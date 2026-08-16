Nông dân miền Tây dùng nguyên liệu bất ngờ để vỗ béo tôm càng xanh

Thấy tôm ăn dừa khô lớn nhanh, bóng vỏ, thịt săn chắc nên nhiều nông dân ở miền Tây đã tận dụng loại nguyên liệu tại vườn nhà này làm thức ăn cho tôm càng xanh.

Sau cơn mưa to sáng 15/8, ông Nguyễn Văn Sử (71 tuổi, ngụ xã Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau) tranh thủ ra vườn nhặt những trái dừa khô rụng để làm thức ăn cho tôm càng xanh. Việc dùng dừa khô nuôi tôm là một trong những cách làm hay đang được nông dân miền Tây áp dụng, mang lại hiệu quả cao.

Theo ông Sử, sáng kiến vỗ béo tôm bằng dừa khô bắt đầu từ vài năm trước. Khi thu hoạch tôm càng xanh, con trai ông là anh Nguyễn Phong Khê đã giữ lại những con tôm nhỏ bị tư thương loại ra. Trong những lồng nuôi, con ông Sử sợ tôm đói chết nên lột dừa khô, xắt bỏ vào cho tôm ăn.

Dừa khô được cắt nhỏ cho tôm ăn với kích cỡ tùy theo độ tuổi của tôm. Ảnh: V. Tường.

"Thật bất ngờ khi tôm thấy dừa khô đã kéo đến giành ăn với nhau. Những con tôm bị loại ra lớn nhanh từng ngày khi được cho ăn bằng dừa khô. Tôm càng ăn dừa khô không chỉ lớn nhanh mà còn bóng vỏ, thịt săn chắc", ông Sử kể lại.

Từ kinh nghiệm cho tôm càng xanh ăn dừa khô, anh Nguyễn Phong Khê đã tận dụng dừa khô rụng từ hơn 100 cây dừa trong vườn để làm thức ăn nuôi tôm càng xanh trên diện tích 3 ha. Hai năm qua, 30 công ruộng đã được anh Phong Khê áp dụng mô hình tôm - lúa, bằng cách thả chung tôm càng xanh với tôm sú kết hợp trồng lúa ST25.

"Cứ 3 tháng trước Tết Nguyên đán hàng năm, tôi trồng lúa ST25 kết hợp thả khoảng 60.000 con giống tôm sú và 40.000 con giống tôm càng xanh. Khi tôm sú lớn, tôi đặt lú theo từng con nước để bắt tôm sú bán. Còn tôm càng xanh cho ăn dừa khô thì 4-5 tháng tôi thu hoạch một lần khoảng 400-600 kg, giá dao động 100.000-110.000 đồng/kg", anh Phong Khê nói.

Nói về kinh nghiệm cho tôm càng xanh ăn dừa khô, anh Phong Khê cho biết tôm càng xanh bắt đầu ăn dừa khô từ tháng thứ 2 hoặc thứ 3. Cùi dừa khô sẽ được xắt hạt lựu, kích cỡ lớn nhỏ tùy theo độ tuổi của tôm và cho ăn 2 ngày một lần.

Giá tôm càng xanh được bán khoảng hơn 90.000 đồng/kg. Ảnh: V. Tường.

Ngoài dừa khô, anh Phong Khê còn cho tôm càng xanh ăn dặm bằng lúa ngâm cho nảy mầm.

Ông Năm Quang ở phường Vĩnh Châu - TP Cần Thơ, cũng áp dụng cho tôm càng xanh ăn dừa khô nhiều năm. Ông cho biết nuôi tôm càng xanh và dùng dừa khô làm thức ăn, giúp tôm lớn nhanh, bóng vỏ, thịt săn chắc.

Việc kết hợp lúa mầm với dừa khô đang được nhiều nông dân xã Vĩnh Phước, phường Phước Long của tỉnh Cà Mau áp dụng.

Hiện tôm càng xanh đang được nông dân miền Tây bán cho thương lái với giá khoảng 92.000 đồng/kg, loại 30 con/kg.