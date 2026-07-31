Vietcombank, VietinBank, BIDV lãi gần 74.000 tỷ sau nửa năm

3 ngân hàng quốc doanh lớn nhất hệ thống là Vietcombank, VietinBank và BIDV đều ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số trong quý II và nửa đầu năm 2026.

Vietcombank vẫn dần đầu kết quả lợi nhuận ngành ngân hàng trong nửa đầu năm. Ảnh: Nam Khánh.

3 ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam - Vietcombank, VietinBank và BIDV - đã đồng loạt công bố báo cáo tài chính quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy bức tranh tăng trưởng tích cực ở nhóm ngân hàng quốc doanh.

Cụ thể, tính riêng quý II và nửa đầu năm nay, cả Vietcombank, VietinBank và BIDV đều ghi nhận mức tăng trưởng 2 con số, song có sự phân hóa rõ nét về tốc độ tăng trưởng, chất lượng tài sản và mức độ trích lập dự phòng rủi ro.

VietinBank bám sát Vietcombank

Xét về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế quý II, Vietcombank là ngân hàng có mức tăng ấn tượng nhất trong nhóm các ngân hàng vốn Nhà nước khi lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 17.420 tỷ đồng , tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.

VietinBank đứng thứ hai với lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 14.729 tỷ đồng , tăng 22%. Trong khi BIDV có mức tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn hơn nhưng cũng đạt 20%, thu về 10.333 tỷ đồng lãi trước thuế trong quý.

Đáng chú ý, lũy kế 6 tháng đầu năm, tăng trưởng lợi nhuận của bộ 3 ngân hàng quốc doanh này đã có sự thay đổi đáng chú ý.

Theo đó, VietinBank dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận 6 tháng với mức tăng 37% so với cùng kỳ, kéo lợi nhuận trước thuế đạt 25.868 tỷ đồng . Vietcombank đứng thứ 2 về tốc độ tăng với 34%, đạt 29.222 tỷ đồng , nhưng vẫn là ngân hàng có lợi nhuận tuyệt đối cao nhất hệ thống. Còn BIDV có tốc độ tăng trưởng 18%, đạt 18.905 tỷ đồng .

Tổng cộng, bộ 3 ngân hàng quốc doanh này đã thu về 73.995 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế chỉ sau nửa đầu năm.

VIETCOMBANK, VIETINBANK, BIDV TĂNG TRƯỞNG 2 CON SỐ NỬA ĐẦU NĂM 2026 Kết quả lợi nhuận trước thuế. Nguồn: BCTC DN. Nhãn Quý II/2026 6T2026 Vietcombank tỷ đồng 17420 29222 VietinBank

14729 25868 BIDV

10333 18905

Động lực tăng trưởng của các ngân hàng quốc doanh

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Vietcombank, nhà băng này đã ghi nhận thu nhập lãi thuần quý II đạt 19.142 tỷ đồng , tăng 35% - là nguồn đóng góp lớn nhất vào tổng thu nhập hoạt động.

Điểm đáng chú ý là hoạt động khác của ngân hàng cũng tăng đột biến, với lãi thuần đạt 4.059 tỷ đồng , cao gấp 3,5 lần cùng kỳ, trở thành động lực bổ sung quan trọng cho tăng trưởng lợi nhuận.

Đồng thời, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng quý II của Vietcombank giảm mạnh 38%, xuống còn 503 tỷ, góp phần giúp lợi nhuận trước thuế tăng vọt 58% dù lợi nhuận thuần trước dự phòng chỉ tăng 51%.

VietinBank cũng có thu nhập lãi thuần tăng trưởng tốt quý vừa qua, đạt 20.730 tỷ (+31%) và 40.116 tỷ lũy kế 6 tháng (+28%). Theo giải trình của ngân hàng, thu nhập lãi thuần tăng thêm là yếu tố đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng lợi nhuận trước thuế.

