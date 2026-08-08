Đến Microsoft cũng phải đi livestream bán hàng

Từ việc phân phối các gói phần mềm cho đại lý bán lẻ tại Việt Nam, Microsoft giờ đây đã chuyển sang mở bán sản phẩm trực tiếp trên các phiên livestream.

Trước đây, Microsoft gần như không bán hàng trực tiếp đến từng người dùng cá nhân. Thay vào đó, khách hàng tại Việt Nam sẽ mua các phần mềm Office thông qua nhà bán lẻ, doanh nghiệp hoặc hệ thống đối tác. Tập đoàn công nghệ hàng đầu nước Mỹ chỉ đứng phía sau mạng lưới phân phối thay vì trực tiếp xuất hiện trước người tiêu dùng.

Nhưng giờ đây, "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ đã cho thấy một bước đi hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam khi đem các gói phần mềm quen thuộc lên gian hàng TikTok Shop. Thậm chí, hãng đã mở hơn 40 phiên livestream kể từ giữa tháng 5 đến nay, với tuần suất khoảng 2-3 buổi/tuần. Trong suốt thời gian phát sóng livestream, khách hàng sẽ được tư vấn trực tiếp về giá cả, cách sử dụng cũng như gói dịch vụ phù hợp cho bản thân.

Theo ghi nhận, Microsoft 365 Family hiện là gói phần mềm bán chạy nhất trong giỏ hàng của hãng trên TikTok Shop, với khoảng 647 lượt bán ra, trong khi các sản phẩm khác cũng đã đạt hàng trăm lượt mua. Để thu hút người tiêu dùng, hãng cũng tung ra chương trình ưu đãi giảm 15-20%, tùy vào gói phần mềm.

Động thái mới của Microsoft diễn ra trong bối cảnh cơ quan chức năng Việt Nam đang tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với phần mềm.

Các sản phẩm hiện được bán trên gian hàng chính hãng của Microsoft.

Tháng 6 vừa qua, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự đầu tiên liên quan đến việc sử dụng Windows và Microsoft Office không có bản quyền, đánh dấu bước chuyển từ xử phạt hành chính sang xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm này.

Việc siết chặt quản lý giúp người tiêu dùng nắm rõ các rủi ro pháp lý của phần mềm không bản quyền, từ đó nhu cầu tiếp cận các gói dịch vụ chính hãng cũng có xu hướng gia tăng. Đây cũng là yếu tố giúp các hãng phần mềm mở rộng hoạt động bán hàng tại Việt Nam.

Động thái đẩy mạnh bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử cũng phản ánh chiến lược kinh doanh mới của Microsoft. Thay vì tập trung vào các phiên bản Office bán giấy phép sử dụng vĩnh viễn, tập đoàn công nghệ Mỹ từ năm 2013 đã chuyển trọng tâm sang Microsoft 365 với mô hình thuê bao, liên tục bổ sung các ứng dụng và dịch vụ như OneDrive, Outlook, Teams, Microsoft Defender, Microsoft Designer và gần đây là Copilot AI nhằm gia tăng giá trị cho người dùng đăng ký.

Định hướng này tiếp tục được Microsoft khẳng định trong các báo cáo tài chính gần đây. Theo báo cáo quý III năm tài khóa 2026 (tính từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/6/2026), doanh thu từ Microsoft 365 Commercial Cloud đã tăng 19%, trong khi Microsoft cho biết số lượng khách hàng sử dụng Microsoft 365 Copilot tiếp tục mở rộng, góp phần nâng doanh thu bình quân trên mỗi người dùng.

Hiện tại, Microsoft 365 Consumer, tên gọi chung của các gói Microsoft 365 dành cho người dùng cá nhân và hộ gia đình, hiện có gần 95 triệu thuê bao trên toàn cầu, cho thấy mô hình kinh doanh dựa trên thuê bao đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng.

Trong bối cảnh đó, các hình thức giới thiệu sản phẩm có tính tương tác cao như livestream có thể trở thành một kênh phù hợp để doanh nghiệp trình diễn tính năng mới, giải đáp thắc mắc và giúp người dùng hiểu rõ hơn giá trị của các gói thuê bao trước khi đưa ra quyết định đăng ký.

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên TikTok Shop xuất hiện những phiên livestream bán các sản phẩm "không tưởng". Từ cuối năm ngoái, các ngân hàng đã triển khai nhiều phiên livestream mở tài khoản, tư vấn theo thời gian thực cũng như tặng quà cho khách hàng ngay trên sóng trực tiếp.

Hay vào tháng 6/2025, ông Nguyễn Quốc Cường, Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty C - Holdings, chủ đầu tư dự án The Felix ở Bình Dương đã dành hẳn 3 tiếng đồng hồ để trực tiếp bán căn hộ trên nền tảng TikTok. Phiên livestream này thu hút hơn 151.000 lượt xem, hơn 1.200 số điện thoại để lại tư vấn và khoảng 31.000 lượt bình luận. Kết thúc buổi livestream, 517 khách hàng đã đặt chỗ mua căn hộ tại dự án trên, với tổng giá trị lên đến 800 tỷ đồng .

Livestream giờ đây không còn là "cuộc chơi" của các thương hiệu mỹ phẩm, thời trang, đồ gia dụng… mà đã có sự xuất hiện của các "ông lớn" đến từ lĩnh vực công nghệ. Với xu hướng mua sắm của khách hàng ngày càng nghiêng về các nền tảng thương mại điện tử, ngay cả những tập đoàn công nghệ lớn và lâu đời cũng dần phải học cách thích nghi và thay đổi cách phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Theo ông Nikhil Rolla, Giám đốc phụ trách Khách hàng Chiến lược khu vực Đông Nam Á của TikTok, mỗi tháng có hơn 160 triệu người dùng tại Indonesia, 70 triệu người tại Việt Nam, 50 triệu người tại Thái Lan, cùng khoảng 180 triệu người dùng khác trên khắp Đông Nam Á, truy cập nền tảng này. Vì vậy, đây là kênh bán hàng không chỉ giúp các doanh nghiệp mà cả các tập đoàn lớn có thể dễ dàng tiếp cận với đa dạng tệp khách hàng.