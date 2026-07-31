Khoản dự phòng hơn 800 tỷ đồng kéo lùi lợi nhuận Hà Đô

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của Tập đoàn Hà Đô chịu áp lực khi doanh nghiệp gia tăng trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn đối với khoản công nợ mua bán điện.

Trong nửa đầu năm, Hà Đô tăng mạnh trích lập dự phòng liên quan dự án điện mặt trời Hồng Phong 4. Ảnh: HDG.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II của CTCP Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 486 tỷ đồng , giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm 39%, lợi nhuận gộp vẫn tăng 12%, lên 280 tỷ đồng .

Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 16%, xuống còn 63 tỷ đồng , trong khi chi phí tài chính giảm gần một nửa, còn 79 tỷ đồng . Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh từ 42 tỷ đồng lên 168 tỷ đồng , bất chấp khoản chi phí khác phát sinh gần 46 tỷ.

Kết thúc quý II, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Hà Đô đạt gần 104 tỷ đồng , cao gấp 3,8 lần cùng kỳ năm ngoái.

Hà Đô báo lãi ròng 104 tỷ đồng Nguồn: BCTC DN Nhãn I/2023 II III IV I/2024 II III IV I/2025 II III IV I/2026 II Doanh thu tỷ đồng 956 605 460 862 848 550 567 753 599 590 713 886 684 486 Lãi sau thuế

357 76 100 373 264 99 182 -98 207 27 337 423 104 104

Luỹ kế 6 tháng, doanh thu toàn tập đoàn đạt 1.170 tỷ đồng , giảm nhẹ so với mức 1.188 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Mảng phát điện, bao gồm thủy điện, điện mặt trời và điện gió, tiếp tục là nguồn thu chủ lực khi đóng góp 888 tỷ đồng , tương đương 76% tổng doanh thu.

Lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 722 tỷ đồng , tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất lại giảm 11%, còn 208 tỷ đồng . Lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ cũng giảm từ 137 tỷ đồng xuống còn 100 tỷ đồng .

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến. Trong 6 tháng đầu năm, khoản mục này lên tới 321 tỷ đồng , gấp 2,5 lần cùng kỳ.

Lý do là Hà Đô đẩy mạnh trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi. Tính đến ngày 30/6, tổng giá trị dự phòng của tập đoàn đạt 879 tỷ đồng , tăng gần 291 tỷ đồng so với đầu năm.

Đáng chú ý, khoản dự phòng liên quan đến Công ty Mua bán điện (EPTC) tăng từ 513 tỷ đồng lên 804 tỷ đồng , tương ứng tăng thêm gần 292 tỷ đồng chỉ trong vòng 6 tháng.

Báo cáo tài chính quý II không thuyết minh chi tiết nguyên nhân của khoản tăng thêm này. Tuy nhiên, tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, doanh nghiệp xác định khoản dự phòng phải thu từ hợp đồng mua bán điện với EPTC (thời điểm đó là 512 tỷ đồng ) liên quan đến dự án nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 tại tỉnh Lâm Đồng (trước đó là tỉnh Bình Thuận), do Công ty TNHH Hà Đô Bình Thuận - công ty con của Hà Đô - làm chủ đầu tư. Dự án nằm trong diện rà soát theo kết luận thanh tra đối với một số dự án điện mặt trời được ban hành vào cuối năm 2023.

Cơ chế giá FIT là chính sách ưu đãi được áp dụng nhằm khuyến khích phát triển các dự án năng lượng tái tạo. Theo cơ chế này, các nhà máy điện mặt trời và điện gió đáp ứng đủ điều kiện sẽ được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mua điện với mức giá cố định trong thời gian dài. Tuy nhiên, một số dự án được xác định chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý nhưng vẫn được áp dụng mức giá ưu đãi. Vì vậy, cơ quan quản lý đang rà soát và xác định lại giá bán điện đối với các dự án này. Khoản chênh lệch giữa mức giá ưu đãi đã được thanh toán và mức giá được xác định lại có thể phải hoàn trả hoặc được khấu trừ vào các kỳ thanh toán tiếp theo.

Cụ thể, theo định hướng xử lý của Bộ Công Thương, những dự án năng lượng tái tạo đang được hưởng cơ chế giá mua điện ưu đãi (FIT) nhưng chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý sẽ phải xác định lại giá bán điện. Khoản chênh lệch đã thanh toán trước đó sẽ được thu hồi thông qua cơ chế bù trừ tiền điện.

Đầu năm nay, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 17 nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện tồn đọng, đồng thời Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 881 để triển khai chủ trương này.

Tại thời điểm phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, các cơ quan quản lý vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng đối với những vướng mắc liên quan. Trên cơ sở tình trạng pháp lý của dự án và khả năng thu hồi công nợ, Hà Đô đã chủ động ước tính tác động có thể xảy ra đối với giá bán điện để thực hiện trích lập dự phòng.

Tại ĐHĐCĐ diễn ra hồi tháng 4, ban lãnh đạo Hà Đô cho biết Hồng Phong 4 là một trong 2 dự án điện tái tạo của tập đoàn đang được tháo gỡ vướng mắc. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, dự án dự kiến được cấp giấy chứng nhận nghiệm thu (CCA) vào cuối năm nay. Tuy nhiên, quá trình xử lý vẫn cần lấy ý kiến của nhiều bộ, ngành trước khi cơ quan chức năng đưa ra kết luận cuối cùng.

Liên quan đến cơ chế thanh toán tiền điện, Tổng giám đốc Nguyễn Trọng Minh cho biết EVN đang áp dụng phương án tạm thanh toán khoảng 50% doanh thu theo mức giá trần chuyển tiếp đối với các dự án còn vướng mắc về thủ tục nghiệm thu. Sau khi cơ quan quản lý hoàn tất rà soát và ban hành kết luận chính thức, các bên sẽ tiến hành quyết toán lại toàn bộ khoản chênh lệch.

Theo lãnh đạo Hà Đô, việc áp dụng cơ chế này đã khiến dòng tiền của doanh nghiệp bị ảnh hưởng đáng kể, đồng thời buộc công ty phải trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu liên quan đến hoạt động bán điện.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, dù lợi nhuận chịu ảnh hưởng bởi chi phí dự phòng, bức tranh tài chính của doanh nghiệp vẫn ghi nhận một số tín hiệu tích cực.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Hà Đô đạt 14.290 tỷ đồng . Trong nửa đầu năm, doanh nghiệp đã giảm hơn 327 tỷ đồng dư nợ vay, đưa tổng dư nợ xuống còn 4.373 tỷ đồng . Chi phí lãi vay trong kỳ duy trì ở mức 151 tỷ đồng , tương đương cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của tập đoàn ghi nhận mức dương 377 tỷ đồng .