Mảng dịch vụ của VietinBank cũng tăng trưởng mạnh, với lãi thuần dịch vụ quý II tăng 58%, lên 2.269 tỷ đồng . Tuy nhiên, khác với Vietcombank, VietinBank phải tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, với mức trích lập quý II đạt 5.300 tỷ, tăng 78% so với cùng kỳ, làm giảm khoảng 2.328 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Ngân hàng cho biết việc tăng trích lập nhằm chủ động xử lý nợ, nâng tỷ lệ bao phủ nợ xấu và củng cố khả năng chống chịu rủi ro.

BIDV thì ghi nhận thu nhập lãi thuần quý II tăng 19%, đạt hơn 17.800 tỷ đồng . Lãi thuần từ dịch vụ chỉ tăng khiêm tốn 4%, trong khi kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán đầu tư sụt giảm lần lượt gần 48% và 98%.

Điểm tích cực là lợi nhuận thuần mua bán chứng khoán kinh doanh của ngân hàng đã tăng đột biến 188%, mang về 136 tỷ đồng . Chi phí dự phòng rủi ro của BIDV trong quý II giảm nhẹ từ hơn 6.000 tỷ xuống còn 5.820 tỷ đồng , hỗ trợ một phần vào kết quả lợi nhuận sau cùng.

Tổng tài sản BIDV vượt 3,4 triệu tỷ đồng

Tính đến ngày 30/6, BIDV tiếp tục giữ vị trí ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất Việt Nam với 3,44 triệu tỷ đồng , tăng 4% so với đầu năm.

Xếp sau là VietinBank với tổng tài sản gần 2,96 triệu tỷ đồng (+7%), và Vietcombank với hơn 2,66 triệu tỷ đồng , tăng khoảng 9%, cao nhất nhóm này.

BIDV CÓ TỔNG TÀI SẢN LỚN NHẤT HỆ THỐNG TÍNH ĐẾN CUỐI QUÝ II/2026 Nguồn: BCTC NH. Nhãn Tổng tài sản Dư nợ cho vay Tiền gửi khách hàng BIDV triệu tỷ đồng 3.44 2.5 2.26 VietinBank

2.96 2.05 1.89 Vietcombank

2.6 1.7 1.7

Về dư nợ cho vay khách hàng, BIDV cũng dẫn đầu quy mô với hơn 2,5 triệu tỷ đồng (+5% so với đầu năm), tiếp theo là VietinBank với hơn 2,09 triệu tỷ (+5%) và Vietcombank với hơn 1,76 triệu tỷ (+5%). Kết quả trên cho thấy tốc độ tăng trưởng cho vay của 3 ngân hàng trong nửa đầu năm khá tương đồng.

Về quy mô huy động vốn, đến cuối tháng 6 năm nay, số dư tiền gửi khách hàng tại BIDV đã đạt hơn 2,26 triệu tỷ đồng , tăng 2% so với đầu năm, đáng chú ý là tiền gửi không kỳ hạn giảm nhẹ, xuống còn hơn 455.000 tỷ (chiếm 20% tổng tiền gửi). Trong khi đó, VietinBank ghi nhận tiền gửi khách hàng tăng 5% trong giai đoạn này, đạt gần 1,89 triệu tỷ, còn Vietcombank ghi nhận mức tăng 3%, đạt 1,73 triệu tỷ đồng .

Về chất lượng tài sản, Vietcombank vẫn là ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất với tổng số dư nợ xấu (nhóm 3-5) tại thời điểm 30/6 vào khoảng 10.736 tỷ đồng , chỉ tương đương 0,61% tổng dư nợ, thuộc hàng thấp nhất toàn hệ thống.

Trong khi đó, VietinBank ghi nhận số dư nợ xấu tăng 14% so với đầu năm, lên 25.079 tỷ đồng , tương đương 1,2% tổng dư nợ; còn BIDV hiện có số dư nợ xấu khoảng 45.719 tỷ đồng , chiếm 2,89% tổng số dư cho vay.