Thêm nhiều ngân hàng giảm lãi suất cho vay

Thị trường tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ngân hàng thương mại giảm lãi suất, tung gói tín dụng ưu đãi, nối dài chuỗi giảm lãi vay đang lan rộng trên toàn hệ thống tổ chức tín dụng.

Gần một tuần kể từ cuộc làm việc của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, thị trường tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ngân hàng công bố các chương trình giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Hàng trăm nghìn tỷ vốn vay giảm lãi suất

Mới nhất, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cho biết từ đầu năm đã dành 45.000 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), cá nhân và hộ kinh doanh, với mức giảm lãi suất lên tới 2%/năm.

Hưởng ứng định hướng của Chính phủ và NHNN, ngân hàng này tiếp tục bổ sung 2.000 tỷ đồng cho khách hàng mới thuộc các lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo... với lãi suất thấp hơn 0,5-0,7% so với mức hiện hành.

Chương trình được triển khai từ ngày 17/8 đến khi giải ngân hết hạn mức. Với phần bổ sung này, tổng quy mô tín dụng ưu đãi SHB dành cho nhóm doanh nghiệp SME, cá nhân và hộ kinh doanh lên tới 47.000 tỷ đồng .

Trước SHB, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) cũng công bố chương trình ưu đãi lãi suất dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh với tổng hạn mức 3.000 tỷ đồng . Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện được vay với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức thông thường, lãi suất ưu đãi từ 8,5%/năm.

Việc SHB và MSB tiếp tục đưa ra các gói tín dụng ưu đãi diễn ra trong bối cảnh lãi suất cho vay đang được các ngân hàng giảm trên diện rộng.

Cụ thể, sau các cam kết giảm lãi suất từ tháng 4, các chỉ đạo của NHNN trong tháng 5 và yêu cầu mới nhất từ Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay thực chất, nhiều ngân hàng đã công bố các chương trình tín dụng với mức lãi suất thấp hơn đáng kể so với biểu lãi suất niêm yết thông thường.

Đến nay, hơn 10 ngân hàng đã công bố các chương trình giảm lãi suất cho vay, trong đó có 4 ngân hàng thương mại Nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank, cùng nhiều ngân hàng thương mại tư nhân như Sacombank, BVBank, NamABank, LPBank, NCB, KienlongBank… Mức giảm phổ biến từ 1%/năm trở lên, tùy từng nhóm khách hàng, lĩnh vực và thời hạn vay.

SHB bổ sung 2.000 tỷ đồng vốn ưu đãi lãi suất cho khách hàng mới thuộc lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo... Ảnh: SHB.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Phó thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đến ngày 29/7, dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đạt trên 20,15 triệu tỷ đồng , tăng 8,38% so với cuối năm 2025.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đặc biệt ưu tiên các ngành, lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Lãnh đạo Vietcombank, VietinBank, Techcombank, HDBank nói gì về lãi suất thời gian tới?

Liên quan tới dòng vốn tín dụng, điều tiết lãi suất trong giai đoạn cuối năm, tại các cuộc gặp gỡ nhà đầu tư gần đây, lãnh đạo nhiều ngân hàng cũng đưa ra đánh giá đáng chú ý.

Lãnh đạo Vietcombank cho rằng mặt bằng lãi suất huy động sẽ khó giảm trong nửa cuối năm do 3 yếu tố: nhu cầu tín dụng cao để tài trợ hạ tầng và đầu tư công; huy động tăng chậm hơn tín dụng và LDR toàn hệ thống vẫn ở mức cao (khoảng 102,4% vào cuối tháng 7). Do đó, dù thanh khoản liên ngân hàng có thể ổn định hơn, lãi suất huy động trên thị trường 1 vẫn sẽ chịu áp lực cạnh tranh.

Lãnh đạo VietinBank thì cho biết nhóm các ngân hàng quốc doanh sẽ theo định hướng kiểm soát tăng trưởng quy mô ở mức vừa phải để tập trung vào hiệu quả và giữ chi phí vốn vay hợp lý cho khách hàng.

Về dài hạn, dòng tiền dân cư đang quay lại hệ thống khi các kênh tài sản khác kém hấp dẫn hơn, trong khi chi ngân sách nửa cuối năm dự kiến lớn hơn thu. Trên cơ sở đó, lãnh đạo VietinBank dự báo trạng thái thanh khoản hệ thống có thể cải thiện ngay từ cuối quý III và quý IV/2026.

Trong giai đoạn cuối năm, VietinBank sẽ chủ trương quản trị chi phí vốn thay vì chạy đua lãi suất huy động. Để giữ NIM, ngân hàng sẽ tăng tỷ trọng tiền gửi thanh toán, kỳ hạn ngắn và ngoại tệ, đồng thời ưu tiên vốn cho SME và bán lẻ có hiệu quả sinh lời cao.

Ông Alexandre Macaire, Giám đốc Tài chính Techcombank, cho rằng lãi suất sẽ khó có thể giảm trong thời gian tới. Thêm vào đó, hệ thống ngân hàng hiện vẫn gánh vác áp lực lớn trong việc tham gia tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng quốc gia.

Ban lãnh đạo HDBank thì cho rằng mặt bằng lãi suất sẽ dần ổn định trong nửa cuối năm 2026 khi nhận thấy áp lực huy động đã dịu bớt khi tăng trưởng tiền gửi toàn hệ thống bắt kịp đà tăng trưởng tín dụng và NHNN tiếp tục điều hành linh hoạt.

HDBank dự báo lãi suất cho vay sẽ đi ngang và có khả năng giảm từ nay đến cuối năm. Tuy vậy, diễn biến này được cho là sẽ tạo áp lực lên NIM của toàn hệ thống.

Ban lãnh đạo ACB cho rằng triển vọng lãi suất ổn định trong thời gian tới sẽ còn phụ thuộc vào 3 yếu tố: diễn biến bên ngoài như giá dầu và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt; chính sách tiền tệ và tài khóa tiếp tục được điều hành linh hoạt và dòng tiền quay trở lại hệ thống ngân hàng.