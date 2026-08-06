Nhân viên một ngân hàng thu nhập bình quân gần 58 triệu đồng/tháng

Thu nhập bình quân tại Ngân hàng MB trong nửa đầu năm lên đến gần 58 triệu đồng/tháng, trong khi một số ngân hàng quy mô nhỏ chỉ trả trung bình khoảng 20 triệu đồng/tháng/người.

Nửa đầu năm 2026, thu nhập bình quân của nhân viên MB tăng mạnh lên gần 58 triệu đồng/người, cao nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam. Ảnh: Nam Khánh.

Báo cáo tài chính riêng lẻ cho thấy bức tranh thu nhập bình quân của nhân viên tại 27 ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2026 có sự phân hóa rõ nét. Dù mặt bằng thu nhập của toàn ngành tiếp tục cải thiện so với năm 2025, nhưng mức tăng không diễn ra đồng đều.

Trong khi nhiều ngân hàng mạnh tay nâng thu nhập cho người lao động, không ít nhà băng lại phải cắt giảm chi phí nhân sự. Đáng chú ý, chính những ngân hàng vốn trả thu nhập nhân viên cao nhất hệ thống hồi cuối năm 2025 tiếp tục là nhóm tăng mạnh nhất trong nửa đầu năm nay, khiến khoảng cách thu nhập giữa nhóm dẫn đầu và nhóm cuối bảng nới rộng hơn.

MB, TPBank chi mạnh tay nhất

Xét trên tổng số 27 ngân hàng niêm yết trên sàn đã công bố báo cáo tài chính, có 15 ngân hàng ghi nhận thu nhập bình quân nhân viên tăng so với cùng kỳ năm 2025, 11 ngân hàng bị sụt giảm, và duy nhất một ngân hàng giữ nguyên là KienLongBank.

Dẫn đầu về tốc độ tăng thu nhập của nhân viên là TPBank, với mức tăng thêm tới 21,77 triệu đồng/người/tháng, đưa mức thu nhập lên 57,77 triệu đồng. Mức này chỉ kém một chút so với MB, ngân hàng đứng đầu toàn hệ thống.

Bản thân MB cũng ghi nhận mức tăng rất mạnh cho thu nhập nhân viên, thêm 17,64 triệu đồng/người, để vươn lên vị trí số 1 với thu nhập bình quân nhân sự đạt 57,95 triệu đồng/người/tháng.

Xếp ngay sau là Sacombank, với thu nhập tăng thêm 13,81 triệu đồng lên 44,17 triệu đồng/người/tháng, Vietcombank tăng 10,6 triệu đồng lên 52,6 triệu đồng/người/tháng và LPBank tăng 9,3 triệu đồng lên 36,95 triệu đồng/người/tháng.

Đây là nhóm 5 ngân hàng có biên độ tăng thu nhập mạnh nhất toàn ngành, với mức tăng trên 9 triệu đồng/người/tháng.

Ở nhóm tăng nhẹ hơn, mức cải thiện thu nhập dao động từ vài trăm nghìn đến hơn 2,5 triệu đồng.

Trong đó, ACB tăng 2,6 triệu đồng, VietBank tăng 2,55 triệu đồng, PGBank tăng 2,5 triệu đồng, BVBank tăng 2,22 triệu đồng, SeABank tăng 1,84 triệu đồng, MSB tăng 1,7 triệu đồng, OCB tăng 1,6 triệu đồng, NamABank tăng 1,55 triệu đồng, VietABank tăng 1,3 triệu đồng. Riêng BacABank chỉ nhích thêm 280.000 đồng - mức thấp nhất trong nhóm trả thu nhập cho nhân viên đi lên.

Ở chiều ngược lại, 11 ngân hàng chứng kiến thu nhập nhân viên sụt giảm. Mức giảm sâu nhất thuộc về SHB, khi thu nhập bình quân giảm tới 7,3 triệu đồng, xuống còn 35 triệu đồng/người/tháng. Theo sau là VPBank, giảm 5,47 triệu đồng xuống 35,7 triệu đồng/người/tháng và Eximbank giảm 5,28 triệu đồng xuống 21,24 triệu đồng/người/tháng.

