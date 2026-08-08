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Kinh doanh

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Giá vàng trong nước tăng gần 2 triệu đồng/lượng

  • Thứ bảy, 8/8/2026 10:04 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Giá vàng miếng sáng nay (8/8) đồng loạt tăng mạnh gần 2 triệu đồng/lượng, đưa giá bán lên mức 144 triệu đồng/lượng, cao nhất trong một tuần qua.

Giá vàng hôm nay đồng loạt tăng mạnh nhờ hưởng lợi từ giá vàng thế giới. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, giá vàng miếng được CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 141 - 144 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,8 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước (7/8). Chênh lệch giữa chiều mua và bán ở mức 3 triệu đồng.

Đáng chú ý, mức tăng mạnh trong sáng nay đã tạo động lực đáng kể, đưa giá vàng miếng lên vùng cao nhất một tuần. Trước đó, mặt hàng này chủ yếu giao dịch lình xình quanh vùng 140-143 triệu đồng/lượng trong suốt tuần qua. Tính chung 7 ngày gần nhất, giá vàng miếng SJC đã tăng hơn 2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… cũng đồng loạt nâng giá vàng miếng lên ngang bằng SJC, hiện chủ yếu bán ra quanh vùng 144 triệu đồng/lượng.

Riêng Công ty Mi Hồng chỉ tăng giá vàng miếng 300.000 đồng ở chiều mua và đi ngang ở chiều bán ra, hiện giao dịch ở mức 141,5 - 143 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG MẠNH
Nguồn: SJC.
Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8
Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 137.5 137.7 137.9 137 137 137.5 137.5 138.8 139.7 139.2 141
Giá bán ra
172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 141.5 141.7 141.9 141 141 141 140.5 141.8 142.7 142.2 144

Với vàng nhẫn, các doanh nghiệp cũng đồng loạt tăng giá mạnh trong sáng nay, mức tăng phổ biến vào khoảng gần 2 triệu đồng/lượng. Sau điều chỉnh, vàng nhẫn trơn PNJ có giá giao dịch thấp nhất thị trường, ở mức 140 - 143,9 triệu/lượng.

Trong khi đó, Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở 140,5 - 143,5 triệu/lượng; Mi Hồng giao dịch vàng nhẫn 999 ở 141,5 - 143 triệu/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 141,2 - 145,2 triệu/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu nâng giá nhẫn tròn trơn lên 141,5 - 145,5 triệu đồng.

Hiện vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI đang được giao dịch ở mức 142 - 146 triệu đồng/lượng, cũng là vùng giá cao nhất thị trường.

Diễn biến tăng của giá vàng trong nước chủ yếu do chịu tác động từ biến động của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý bật tăng tới 100 USD (+2,4%) lên mức 4.341 USD/ounce. Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 138,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 6-8 triệu đồng/lượng.

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