc giữ chức Tổng giám đốc sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Tính chung toàn bộ máy, báo cáo tài chính vừa công bố cho thấy Sacombank còn 12.100 nhân viên vào thời điểm cuối quý II/2026, giảm gần 3.740 người so với đầu năm.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, ngân hàng này lãi thuần hơn 11.000 tỷ đồng , tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng gấp 7 lần khiến lợi nhuận trước thuế "bốc hơi" gần một nửa, còn 4.000 tỷ đồng .

Tổng tài sản của nhà băng tính đến cuối quý II ở mức hơn 882.000 tỷ đồng , giảm nhẹ 3% so với hồi đầu năm. Dư nợ tín dụng hơn 621.000 tỷ đồng .