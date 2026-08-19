Vé máy bay dịp 2/9 hạ nhiệt, có chặng đã kín 100%

Theo báo cáo của Cục Hàng không, giá vé máy bay dịp Quốc khánh năm nay có xu hướng hạ nhiệt, một số đường bay du lịch đã đạt tỷ lệ đặt chỗ 98-100%.

Năm nay, kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến 2/9. Các hãng hàng không Việt Nam cung ứng gần 1 triệu ghế trên những đường bay du lịch nội địa trọng điểm, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2025.

Có chặng đã kín chỗ

Theo số liệu từ Cục Hàng không, tỷ lệ đặt chỗ trên nhiều đường bay du lịch đang tăng nhanh khi kỳ nghỉ lễ đến gần. Tại một số chặng, lượng vé bán ra đã vượt 90%.

Điển hình, chặng TP.HCM - Tuy Hòa đạt 99%, hiện chỉ còn Vietnam Airlines khai thác; TP.HCM - Côn Đảo đạt 98%. Trong khi đó, đường bay Hà Nội - Chu Lai đã đạt tỷ lệ đặt chỗ 100%.

Ngược lại, một số đường bay từ TP.HCM đến các điểm du lịch vẫn còn khá nhiều ghế. Tỷ lệ đặt chỗ cao nhất trên chặng TP.HCM - Phú Quốc trong ngày 29/8 mới đạt 48%, còn TP.HCM - Nha Trang khoảng 42%.

Trên đường bay Hà Nội - Phú Quốc, tỷ lệ đặt chỗ cao nhất trong ngày 29/8 hiện đạt 69%. Chặng Hà Nội - Đà Nẵng đạt 55%.

Với đường bay trục Hà Nội - TP.HCM, tỷ lệ đặt chỗ trung bình đang dưới 39%. Lượng ghế còn lại khá lớn, một phần do đây là đường bay có tần suất khai thác cao. Đồng thời, hành khách trên chặng bay này thường có xu hướng đặt vé sát ngày khởi hành.

Theo đánh giá của ngành hàng không, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không trong dịp 2/9 năm nay đã giảm so với cao điểm du lịch hè. Tuy nhiên, lượng đặt chỗ trên các đường bay du lịch được dự báo tiếp tục tăng nhanh trong những ngày sát kỳ nghỉ.

Việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương được khai thác trở lại từ ngày 19/8 cũng giúp hành khách có thêm lựa chọn di chuyển trong dịp lễ.

Giá vé không còn "nóng"

Bên cạnh tỷ lệ đặt chỗ, giá vé máy bay dịp 2/9 năm nay cũng có dấu hiệu hạ nhiệt so với cùng thời điểm năm 2025. Mặt bằng giá vẫn cao hơn ngày thường nhưng được đánh giá tương đối ổn định, giúp hành khách có thêm lựa chọn về giờ bay và chi phí.

Khảo sát trên các hệ thống bán vé trực tuyến cho thấy chặng Hà Nội - Phú Quốc đang có mức giá khá đa dạng. Vietjet niêm yết khoảng 1,9-2,6 triệu đồng/chiều và còn nhiều chuyến ở các khung giờ khác nhau. Vietnam Airlines có giá khoảng 2,6-4,5 triệu đồng/chiều, trong khi Sun PhuQuoc Airways từ khoảng 2,5 triệu đồng/chiều.

Trên chặng TP.HCM - Hà Nội, giá vé phổ biến của Vietnam Airlines vào khoảng 1,7-2,8 triệu đồng/chiều, tùy thời gian khởi hành. Vietjet có mức giá khoảng 1,6-2,3 triệu đồng/chiều.

Giá vé dịp 2/9 có dấu hiệu hạ nhiệt nhẹ, giá vé của các hãng không có sự chênh lệch lớn. Ảnh: Phương Lâm.

Với đường bay Hà Nội - Đà Nẵng, giá vé giữa các hãng không chênh lệch quá lớn. Vietnam Airlines đang ở mức khoảng 2,3-2,5 triệu đồng/chiều, Vietjet khoảng 2,1-2,2 triệu đồng, còn Sun PhuQuoc Airways từ hơn 2 triệu đồng/chiều.

Ở chiều TP.HCM - Nha Trang trong ngày đầu kỳ nghỉ, giá vé phổ biến khoảng 1,5 triệu đồng/chiều. Sun PhuQuoc Airways có giá hơn 2,2 triệu đồng, trong khi Vietjet từ khoảng 1,6 triệu đồng.

Các đường bay từ TP.HCM đi Vinh, Thanh Hóa hiện có giá khoảng 1,6-2,2 triệu đồng/chiều. Trên chặng Hà Nội - Nha Trang, Vietnam Airlines mở bán từ hơn 2,5 triệu đồng, Vietjet gần 2 triệu đồng và Sun PhuQuoc Airways khoảng 2,2-2,3 triệu đồng/chiều.

Cục Hàng không nhận định so với cùng thời điểm năm ngoái, giá vé trên một số đường bay đã giảm.

Việc các hãng bổ sung tải cung ứng giúp thị trường xuất hiện nhiều mức giá và khung giờ hơn. Các mức giá thấp thường tập trung ở chuyến bay sáng sớm, đêm muộn hoặc những chuyến có giờ khởi hành lệch khỏi khung cao điểm.

"Trong những ngày tới, các hãng vẫn còn dư địa để kích cầu thông qua chương trình khuyến mại, tối ưu giá vé và điều chỉnh tải cung ứng theo diễn biến nhu cầu", cơ quan quản lý hàng không đánh giá.

Với những đường bay chưa có tỷ lệ đặt chỗ cao, hành khách cũng có thể cân nhắc lựa chọn các khung giờ ít cao điểm để tiết kiệm chi phí.