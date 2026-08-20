Ngân hàng nghỉ 5 ngày dịp 2/9, khách hàng cần lưu ý gì khi chuyển tiền

Nhiều ngân hàng sẽ nghỉ giao dịch tại quầy vào dịp Quốc khánh, vì thế khách hàng cần lưu ý thời gian xử lý các vấn đề liên quan tới thẻ, hoặc các giao dịch liên ngân hàng.

Nhiều ngân hàng đã thông báo lịch nghỉ lễ 2/9 sắp tới. Ảnh: Nam Khánh.

Nhiều ngân hàng đã thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Trong thời gian này, các kênh ngân hàng số, ATM và nhiều dịch vụ thanh toán vẫn hoạt động, nhưng một số giao dịch có thể được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.

Cụ thể, theo thông báo mới nhất, lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tại nhiều ngân hàng kéo dài 5 ngày, từ thứ bảy (ngày 29/8) đến hết thứ tư (ngày 2/9). Các ngân hàng sẽ trở lại làm việc bình thường từ thứ năm (ngày 3/9).

Đây là lịch nghỉ được nhiều ngân hàng lớn như Vietcombank, VietinBank, BIDV, Techcombank, Agribank, ACB, ABBank, MBV... thông báo áp dụng. Theo phương án bố trí ngày nghỉ, ngày làm việc thứ hai (tức ngày 31/8) được hoán đổi và làm bù vào thứ bảy (ngày 22/8).

Dù quầy giao dịch ngân hàng tạm nghỉ, khách hàng vẫn có thể sử dụng phần lớn dịch vụ ngân hàng thông qua ứng dụng ngân hàng số, thẻ, ATM và POS.

Đáng chú ý, các giao dịch chuyển tiền nhanh 24/7 vẫn hoạt động bình thường, giúp khách hàng có thể chuyển và nhận tiền ngay cả trong kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, với các giao dịch chuyển tiền thông thường hoặc những giao dịch cần được xử lý qua hệ thống thanh toán theo thời gian làm việc của ngân hàng, thời điểm ghi nhận hoặc hoàn tất có thể được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo, tức 3/9.

Khách hàng có nhu cầu thực hiện những giao dịch quan trọng, đặc biệt là các khoản tiền cần đến tài khoản người nhận vào một thời điểm cụ thể, nên chủ động thực hiện trước kỳ nghỉ.

Theo thông tin được các ngân hàng lưu ý, chuyển khoản thường liên ngân hàng có thể được xử lý đến 16h ngày 27/8. Những giao dịch thực hiện sau thời điểm này có thể được chuyển sang ngày giao dịch kế tiếp sau kỳ nghỉ là 3/9 và thực hiện theo quy định của từng ngân hàng.

Sau khi chuyển tiền, khách hàng nên lưu lại thông báo giao dịch và kiểm tra trạng thái trên ứng dụng. Nếu tiền chưa đến tài khoản người nhận trong thời gian dự kiến, cần liên hệ ngân hàng để được kiểm tra và hỗ trợ.

Bên cạnh vấn đề giao dịch, các ngân hàng cũng khuyến cáo khách hàng đặc biệt cảnh giác trong thời gian nghỉ lễ. Đây thường là thời điểm các đối tượng lừa đảo lợi dụng nhu cầu giao dịch của người dân để gửi tin nhắn, đường link hoặc gọi điện giả danh ngân hàng nhằm đánh cắp thông tin.

Khách hàng không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin đăng nhập hoặc dữ liệu bảo mật cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Khi nhận được yêu cầu bất thường, khách hàng nên chủ động liên hệ ngân hàng thông qua các kênh chính thức để xác minh.