Coteccons đón tin vui với khoản công nợ 526 tỷ đồng của Tân Hoàng Minh

TAND TP Hà Nội vừa công nhận thỏa thuận liên quan khoản công nợ 526 tỷ đồng giữa Coteccons và doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Khoản công nợ 526 tỷ đồng phát sinh từ hợp đồng Coteccons đảm nhận vai trò tổng thầu một dự án bất động sản của Tân Hoàng Minh tại Hà Nội. Ảnh: CTD.

Trong thông báo mới nhất, CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) cho biết đã nhận được Quyết định số 105/2026/KDTM-PT của TAND TP Hà Nội về vụ tranh chấp hợp đồng xây dựng giữa nguyên đơn là Coteccons và bị đơn là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt - thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Theo quyết định của tòa, giá trị liên quan của thỏa thuận được công nhận là 526 tỷ đồng . Việc thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận sẽ được triển khai theo kế hoạch và điều kiện mà các bên đã thống nhất.

Khi các nghĩa vụ này hoàn tất, Coteccons sẽ ghi nhận khoản giá trị thu hồi vào báo cáo tài chính theo quy định của chuẩn mực kế toán hiện hành.

"Thỏa thuận được công nhận hôm nay cho thấy những vấn đề phức tạp luôn có thể được giải quyết khi các bên cùng đối thoại trên cơ sở sự tôn trọng và trách nhiệm", ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons chia sẻ.

Doanh nghiệp cho biết việc xử lý hiệu quả các tồn đọng kéo dài góp phần gia tăng năng lực chống chịu của doanh nghiệp, tạo tiền đề cho những cơ hội phát triển dài hạn trong tương lai.

Khoản công nợ trên phát sinh từ hợp đồng Coteccons đảm nhận vai trò tổng thầu một dự án bất động sản của Tân Hoàng Minh tại Hà Nội. Sau khi Tân Hoàng Minh gặp biến cố về tài chính và nhân sự cấp cao vào năm 2022, Coteccons đã trích lập dự phòng toàn bộ khoản phải thu này, khiến doanh nghiệp có giai đoạn báo lỗ.

Đến ngày 31/3, Coteccons ghi nhận tổng nợ xấu gần 1.500 tỷ đồng , trong đó khoản phải thu liên quan đến Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt là 526 tỷ đồng và đã được trích lập dự phòng 100%.

Tại buổi gặp gỡ cổ đông và nhà đầu tư ngày 15/6 vừa qua, ông Nguyễn Chí Thiện, Phó tổng giám đốc Coteccons cho biết doanh nghiệp vẫn duy trì trao đổi với nhóm Tân Hoàng Minh và gần đây đã có nhiều cuộc làm việc trực tiếp với những tín hiệu tích cực trong quá trình xử lý công nợ.

Theo ông Thiện, việc Tân Hoàng Minh tái khởi động nhiều dự án bất động sản được xem là dấu hiệu khả quan cho quá trình tái cơ cấu của tập đoàn. Sau các cuộc trao đổi, ông cho biết Coteccons đã nhận được nhiều tín hiệu tích cực, đồng thời tin rằng khả năng thu hồi là hoàn toàn khả thi.

Về kết quả kinh doanh của Coteccons, trong năm tài chính 2026 (1/7/2025-30/6/2026), doanh nghiệp dự kiến đạt doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng , tăng khoảng 30% so với năm trước và vượt kế hoạch đề ra. Nếu đạt được, đây cũng là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, lợi nhuận được kỳ vọng tăng trưởng khoảng 50% so với năm tài chính trước, vượt các chỉ tiêu mà doanh nghiệp đặt ra dù kế hoạch ban đầu được đánh giá là khá tham vọng.

Theo ông Bolat, nếu vài năm trước Coteccons lạc quan nhưng chưa thực sự rõ con đường phía trước, thì hiện nay sự lạc quan của doanh nghiệp đã đi kèm với định hướng phát triển rõ ràng hơn. Điều này đến từ việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro, xác định đúng trọng tâm chiến lược và định hình rõ lợi thế cạnh tranh trên thị trường.