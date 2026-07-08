Chủ nhà máy lọc dầu Dung Quất lãi lớn

Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam báo lãi sau thuế hợp nhất hơn 12.600 tỷ đồng nửa đầu năm nay, cao gấp gần 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

BSR là chủ sở hữu, quản kya và vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: BSR.

Đảng ủy Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam - BSR (đơn vị thành viên Petrovietnam) vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng sản xuất của BSR đạt 4,05 triệu tấn, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu hợp nhất đạt 100.922 tỷ đồng , tăng 47%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 12.636 tỷ đồng , gấp gần 7 lần. Trong giai đoạn này, công ty ghi nhận số nộp ngân sách Nhà nước 5.871 tỷ đồng .

Trong quý II, BSR ghi nhận doanh thu hơn 55.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4.097 tỷ đồng , tăng lần lượt 50% và hơn 384% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, BSR đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất trên 154.140 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với kết quả thực hiện năm 2025. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.162 tỷ đồng , giảm 58%.

Như vậy, công ty đã hoàn thành khoảng 65% kế hoạch doanh thu và vượt 6 lần chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm 2026.

Một dấu ấn nổi bật trong 6 tháng đầu năm là việc chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thành Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam.

Trong 6 tháng cuối năm, tổng công ty này xác định tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, nguồn cung và giá dầu; duy trì Nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành ổn định, liên tục ở công suất tối ưu; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; triển khai các giải pháp đẩy mạnh hoạt động của BSR-BF nhằm đáp ứng xu hướng chuyển dịch năng lượng và đa dạng hóa sản phẩm.