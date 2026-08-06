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Kinh doanh

Giá vàng thế giới chạm mốc 4.300 USD/ounce, chứng khoán Mỹ lập kỷ lục

  • Thứ năm, 6/8/2026 08:59 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giá vàng thế giới tiếp tục ghi nhận đà tăng mạnh khi chạm mốc 4.300 USD trong phiên giao dịch mới nhất, nối tiếp đà tăng gần 200 USD trong phiên trước đó.

Giá vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh mới ở phiên giao dịch sáng nay lên 4.300 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Nối tiếp đà tăng mạnh của phiên trước đó, giá vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh mới ở phiên giao dịch sáng nay lên 4.300 USD/ounce - đây cũng là mức cao nhất trong 7 tuần qua. Hiện tại, dù trải qua nhịp giảm nhẹ, kim loại quý vẫn đang giao dịch cao hơn khoảng 38 USD so với giá chốt phiên liền trước, ở mức 4.285 USD/ounce.

Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,9% lên 4.345,5 USD/ounce.

Trên thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tiếp tục nhích thêm 0,4% lên 62,34 USD/ounce, bạch kim tăng 0,8% lên 1.750,15 USD/ounce, trong khi palladium tăng 1% lên 1.377 USD/ounce.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm, trong khi chỉ số USD cũng chịu áp lực đi xuống. Việc đồng bạc xanh suy yếu khiến các loại hàng hóa được định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó hỗ trợ tích cực cho đà tăng của giá vàng, theo Reuters.

Ghi nhận trên thị trường dầu thô, tình hình chiến sự có dấu hiệu hạ nhiệt khiến giá dầu WTI chốt phiên ngày 5/8 quanh 75,22 USD/thùng (-0,7%), trong khi dầu Brent tăng 0,1% lên khoảng 79 USD/thùng. Còn trong sáng nay, cả 2 loại dầu WTI và dầu Brent đều tăng nhẹ, lần lượt ở mức 75,6 USD/thùng (+0,6%) và 80 USD/thùng (+0,7%).

Trong một diễn biến khác, thị trường chứng khoán Mỹ lại kết phiên ngày 5/8 trái chiều. Chỉ số Dow Jones tăng 263,24 điểm (+0,49%) lên mức kỷ lục 54.349,12 điểm. Trong khi đó, S&P 500 giảm 12,97 điểm (-0,17%) xuống 7.723,55 điểm, còn Nasdaq Composite mất 221,55 điểm (-0,83%) xuống 26.363,44 điểm, chủ yếu do nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) suy yếu.

Tình hình tại eo biển Hormuz vẫn là biến số địa chính trị quan trọng nhất đối với giá vàng, giá dầu và các tài sản rủi ro. Sự lạc quan ngày càng tăng về triển vọng đạt được thỏa thuận với Iran đã khiến thị trường hạ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tháng 9. Xác suất tăng lãi suất hiện được định giá ở mức 55%, giảm từ 67% chỉ 2 ngày trước.

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Anh Nguyễn

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  • Dow Jones

    Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) là một chỉ số thị trường chứng khoán được tạo ra bởi Charles Dow, chủ báo The Wall Street Journal. Chỉ số này được xác định dựa trên giá cổ phiếu trung bình của 30 công ty lớn nhất nước Mỹ, khi đã giao dịch trong một phiên giao dịch chuẩn trên thị trường chứng khoán.

  • NASDAQ

    NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) là sàn giao dịch chứng khoán điện tử Mỹ với khoảng 3.200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch khác ở Mỹ. NASDAQ có giá trị vốn hoá thị trường đứng thứ 3 trên thế giới.

    • Thành lập: 4/2/1971
    • Sáng lập: Hiệp hội Giao dịch Chứng khoán Quốc gia

  • S&P 500

    S&P 500 (Standard & Poor's 500 Stock Index) là một chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ. S&P 500 được phát triển và cập nhật bởi S&P Dow Jones Indices. chủ sở hữu lớn nhất là tập đoàn McGraw Hill Financial,

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    • Sáng lập: S&P Dow Jones Indices

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