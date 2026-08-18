Cục Hàng không kiểm tra tiến độ, chỉ đạo gắt gao ở sân bay Long Thành

Cục trưởng Hàng không Uông Việt Dũng yêu cầu các nhà đầu tư tập trung mọi nguồn lực, hoàn thành các dự án thành phần 4 sân bay Long Thành trước 31/8, sẵn sàng khai thác tháng 12.

Cục trưởng Hàng không Uông Việt Dũng vừa chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ các dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1.

Trước đó, ông Uông Việt Dũng trực tiếp kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo của các đơn vị liên quan về tình hình triển khai các hạng mục.

Tham dự cuộc họp có đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam, Vietnam Airlines, Vietjet Air cùng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mặt đất, kỹ thuật máy bay, suất ăn hàng không và các đơn vị liên quan.

Nhiều dự án cần tăng tốc

Qua kiểm tra, Cục trưởng Uông Việt Dũng ghi nhận nỗ lực của các nhà đầu tư trong quá trình triển khai, nhất là trong bối cảnh phải xử lý nhiều khó khăn cả khách quan và chủ quan.

Tuy nhiên, lãnh đạo cơ quan quản lý hàng không đánh giá tiến độ giữa các dự án vẫn chưa đồng đều. Một số dự án đang đáp ứng tiến độ theo hợp đồng, nhưng cũng có những dự án còn khối lượng xây dựng tương đối lớn, cần tăng tốc trong thời gian tới.

Cục trưởng Đinh Việt Dũng (đeo kính, áo xanh) chỉ đạo gắt gao tiến độ tại sân bay Long Thành. Ảnh: CAAV.

Đáng chú ý, một số dự án được xác định có nguy cơ chậm tiến độ, trong khi vẫn còn dự án chưa được khởi công xây dựng.

Theo Cục trưởng Uông Việt Dũng, từ nay đến thời điểm hoàn thành đầu tư xây dựng vào ngày 31/8 và sẵn sàng đưa các hạng mục vào khai thác trong tháng 12, khối lượng công việc còn lại rất lớn, gồm xây dựng, lắp đặt, vận hành thử và nghiệm thu.

Do đó, ông yêu cầu các nhà đầu tư thay đổi phương thức điều hành, tập trung nguồn lực và nâng cao trách nhiệm để bảo đảm tiến độ chung của dự án trọng điểm quốc gia.

Yêu cầu bố trí người có đủ thẩm quyền tại công trường

Cục trưởng yêu cầu các nhà đầu tư cử nhân sự có năng lực và đủ thẩm quyền quyết định thường trực tại hiện trường, qua đó xử lý ngay các vấn đề phát sinh thay vì chờ xin ý kiến hoặc kéo dài thời gian giải quyết.

Các đơn vị cũng phải hoàn thiện bộ máy quản lý dự án, bổ sung nhân lực chất lượng cao và chủ động dự báo các khó khăn có thể phát sinh. Việc phối hợp giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan phải được thực hiện chủ động nhằm tránh tình trạng bị động, làm gián đoạn tiến độ.

Cục trưởng đồng thời yêu cầu đẩy nhanh các thủ tục nội nghiệp, thực hiện thanh toán đúng quy định để tạo nguồn lực tài chính cho nhà thầu duy trì thi công theo kế hoạch.

Lãnh đạo cơ quan quản lý hàng không nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tiến độ phải đi cùng chất lượng và thẩm mỹ công trình, tuyệt đối không để xảy ra hành vi tiêu cực trong quá trình triển khai.

Ông Uông Việt Dũng yêu cầu các đơn vị quán triệt đến toàn bộ cán bộ, nhân sự tham gia dự án về vai trò của Cảng HKQT Long Thành - công trình trọng điểm quốc gia và được xác định là một trong những động lực phát triển kinh tế khu vực Đông Nam Bộ và cả nước.

Đối với Phòng Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường và thường xuyên kiểm điểm tiến độ theo trách nhiệm trong hợp đồng đã ký.

Cơ quan này cũng được giao kịp thời tham mưu các giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm mục tiêu đưa dự án vào khai thác đúng hạn. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đúng trách nhiệm theo hợp đồng, Cục Hàng không yêu cầu đề xuất ngay các biện pháp xử lý nghiêm.

Cảng HKQT Long Thành được xây dựng tại Đồng Nai, với mục tiêu trở thành sân bay quốc tế lớn của Việt Nam và là cửa ngõ hàng không quan trọng của khu vực. Dự án giai đoạn 1 có công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Khi hoàn thành toàn bộ 3 giai đoạn, sân bay dự kiến đạt công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Theo kế hoạch, các hạng mục của giai đoạn 1 phải hoàn thành công tác đầu tư xây dựng trước ngày 31/8, sau đó hoàn tất các công việc cần thiết để sẵn sàng đưa Cảng HKQT Long Thành vào khai thác trong tháng 12.

Vì vậy, tiến độ các dự án thành phần 4 đang được Cục Hàng không và các đơn vị liên quan đặc biệt thúc đẩy trong những tháng cuối của dự án.