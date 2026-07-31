Lãi tăng mạnh, Coteccons thưởng nhân viên 8 tháng lương

Khép lại năm tài chính 2026 với doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch, Coteccons công bố thưởng tối đa 8 tháng lương cho nhân sự xuất sắc nhằm ghi nhận những đóng góp trong năm.

Coteccons công bố thưởng tối đa 8 tháng lương sau năm vượt kế hoạch lợi nhuận. Ảnh: CTD.

Trong thông báo đăng tải trên fanpage sau khi khép lại năm tài chính 2026 (1/7/2025-30/6/2026), lãnh đạo Coteccons cho biết doanh nghiệp đã lựa chọn chiến lược phát triển chủ động thay vì "phòng thủ" để tạo ra những "bàn thắng" trong hoạt động kinh doanh.

Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất quý IV đạt 10.471 tỷ đồng , tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 466 tỷ đồng , tăng 116%, trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 146 tỷ đồng .

Lũy kế cả năm tài chính, doanh thu thuần đạt 34.340 tỷ đồng , tăng 38% so với năm trước và vượt 14,5% kế hoạch. Lợi nhuận gộp đạt 1.446 tỷ đồng , tăng 77%, còn lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 788 tỷ đồng , tăng 73% và vượt 12,6% mục tiêu năm.

Theo lãnh đạo Coteccons, điểm nổi bật của năm tài chính 2026 không chỉ nằm ở tốc độ tăng trưởng doanh thu mà còn ở việc lợi nhuận tăng gần gấp đôi tốc độ tăng doanh thu, qua đó giúp biên lợi nhuận ròng cải thiện từ 1,83% lên 2,29%. Điều này đồng nghĩa mỗi đồng doanh thu tạo ra nhiều giá trị hơn so với trước.

Doanh nghiệp cho rằng kết quả trên không đến từ may mắn mà được tạo nên từ những lựa chọn đúng đắn trong quá trình vận hành, từ tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết liệt trong thực thi đến việc ưu tiên lợi ích chung. Đây là những yếu tố giúp các mục tiêu AOP đầu năm được hiện thực hóa.

Để ghi nhận những đóng góp tạo nên các "bàn thắng" trong năm tài chính 2026, Coteccons cho biết quỹ thưởng hiệu suất năm nay đạt bình quân 3,5 tháng lương, cao hơn năm trước.

Xếp loại hiệu suất Mô tả Tỷ lệ toàn công ty Hệ số tháng thưởng Xuất sắc (O) Hiếm, tạo ra tác động vượt trội, thay đổi cuộc chơi 4,6% 6-8 Hiệu quả cao (HE) Vượt kỳ vọng một cách rõ rệt 26,6% 3-5 Hiệu quả (E) Hoàn thành tốt công việc và đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của vai trò 67,6% 1,5-3 Cần cải thiện (NI) Chỉ đáp ứng kỳ vọng một phần, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi để đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng của vai trò 1,2% 0,5-1

Trong đó, nhóm Outstanding (O) - những nhân sự được đánh giá có tác động vượt trội, tạo ra thay đổi lớn đối với doanh nghiệp - nhận mức thưởng từ 6 đến 8 tháng lương, cao nhất toàn công ty. Nhóm High Effective (HE) - vượt kỳ vọng một cách rõ rệt - được thưởng từ 3 đến 5 tháng lương; nhóm Effective (E) - hoàn thành tốt công việc và đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của vai trò - được thưởng từ 1,5 đến 3 tháng lương.

Trong khi đó, nhóm Need Improvement (NI) - mới đáp ứng một phần kỳ vọng - được thưởng từ 0,5 đến 1 tháng lương.

Bước sang năm tài chính 2027, Coteccons xác định "kỷ luật" là từ khóa chính. Theo doanh nghiệp, kỷ luật không nhằm bảo vệ những thành quả đã có mà để nâng cao chất lượng thực thi, tạo ra nhiều giá trị hơn và duy trì vị thế dẫn đầu ngành.