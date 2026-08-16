Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay, đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực

Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng chia sẻ trách nhiệm với người dân và doanh nghiệp, qua việc giảm lãi vay, đưa tín dụng vào lĩnh vực phục vụ tăng trưởng và kiểm soát rủi ro.

Theo Báo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 428/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Trong đó, Thủ tướng nêu rõ hệ thống tiền tệ, ngân hàng và các tổ chức tín dụng là huyết mạch của nền kinh tế, giữ vai trò trọng yếu trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước xác định ưu tiên hàng đầu là mọi cơ chế, chính sách và giải pháp điều hành phải hướng tới củng cố ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tăng cường khả năng chống chịu, bảo đảm hệ thống ngân hàng an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả, vận hành theo nguyên tắc thị trường, khơi thông và phân bổ hiệu quả nguồn vốn cho nền kinh tế để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số; bảo đảm người dân, doanh nghiệp được tiếp cận thuận lợi với tín dụng và các dịch vụ ngân hàng; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh của các tổ chức tín dụng.

Giai đoạn 2026-2030, yêu cầu đặt ra không chỉ là phát triển quy mô mà hệ thống ngân hàng phải an toàn hơn, hiệu quả hơn và hiện đại hơn. Quy mô phải đi đôi với chất lượng; tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát rủi ro; chuyển đổi số đi đôi với an toàn dữ liệu; hội nhập quốc tế đi đôi với năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế. Đặc biệt, điều hành chính sách tiền tệ phải đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng.

Ngành ngân hàng cần hành động với tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt hơn nữa trong huy động nguồn lực cho tăng trưởng trên nền tảng ổn định vĩ mô, đặc biệt phải chia sẻ trách nhiệm với người dân và doanh nghiệp thông qua các biện pháp cụ thể về ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực phục vụ tăng trưởng và kiểm soát chặt chẽ rủi ro.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng ngày 13/8. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đánh giá "điểm cân bằng" giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng

Trong thông báo kết luận, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hệ thống và hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.

Việc điều hành phải dựa trên đánh giá, dự báo và dữ liệu chính xác, với kịch bản và công cụ chính sách cụ thể; phối hợp hài hòa, chặt chẽ, thường xuyên với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác để huy động, đáp ứng nguồn lực cho phát triển. Bên cạnh đó, dự báo, hoạch định và phản ứng chính sách phải nhanh, hiệu quả, bám sát tình hình quốc tế, khu vực và trong nước.

Người đứng đầu Chính phủ đặc biệt lưu ý việc lượng hóa và thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng.

Trên cơ sở đó, các giải pháp điều hành với những công cụ như lãi suất, tỷ giá, cung tiền, thanh khoản và tín dụng phải được cập nhật theo từng kịch bản; xác định các ngưỡng cảnh báo, chủ động điều chỉnh cường độ, liều lượng và thời điểm sử dụng các công cụ chính sách thuộc thẩm quyền.

Thủ tướng cũng giao Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá theo diễn biến thị trường, nắm chắc cung cầu ngoại tệ của nền kinh tế trong từng thời điểm để có phương án, kịch bản chủ động, linh hoạt, điều hành ổn định thị trường; cũng như nghiên cứu quy định, cơ chế cung ứng sản phẩm, dịch vụ phòng ngừa biến động tỷ giá để hỗ trợ phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán.

Ổn định mặt bằng lãi suất, tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp

Về tín dụng, cơ quan điều hành được yêu cầu bám sát mục tiêu tăng trưởng nhưng không coi đây là "trần cứng" trong mọi thời điểm.

Việc điều hành phải linh hoạt theo diễn biến thực tế, bảo đảm vốn đến đúng lĩnh vực, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng mục đích với chi phí hợp lý, nhất là lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, hạ tầng thiết yếu, dự án BT và các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng.

Ngân hàng Nhà nước đồng thời phải tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, kinh tế tập thể, trong khi kiểm soát chặt các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục duy trì, điều tiết chủ động, linh hoạt các mức lãi suất điều hành phù hợp và tăng cường cung ứng thanh khoản cho thị trường, hỗ trợ các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý.

Các tổ chức tín dụng cần tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất và giảm lãi suất cho vay. Với những tổ chức tín dụng không chấp hành chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan điều hành phải có biện pháp xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định.

Thủ tướng yêu cầu ngân hàng đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực phục vụ tăng trưởng và kiểm soát chặt chẽ rủi ro. Ảnh: Nam Khánh.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để điều hành linh hoạt tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại theo từng thời điểm cụ thể, nhằm tăng thanh khoản cho nền kinh tế và xác định công khai, minh bạch các tiêu chí, tiêu chuẩn.

Xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém

Bên cạnh yêu cầu hỗ trợ tăng trưởng, Ngân hàng Nhà nước cũng được giao khẩn trương hoàn thiện Đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành trong tháng 8, trong đó bổ sung nghiên cứu đề xuất hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về mô hình ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm soát các tổ chức tín dụng yếu kém đang được kiểm soát đặc biệt và xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém. Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để đẩy nhanh tiến độ triển khai phương án xử lý tài sản bảo đảm của Ngân hàng SCB.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng cũng phải được tăng cường, với yêu cầu cảnh báo sớm, giám sát từ sớm, từ xa, từ trước khi phát sinh hậu quả.

Các cơ quan chức năng được yêu cầu chủ động đánh giá, nhận diện, cảnh báo và có phương án khắc phục, đồng thời xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động ngân hàng, bảo đảm an toàn hệ thống, đặc biệt là về sở hữu, cấp tín dụng, quản lý vốn vay, chấp hành các quy định về an toàn hoạt động, không để tích tụ thành sai phạm lớn, tác động lan truyền, ảnh hưởng đến an toàn hệ thống.

Cùng với đó là nghiên cứu lộ trình tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước.

Phát triển thị trường vốn, giảm phụ thuộc tín dụng ngân hàng

Trong khi đó, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, khơi thông nguồn vốn trung và dài hạn, giảm phụ thuộc vào tín dụng từ hệ thống ngân hàng.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất trong năm 2026, vấn đề hoàn thuế VAT để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; đơn giản hóa thủ tục về thuế, hải quan; tăng cường giám sát, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm hoàn thành 100% dự toán năm 2026.

Bên cạnh đó là nghiên cứu khả năng huy động các nguồn vốn khác; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách cho hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế, nhất là các quy định về sản phẩm, công cụ tài chính, cơ chế quản lý, thanh tra, giám sát, quản trị rủi ro theo các chỉ đạo của Thủ tướng; cũng như phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp có vốn nhà nước gắn với niêm yết để tăng hàng hóa trên thị trường chứng khoán.