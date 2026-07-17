Doanh nghiệp Việt 'giải cứu' 1.000 tấn dứa cho nông dân

Thông qua việc áp dụng công nghệ và chế biến sâu, một doanh nghiệp nông sản Việt đã thành công giải cứu 1.000 tấn dứa cho bà con nông dân tại Nghệ An.

Nafoods Group cho biết công ty đã "giải cứu" thành công 1.000 tấn dứa cho bà con nông dân Nghệ An. Ảnh: Thanh Phúc/Báo Nghệ An.

Chia sẻ tại 'Diễn đàn Nông nghiệp 2026: Kiến tạo không gian phát triển và động lực tăng trưởng mới cho nông nghiệp Việt Nam" do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức ngày 16/7 vừa qua, ông Nguyễn Mạnh Hùng, nhà sáng lập, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nafoods Group, cho biết công ty này vừa mới "giải cứu" thành công 1.000 tấn dứa cho bà con nông dân Nghệ An khi các đơn vị khác "bỏ cuộc".

Theo đó, gần 32 tấn dứa, tương đương khoảng 45.000 quả dứa, được tuyển chọn và phân phối vào hệ thống siêu thị Winmart. Phần lớn sản lượng dứa còn lại được đưa vào chế biến sâu tại nhà máy với các sản phẩm chủ lực như nước ép cô đặc, dứa cấp đông IQF phục vụ xuất khẩu sang các thị trường như châu Âu, Mỹ… và đặc biệt là dứa sấy dẻo.

Nhờ có hạ tầng kho lạnh và thị trường đa dạng, doanh nghiệp có thể hấp thụ được những biến động về sản lượng, bảo vệ người nông dân tuân thủ đúng hợp đồng bao tiêu.

Trong khi đó, ông Phan Minh Thông, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Xanh TP.HCM kiêm Chủ tịch, Tổng giám đốc Phúc Sinh Group nhấn mạnh trong dòng chảy của Nghị quyết số 19-NQ/TW, khái niệm chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp đã trở thành "kim chỉ nam" cho các doanh nghiệp đầu ngành nông nghiệp. Theo ông, việc hưởng ứng tinh thần này giúp doanh nghiệp chuyển đổi mạnh mẽ, tập trung vào hạ tầng công nghệ cao và chế biến sâu.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Nhà sáng lập, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nafoods Group. Ảnh: BTC.

Ngành nông nghiệp Việt Nam vốn chịu áp lực từ việc xuất khẩu nông sản thô chiếm tỷ trọng lớn. Ông Thông chỉ ra rằng hàng thô chỉ chiếm khoảng 35%, trong khi chế biến sâu mới là yếu tố mang lại giá trị thực sự tốt. Từ năm 2005, doanh nghiệp đã đầu tư nhà máy hạt tiêu sạch đầu tiên, tạo tiền đề cho việc tách biệt khỏi các đối thủ cạnh tranh.

Việc đầu tư vào công nghệ chế biến sâu còn cho phép doanh nghiệp mua nguyên liệu của nông dân với giá cao hơn và sản phẩm đầu ra cũng có giá tốt hơn. Đại diện Phúc Sinh Group lấy ví dụ về sản phẩm tiêu xanh sấy lạnh và tiêu hồng, những mặt hàng vốn là thị trường ngách nhưng hiện đã được phân phối cho những nhà bán hàng lớn trên thế giới và cả thị trường nội địa.

Dù việc chuyển đổi số và áp dụng công nghệ vào nông nghiệp đang là chủ đề được quan tâm, không phải công ty nào cũng đạt được thành công khi thay đổi. Ông Hùng tiết lộ Nafoods từng thất bại khi mua các hệ thống phần mềm quản lý từ Thái Lan và Ấn Độ với chi phí lớn nhưng không thể sử dụng được. Nguyên nhân nằm ở hệ thống quá phức tạp, nhân viên không thích nghi và quan trọng nhất là người nông dân cũng như các hợp tác xã không tham gia nhập liệu.

Còn về phía nông dân, để tham gia vào hệ sinh thái số, họ phải thấy được quyền lợi sát sườn và lợi ích tài chính trực tiếp. Việc quản lý mã số vùng trồng hay truy xuất nguồn gốc sẽ mãi là hình thức nếu không giải quyết được biến động thực tế tại vườn, nơi người dân có thể chặt bỏ cây trồng bất cứ lúc nào khi gặp khó khăn.

Cũng tại sự kiện, ông Hùng chỉ rõ tỷ lệ tăng trưởng của ngành nông nghiệp so với các ngành kinh tế khác vẫn ở mức khiêm tốn, chỉ dao động 3-4%. Đây là một con số gây trăn trở khi ngành này đang trực tiếp chi phối đời sống của 60-80% dân số. Sự lệch pha giữa quy mô lao động và tốc độ tăng trưởng cho thấy giá trị gia tăng trên mỗi đơn vị sản phẩm và sức lao động vẫn còn quá thấp.

Hiện nay, thách thức lớn nhất của ngành nông sản nằm ở tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của các thị trường cao cấp như châu Âu và Mỹ.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất Việt Nam cần một tầm nhìn chiến lược cho nông nghiệp tương đương với các ngành hạ tầng lõi hay bán dẫn.

"Thay vì hài lòng với con số 70 tỷ USD , Nhà nước cần đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp đạt 700 tỷ đến 1.000 tỷ USD trong 15 đến 20 năm tới. Khi có một mục tiêu khổng lồ và rõ ràng, toàn bộ hệ thống từ khoa học công nghệ, vốn, đến chính sách đất đai mới có động lực để vận hành đồng bộ", ông Hùng chia sẻ.