HDBank cũng giảm đáng kể 4 triệu đồng còn 34,5 triệu/người/tháng, trong khi BIDV giảm 3,9 triệu xuống 38,78 triệu/người/tháng và Saigonbank giảm 2 triệu xuống mức thấp nhất toàn hệ thống là 20 triệu/người/tháng.

Nhóm giảm nhẹ hơn có VIB giảm 1,17 triệu; Techcombank và NCB cùng giảm 1 triệu, VietinBank giảm 350.000 đồng và ABBank giảm 260.000 đồng.

XẾP HẠNG THU NHẬP BÌNH QUÂN NHÂN VIÊN CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NỬA ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: BCTC riêng lẻ các ngân hàng quý II/2026. Nhãn MB TPBank Vietcombank Techcombank VietinBank Sacombank ACB BIDV NCB LPBank VIB VPBank MSB SHB HDBank ABBank SeABank KienlongBank PGBank OCB BVBank NamABank VietABank BacABank Eximbank VietBank SaigonBank Thu nhập bình quân triệu đồng/người/tháng 57.95 57.77 52.6 46 45.56 44.17 40.33 38.78 38.77 36.95 36.55 35.7 35.23 35 34.5 34 33.5 29 28.57 27.52 26.9 26 25.9 22.9 21.24 20.45 20

Tính bình quân trên 27 ngân hàng thống kê, thu nhập nhân viên ngân hàng đã tăng từ 32 triệu/người/tháng hồi cuối năm 2025 lên 35 triệu đồng/người/tháng trong nửa đầu năm 2026, tương đương mức tăng bình quân khoảng 3 triệu đồng (+7%).

Vẫn cần lưu ý rằng thu nhập bình quân là tổng lương và phụ cấp mà ngân hàng chi trả cho cán bộ nhân viên, không bao gồm các khoản chi theo lương như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trang phục...

Bảng xếp hạng trong bài chỉ phản ánh thu nhập bình quân tính toán từ báo cáo tài chính riêng lẻ mà ngân hàng công bố. Trên thực tế, mức thu nhập giữa các vị trí trong cùng một ngân hàng có thể chênh lệch rất lớn. Thu nhập của một chuyên viên thông thường thấp hơn đáng kể so với cán bộ quản lý cấp chi nhánh trở lên hoặc các vị trí kinh doanh chủ lực.

Khoảng cách chênh lệch ngày càng lớn

Ba ngân hàng trả thu nhập bình quân cao nhất cho nhân viên trong 6 tháng đầu năm 2026 lần lượt là MB, TPBank và Vietcombank. Đáng chú ý, đây cũng chính là 3 ngân hàng có mức tăng thu nhập mạnh nhất toàn hệ thống so với năm 2025.

Nói cách khác, nhóm ngân hàng vốn đã trả lương cao nhất lại tiếp tục là nhóm cải thiện thu nhập mạnh nhất, càng gia tăng thêm khoảng cách với phần còn lại của hệ thống.

Ở chiều ngược lại, 3 ngân hàng có thu nhập bình quân nhân viên thấp nhất là Saigonbank, VietBank và Eximbank.

Tính theo số liệu 6 tháng đầu năm 2026, chênh lệch thu nhập giữa ngân hàng trả cao nhất là MB và ngân hàng trả thấp nhất là Saigonbank lên tới 37,95 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập của nhân viên tại MB cao gấp gần 3 lần so với Saigonbank.

Trong khi đó, nếu lật lại số liệu năm 2025, khi thu nhập bình quân của MB ở mức 40,31 triệu đồng và Saigonbank ở mức 22 triệu đồng, chênh lệch giữa hai ngân hàng khi đó chỉ là 18,31 triệu đồng, tương đương mức chênh chỉ gần 2 lần.

Như vậy, chỉ trong vòng một năm, khoảng cách thu nhập tuyệt đối giữa ngân hàng trả lương cao nhất và thấp nhất đã có sự nới rộng lên rõ rệt.