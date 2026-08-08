Nhà sản xuất 'Anh Trai Say Hi' hái ra tiền từ nghệ sĩ

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 của DatViet VAC cho thấy doanh thu từ khai thác thương mại nghệ sĩ đã cao gấp đôi mảng tổ chức và bán vé sự kiện.

DatViet VAC đặt kỳ vọng lớn vào mảng concert trong nửa cuối năm với 6 mega concert. Ảnh: DVV.

Trong nửa đầu năm đã qua, Công ty CP DatViet VAC Group Holdings cho biết đã ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.366 tỷ đồng , giảm 7% so với cùng kỳ năm trước theo số liệu quy ước sau tái cấu trúc. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp vẫn tăng 5% lên 135 tỷ đồng .

Kết quả này tương đương 32% kế hoạch lợi nhuận cả năm mà DatViet VAC đã đặt ra (mục tiêu 420 tỷ đồng ). Doanh nghiệp cho biết kết quả nửa đầu năm chưa tăng trưởng mạnh chủ yếu do lịch phát sóng và tổ chức concert năm nay tập trung vào nửa cuối năm.

Dù doanh thu giảm, biên lợi nhuận gộp của công ty vẫn tăng từ 19,8% lên 21,2% trên cơ sở so sánh với số liệu cùng kỳ đã được quy ước.

Đằng sau diễn biến này là sự thay đổi đáng chú ý trong cơ cấu nguồn thu của tập đoàn.

CƠ CẤU DOANH THU 6T2026 CỦA DATVIET VAC Nguồn: BCTC DN. Nhãn Quảng cáo truyền thống Khai thác thương mại nghệ sỹ Tổ chức & bán vé sự kiện Khai thác IP Khác Doanh thu Tỷ đồng 666 311 151 95 143

Trong mảng nội dung, doanh thu 6 tháng của DatViet VAC đạt 687 tỷ đồng , gần như đi ngang so với cùng kỳ. Tuy nhiên, các mảng thành phần có sự phân hóa mạnh.

Doanh thu từ khai thác thương mại nghệ sĩ tăng 44%, lên 311 tỷ đồng , trong khi doanh thu tổ chức và bán vé các sự kiện giải trí giảm 13%, còn 151 tỷ. Như vậy, nguồn thu từ khai thác thương mại nghệ sĩ đã cao hơn 2 lần so với hoạt động tổ chức và bán vé sự kiện.

Không chỉ mang về doanh thu lớn hơn, mảng nghệ sĩ còn tạo ra mức lợi nhuận gộp cao hơn đáng kể cho nhà sản xuất này. Lợi nhuận gộp từ khai thác thương mại nghệ sĩ kỳ vừa qua đạt 62 tỷ đồng , tăng 55%. Trong khi đó, lợi nhuận gộp từ tổ chức và bán vé sự kiện chỉ còn 23 tỷ đồng , giảm tới 73%.

Biên lợi nhuận gộp của mảng khai thác thương mại nghệ sĩ cũng đạt 20%, nhích lên từ mức 18,6% cùng kỳ. Ngược lại, biên lợi nhuận của hoạt động tổ chức và bán vé sự kiện giảm mạnh từ 49,5% xuống 15,3%.

Theo DatViet VAC, số nghệ sĩ được công ty quản lý cũng tăng nhanh trong thời gian vừa qua, từ 94 người cuối năm 2025 lên 114 người vào cuối tháng 6.

Cũng trong nửa năm qua, doanh thu từ dịch vụ Influencer Marketing của DatViet VAC đã tăng từ 34 tỷ lên 97 tỷ đồng , tương đương hơn 185%. Lợi nhuận gộp tăng từ 8 tỷ lên 20 tỷ đồng , với biên lợi nhuận gộp khoảng 20,6%.

Theo DatViet VAC, lợi thế của doanh nghiệp nằm ở việc không chỉ hoạt động như một nhà quảng cáo mà còn sở hữu IP chương trình và quyền khai thác thương mại độc quyền với nghệ sĩ. Nhờ đó, công ty có thể kết nối nội dung, nghệ sĩ và nhãn hàng trong cùng một hệ sinh thái.

Trong khi đó, mảng tổ chức và bán vé sự kiện lại chứng kiến lợi nhuận gộp giảm mạnh. DatViet VAC cho biết 2 concert của "Anh Trai Say Hi" không đạt kỳ vọng về doanh thu bán vé và tài trợ, ảnh hưởng đáng kể đến kết quả so sánh của mảng này.

Dù vậy, doanh nghiệp vẫn đặt kỳ vọng lớn vào concert trong nửa cuối năm. Công ty dự kiến tổ chức ít nhất 6 mega concert trong nửa cuối năm nay, với lượng vé bán bình quân khoảng 21.000 vé mỗi đêm, phần lớn thuộc chuỗi IP "Say Hi".

Ba chương trình lớn nhất năm gồm "Tinh Hà Say Hi", "Ca sĩ Mặt Nạ" mùa 3 và "2 Ngày 1 Đêm" mùa 5 cũng đều bắt đầu từ quý III, khiến phần lớn doanh thu và lợi nhuận kỳ vọng của năm tập trung vào nửa cuối năm.